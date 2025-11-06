user icon
icon

Schumacher ziet sleutelweekend voor Verstappen in Brazilië: "Het moet nu gebeuren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher ziet sleutelweekend voor Verstappen in Brazilië: "Het moet nu gebeuren"
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 08:11
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen jaagt nog altijd op zijn vijfde wereldtitel, maar de opdracht wordt met de week zwaarder. Volgens Ralf Schumacher moet de Nederlander komend weekend in Brazilië toeslaan, anders dreigt de titel uit zicht te raken.

Na de Grand Prix van Mexico bedraagt de achterstand van Verstappen op WK-leider Lando Norris 36 punten. Met nog vier races te gaan moet de Red Bull Racing-coureur gemiddeld negen punten per weekend goedmaken. Dat maakt het sprintweekend in São Paulo extra belangrijk: in plaats van 25 zijn er daar 33 punten te verdienen.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

“Het moet nu gebeuren”

Ralf Schumacher gelooft nog in de kansen van Verstappen, maar noemt het weekend op Interlagos beslissend. “Komend weekend is absoluut cruciaal. Het moet nu gebeuren, hij moet het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig,” aldus de voormalig F1-coureur tegenover Sky Deutschland. De Duitser is onder de indruk van Norris, die zich de laatste weken heeft herpakt. “Wie had gedacht dat Norris weer zo dichtbij zou komen? We dachten dat hij mentaal aan het wankelen was. Hij was niet altijd consistent, plus die uitvalbeurt in Nederland. Piastri leek ervandoor te gaan met de titel, maar nu ligt alles weer open.”

Kans op revanche in Brazilië

Toch ziet Schumacher in Brazilië juist kansen voor Verstappen. “De Red Bull was in Mexico nog niet helemaal terug op topniveau, maar Max was ongelooflijk sterk tijdens de tweede stint op de zachte banden. Wat mij betreft kan hij in Brazilië winnen,” stelt hij. Daarmee kan Verstappen zich opnieuw in de titelstrijd mengen, al waarschuwt Schumacher dat niet elk circuit hem in de kaart speelt. “De Red Bull heeft het moeilijker op stratencircuits of bij koude omstandigheden. In Las Vegas wordt het ’s avonds koud, en dat ligt deze auto minder goed. In Singapore ging het goed omdat het warm was, maar Mexico was alweer een ander verhaal.”

Alles of niets

Schumacher verwacht dat Red Bull op de meeste circuits minstens zo sterk zal zijn als McLaren, maar benadrukt één cruciale factor: “Het zal afhangen van of Verstappen foutloos blijft. Tot nu toe is hij dat vrijwel altijd geweest. Na Brazilië weten we of hij nog kans maakt op de wereldtitel.” De druk staat er kortom vol op. Voor Verstappen geldt in Brazilië maar één scenario: winnen – of de titel langzaam uit het zicht zien verdwijnen.

shakedown

Posts: 1.490

Niet om het een of ander, maar elk weekeinde is nu een sleutel weekeinde. Zodra iemand 1 keer uitvalt is of super spannend, of helemaal niet meer.

- Valt Verstappen uit, dan is Norris of Piastri kampioen.
- Valt Norris uit, is de strijd compleet open.
- Valt Piastri uit, is de strijd compleet op... [Lees verder]

  • 2
  • 6 nov 2025 - 08:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.490

    Niet om het een of ander, maar elk weekeinde is nu een sleutel weekeinde. Zodra iemand 1 keer uitvalt is of super spannend, of helemaal niet meer.

    - Valt Verstappen uit, dan is Norris of Piastri kampioen.
    - Valt Norris uit, is de strijd compleet open.
    - Valt Piastri uit, is de strijd compleet open.

    Dat geld voor alle vier de aankomende races.

    Elke race is een sleutel race en na dit weekeinde kunnen we echt gaan zien of we ons op kunnen maken voor een heel bijzondere strijd de laatste 3 races.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 08:35
    • snailer

      Posts: 30.621

      Als piastri of Norris uitvalt, dan is de strijd absoluut niet open.

      Hier zie je de kracht van 2 sterke rijders. Als 1 wegvalt is de ander en nog altijd met de grote voorsprong.
      Realistisch gezien is Verstappen kansloos.

      Alleen een dubbele stinkerd kan het spannend maken, maar zelfs dat is niet eens voldoende.

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 09:01
    • shakedown

      Posts: 1.490

      Dit geld voor elke aankomende race. Als norris deze race uitvalt en Piastri de volgende is de strijd volledig open. Het mag ook in 1 race dat die twee weer clashen.

      Dikke prima.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 09:09
  • schwantz34

    Posts: 41.254

    Max geht das schaffen Ralfie Maar voor nu, erst eine grose tasse pikschwarze kaffee!

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 08:38
    • Raye34

      Posts: 1.138

      Oder einen Schwarzerschwantz kaffee!

      Sorry konnte es einfach nicht lassen. 😅🤣

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 09:37
  • John6

    Posts: 11.241

    Er is maar 1 training dat maakt het dan wel weer spannend wie het voor elkaar zal hebben.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 08:51
    • snailer

      Posts: 30.621

      Een paar races was de RBR goed over de hobbels.
      Afgelopen race was de oude issue weer terug. Was vooral goed te zien bij de o board kwali van Verstappen.
      Effe een stukje over de kerb en weg goede tijd. Auto instabiel.

      Als je dat vergelijkt met de McLaren
      De Macs doen het gewoon. De RBR, Ferrari en de Mercedes soms.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 09:03
  • nr 76

    Posts: 7.118

    Ralf trapt weer eens een open achterdeur in....

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 09:08

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar