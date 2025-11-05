user icon
icon

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 12:09
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri leek lange tijd de topfavoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër was beter dan zijn teamgenoot Lando Norris, maar is na de zomerstop hopeloos uit vorm geraakt. Ralf Schumacher stelt dat het misschien beter is om te vertrekken bij McLaren, en hij ziet Aston Martin als een goede toekomstbestemming.

Piastri was ijzersterk in de eerste fase van het seizoen. Hij was overduidelijk de snelste McLaren-coureur, en leek geen last te hebben van druk. Hij reed als een soort ijskonijn over het circuit, en gold als de topfavoriet voor de wereldtitel. Na de zomerstop vertoonde hij echter tekenen van menselijkheid, en maakte hij steeds meer foutjes. Het zorgde ervoor dat hij in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap verloor aan zijn teamgenoot Norris.

Meer over McLaren F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

27 okt
 Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt

Moet Piastri weg bij McLaren?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat Piastri zijn vertrouwen in McLaren is verloren. In de podcast van Sky Deutschland doet Schumacher opvallende uitspraken: "Als een coureur het vertrouwen in een team verliest, of andersom, dan is dat een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren. De coureur moet misschien van team gaan wisselen."

Piastri naar Aston Martin?

Volgens Schumacher zou Aston Martin een goede optie zijn voor Piastri: "De geruchten in de paddock zijn duidelijk: Aston Martin is hard op zoek naar een verandering voor 2026, of na 2026 op het laatst. Ik heb het gevoel dat hij denkt: 'Ik wil niet meer door dit alles heengaan'. Vooral met alle kritiek en online reacties die hij ontvangt."

Ook Leclerc een optie?

Schumacher suggereert dat Aston Martin aast op een nieuwe topcoureur, ook met het oog op een mogelijk pensioen van Fernando Alonso. "Ze zijn natuurlijk op zoek naar twee sterke coureurs. Eén kandidaat is Oscar Piastri, daar is al over gesproken, en natuurlijk Charles Leclerc. Of hij dat zelf ziet zitten, is nog maar de vraag. En wie weet vinden ze wel een manier om onder contracten uit te komen en hebben ze een andere line-up voor volgend seizoen. Anders heeft het geen zin om te blijven."

koppie toe

Posts: 4.743

Die is te goed.
Denk voor het team beter is het niveau langzaam op te krikken en Hamilton vast leggen is. 2029 kijken we verder.

  • 2
  • 5 nov 2025 - 12:24
F1 Nieuws Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren Aston Martin

Reacties (14)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 4.744

    Piastri gaat echt niet via de achterdeur een winnend team verlaten best Ralf.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:10
    • koppie toe

      Posts: 4.744

      Niet omdat hij eventjes een kleine malfunction heeft, hij herpakt zich wel weer.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:11
  • gridiron

    Posts: 2.917

    Verstappen ging toch naar AM?

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 12:13
    • koppie toe

      Posts: 4.744

      Die is te goed.
      Denk voor het team beter is het niveau langzaam op te krikken en Hamilton vast leggen is. 2029 kijken we verder.

      • + 2
      • 5 nov 2025 - 12:24
    • nr 76

      Posts: 7.108

      Koppie, eerst zeg je "nieveau opkrikken", en dan noem je Hamilton?

      • + 2
      • 5 nov 2025 - 12:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.383

      Ten opzichte van Lance is Lewis toch zeker een niveau upgrade

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:51
    • koppie toe

      Posts: 4.744

      Ik vergelijk met Lance @nr76.
      😀

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:07
  • Dale U

    Posts: 1.777

    Hij zal zich 2e rijder voelen, denk dat Webber hier achter zit. Een soort Ricciardo scenario wat we in het verleden bij RB hadden. Oscar wil waardering.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:26
    • Freek-Willem

      Posts: 6.383

      Bij Webber was het duidelijk dat Seb de betere was. Bij Oscar en Lando is dat verschil m.i. minder. En dat is niet om Webber te downplayen

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:53
  • Beamer

    Posts: 1.848

    Hoezo, ze zijn op zoek naar 2 sterke coureurs. Ze hebben toch al een ijzersterke coureur vastliggen voor de toekomst. Alonso zal wel een keer moeten opstappen.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:33
  • John6

    Posts: 11.238

    Waarom zou hij weggaan, hij heeft nu de snelste auto, dat Oscar punten laat liggen dat is Oscar zijn fout en niet McLaren, dus weglopen heeft totaal geen zin.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:35
  • schwantz34

    Posts: 41.237

    Gewoon weer het zoveelste waan van de dag proefballonnetje van der Ralf die echt nooit wat zinnigs te melden heeft...

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:54
    • Rimmer

      Posts: 12.957

      Ralf heeft zijn verstand in de kast laten liggen..

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:03
    • schwantz34

      Posts: 41.237

      Vergeten mee te nemen bij het verlaten!

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:08

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 30 jun 1975 (50)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, Duitsland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar