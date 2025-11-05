Oscar Piastri leek lange tijd de topfavoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër was beter dan zijn teamgenoot Lando Norris, maar is na de zomerstop hopeloos uit vorm geraakt. Ralf Schumacher stelt dat het misschien beter is om te vertrekken bij McLaren, en hij ziet Aston Martin als een goede toekomstbestemming.

Piastri was ijzersterk in de eerste fase van het seizoen. Hij was overduidelijk de snelste McLaren-coureur, en leek geen last te hebben van druk. Hij reed als een soort ijskonijn over het circuit, en gold als de topfavoriet voor de wereldtitel. Na de zomerstop vertoonde hij echter tekenen van menselijkheid, en maakte hij steeds meer foutjes. Het zorgde ervoor dat hij in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap verloor aan zijn teamgenoot Norris.

Moet Piastri weg bij McLaren?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat Piastri zijn vertrouwen in McLaren is verloren. In de podcast van Sky Deutschland doet Schumacher opvallende uitspraken: "Als een coureur het vertrouwen in een team verliest, of andersom, dan is dat een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren. De coureur moet misschien van team gaan wisselen."

Piastri naar Aston Martin?

Volgens Schumacher zou Aston Martin een goede optie zijn voor Piastri: "De geruchten in de paddock zijn duidelijk: Aston Martin is hard op zoek naar een verandering voor 2026, of na 2026 op het laatst. Ik heb het gevoel dat hij denkt: 'Ik wil niet meer door dit alles heengaan'. Vooral met alle kritiek en online reacties die hij ontvangt."

Ook Leclerc een optie?

Schumacher suggereert dat Aston Martin aast op een nieuwe topcoureur, ook met het oog op een mogelijk pensioen van Fernando Alonso. "Ze zijn natuurlijk op zoek naar twee sterke coureurs. Eén kandidaat is Oscar Piastri, daar is al over gesproken, en natuurlijk Charles Leclerc. Of hij dat zelf ziet zitten, is nog maar de vraag. En wie weet vinden ze wel een manier om onder contracten uit te komen en hebben ze een andere line-up voor volgend seizoen. Anders heeft het geen zin om te blijven."