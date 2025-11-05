Het raceweekend in Brazilië staat voor de deur. Morgen moeten de coureurs zich melden in de paddock op het circuit van Interlagos voor de mediadag. Yuki Tsunoda is al gearriveerd in Brazilië, maar op beelden is te zien dat hij niet werd opgepikt op het vliegveld.

Tsunoda is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Hij rijdt sinds de Grand Prix van Japan voor het grote Red Bull Racing, maar is daar niet in staat om Max Verstappen bij te houden. Er wordt dan ook sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull, en hij zal in de laatste vier raceweekenden van het seizoen alles moeten geven om ervoor te zorgen dat hij nog toekomst heeft in de Formule 1.

Beelden van verdwaalde Tsunoda duiken op

Het raceweekend in Brazilië is al niet goed begonnen voor Tsunoda, zo blijkt uit beelden die als een lopend vuurtje rondgaan op sociale media. Te zien is hoe Tsunoda arriveert op het vliegveld van Sao Paulo, maar dat er niemand van Red Bull op hem staan te wachten. De Japanner loopt ietwat verdwaald rond over het vliegveld, en laat aan een aantal joelende fans weten dat hij geen zin heeft in foto's of video's.

Tsunoda loopt daarna langs een aantal taxichauffeurs die met bordjes staat te wachten, maar geen van hen lijkt te staan wachten op hem. Hij trekt zich daarna terug op zijn telefoon, en lijkt te zoeken naar een oplossing terwijl de aanwezige fans hem blijven filmen. Volgens de berichten op sociale media heeft Tsunoda lange tijd gewacht op het vliegveld totdat iemand hem kwam ophalen.

Eerder incident op het vliegveld

Voor Tsunoda was het een vervelende start van het weekend, maar het was niet de eerste keer dat hij vast zat op het vliegveld. Zo werd hij in Las Vegas geruime tijd vastgehouden door de douane, maar dat liep uiteindelijk met een sisser af.