Pijnlijk: Red Bull 'vergeet' Tsunoda op het vliegveld

  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 10:46
  • comments 31
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Brazilië staat voor de deur. Morgen moeten de coureurs zich melden in de paddock op het circuit van Interlagos voor de mediadag. Yuki Tsunoda is al gearriveerd in Brazilië, maar op beelden is te zien dat hij niet werd opgepikt op het vliegveld.

Tsunoda is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Hij rijdt sinds de Grand Prix van Japan voor het grote Red Bull Racing, maar is daar niet in staat om Max Verstappen bij te houden. Er wordt dan ook sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull, en hij zal in de laatste vier raceweekenden van het seizoen alles moeten geven om ervoor te zorgen dat hij nog toekomst heeft in de Formule 1.

Beelden van verdwaalde Tsunoda duiken op

Het raceweekend in Brazilië is al niet goed begonnen voor Tsunoda, zo blijkt uit beelden die als een lopend vuurtje rondgaan op sociale media. Te zien is hoe Tsunoda arriveert op het vliegveld van Sao Paulo, maar dat er niemand van Red Bull op hem staan te wachten. De Japanner loopt ietwat verdwaald rond over het vliegveld, en laat aan een aantal joelende fans weten dat hij geen zin heeft in foto's of video's.

Tsunoda loopt daarna langs een aantal taxichauffeurs die met bordjes staat te wachten, maar geen van hen lijkt te staan wachten op hem. Hij trekt zich daarna terug op zijn telefoon, en lijkt te zoeken naar een oplossing terwijl de aanwezige fans hem blijven filmen. Volgens de berichten op sociale media heeft Tsunoda lange tijd gewacht op het vliegveld totdat iemand hem kwam ophalen.

Eerder incident op het vliegveld

Voor Tsunoda was het een vervelende start van het weekend, maar het was niet de eerste keer dat hij vast zat op het vliegveld. Zo werd hij in Las Vegas geruime tijd vastgehouden door de douane, maar dat liep uiteindelijk met een sisser af.

Beamer

Posts: 1.848

Ze hadden hem even over het hoofd gezien, kan gebeuren

  • 7
  • 5 nov 2025 - 11:24
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (31)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.486

    Misschien Prive gaan vliegen?

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 10:52
  • Freek-Willem

    Posts: 6.383

    Home alone

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 11:05
  • dumdumdum

    Posts: 2.700

    Kon hij niet met Max mee vliegen? Lijkt me iets comfortabeler te zijn dan die lijn vlucht.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 11:06
    • Pietje Bell

      Posts: 31.759

      Max zit al sinds vorige week maandag bij zijn schoonfamilie in Brazilië.
      Eerst met zijn hele gezin bij die oude Piquet en sinds zaterdag met Lily
      en Penelope bij de jonge Piquet.
      Zijn vrouw Patsy postte gisteravond een video van een bezoekje aan de
      dierentuin met Nelson, Penelope en Lily en haar nanny. Max was aan het streamen.

      Wat had Yuki daar in vredesnaam moeten doen al die tijd?!

      • + 3
      • 5 nov 2025 - 11:12
    • Larry Perkins

      Posts: 61.230

      Heb wel wat suggesties @Pietje maar hou me (dit keer) in...

      • + 4
      • 5 nov 2025 - 11:32
    • John6

      Posts: 11.238

      Wat hij daar had moeten doen, wat denk je van een hotel induiken met een lekkere meid.

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 11:42
    • Pietje Bell

      Posts: 31.759

      Je weet dat Kelly in Miami Beach zit voor een padel toernooi met haar besties van Tiffany toch @Larry? Dus daar heeft Yuki niets aan.
      Gezien het negatieve commentaar dat ik krijg als ik hier iets over haar post ..... hier voor al die Kelly lovers een verslag van haar prestaties tijdens de padelwedstrijd met schitterende foto's. Geniet er van zou ik zeggen:

      www.instagram.com/p/DQpqLYIEyc8/?img_index=1

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 11:44
    • Larry Perkins

      Posts: 61.230

      Nou wel...

      Ouwe Kel met haar twee met haar besties in padel-outfits, de (oude) K3 van Miami...

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:01
    • Pietje Bell

      Posts: 31.759

      "Wat hij daar had moeten doen, wat denk je van een hotel induiken
      met een lekkere meid."

      Ik denk niet dat zijn vriendin dat erg op prijs had gesteld. Jij wel @John?

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:11
    • John6

      Posts: 11.238

      Is net hoe je dat afgesproken hebt @Pietje, ik heb geen idee bij Yuki, ik wist niet eens dat hij een vriendin had.

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 12:31
    • Pietje Bell

      Posts: 31.759

      Hoe je dat afgesproken hebt???
      "Oh, als ik niet bij je ben mag je met iedereen het bed in duiken". Zoiets?!

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 12:37
    • Freek-Willem

      Posts: 6.383

      Yuki heeft niet zoveel beenruimte nodig @dumdumdum. Dus die kan gewoon economy vliegen

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:49
    • MustFeed

      Posts: 10.367

      Yuki kan gewoon mee als handbagage

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:01
  • Aquarius72

    Posts: 725

    Dan krijg je toch wel een beetje een voorgevoel van waar de onderhandelingen voor volgend jaar op uit gaan draaien, lijkt me.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 11:09
  • Larry Perkins

    Posts: 61.230

    Als het een blunder van het team is krijgt Yuki toch nog een contractverlenging voor 2026...

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 11:10
    • Pietje Bell

      Posts: 31.759

      Ze waren hem idd vergeten op te halen van het vliegveld
      met de nodige excuses.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 11:13
  • Beamer

    Posts: 1.848

    Ze hadden hem even over het hoofd gezien, kan gebeuren

    • + 7
    • 5 nov 2025 - 11:24
    • F1jos

      Posts: 4.780

      Hij heeft zijn lengte niet mee.

      • + 2
      • 5 nov 2025 - 11:34
    • Hourpower

      Posts: 740

      Zijn moeder is nog kleiner, die is onzichtbaar.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:55
  • misstappen

    Posts: 3.367

    zelfs daar kan het het tempo niet bijhouden

    • + 2
    • 5 nov 2025 - 12:07
  • Aajd Flupke

    Posts: 18

    Red Bull wil hem alvast laten wennen aan het komende seizoen, dan staat er ook niemand op hem te wachten

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:08
  • Taures

    Posts: 1.516

    Volgens mij was Red Bull Racing van plan om 1 auto maar in te zetten 🫣

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:15
  • MLTG

    Posts: 1.121

    Toch wel schrikbarend dat iemand zo de weg kwijt is omdat er geen taxi klaar staat.
    Hij kan toch gewoon in ene taxi stappen en richting zijn hotel gaan, hij zal niet max zijn salaris krijgen maar een taxi kan hij toch wel voorschieten en daarna declareren.
    Of vliegt hij gewoon naar Brazilie zonder ook maar te weten wat/waar/hoe

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 12:31
    • Pietje Bell

      Posts: 31.759

      Als iemand jouw heeft verteld dat hij om die en die tijd daar en daar staat te wachten en hij is er vervolgens niet dan is het logisch dat je rond gaat lopen op zoek naar die persoon lijkt me!!
      Dan stap je niet in een taxi zonder eerst contact met die persoon op te nemen. Jij schijnt dat heel normaal te vinden om dat te doen kennelijk.

      Hoe kom je erbij dat Yuki de weg kwijt is omdat er geen taxi klaar staat?! Schrikbarend? Lees eens goed wat er precies gebeurd is en eh ..... er waren nog 2 coureurs die hetzelfde is overkomen, want het schijnt een puinhoop te zijn geweest in de aankomsthal.

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 12:45
  • nr 76

    Posts: 7.108

    "Willen de ouders van Yuki zich melden bij de ballenbak?"

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 12:35
  • schwantz34

    Posts: 41.238

    Yuki wanhopig aan het zoeky!

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:49
  • GPYesterday

    Posts: 278

    Hij is al langer de weg kwijt sinds die voor RBR rijdt.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 13:00
  • Wammes

    Posts: 254

    Hij schijnt gecast te zijn voor de nieuwe home alone film die komende kerst uitkomt

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 13:20

