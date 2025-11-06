Max Verstappen jaagt nog altijd op zijn vijfde wereldtitel, maar de opdracht wordt met de week zwaarder. Volgens Ralf Schumacher moet de Nederlander komend weekend in Brazilië toeslaan, anders dreigt de titel uit zicht te raken.

Na de Grand Prix van Mexico bedraagt de achterstand van Verstappen op WK-leider Lando Norris 36 punten. Met nog vier races te gaan moet de Red Bull Racing-coureur gemiddeld negen punten per weekend goedmaken. Dat maakt het sprintweekend in São Paulo extra belangrijk: in plaats van 25 zijn er daar 33 punten te verdienen.

“Het moet nu gebeuren”

Ralf Schumacher gelooft nog in de kansen van Verstappen, maar noemt het weekend op Interlagos beslissend. “Komend weekend is absoluut cruciaal. Het moet nu gebeuren, hij moet het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig,” aldus de voormalig F1-coureur tegenover Sky Deutschland. De Duitser is onder de indruk van Norris, die zich de laatste weken heeft herpakt. “Wie had gedacht dat Norris weer zo dichtbij zou komen? We dachten dat hij mentaal aan het wankelen was. Hij was niet altijd consistent, plus die uitvalbeurt in Nederland. Piastri leek ervandoor te gaan met de titel, maar nu ligt alles weer open.”

Kans op revanche in Brazilië

Toch ziet Schumacher in Brazilië juist kansen voor Verstappen. “De Red Bull was in Mexico nog niet helemaal terug op topniveau, maar Max was ongelooflijk sterk tijdens de tweede stint op de zachte banden. Wat mij betreft kan hij in Brazilië winnen,” stelt hij. Daarmee kan Verstappen zich opnieuw in de titelstrijd mengen, al waarschuwt Schumacher dat niet elk circuit hem in de kaart speelt. “De Red Bull heeft het moeilijker op stratencircuits of bij koude omstandigheden. In Las Vegas wordt het ’s avonds koud, en dat ligt deze auto minder goed. In Singapore ging het goed omdat het warm was, maar Mexico was alweer een ander verhaal.”

Alles of niets

Schumacher verwacht dat Red Bull op de meeste circuits minstens zo sterk zal zijn als McLaren, maar benadrukt één cruciale factor: “Het zal afhangen van of Verstappen foutloos blijft. Tot nu toe is hij dat vrijwel altijd geweest. Na Brazilië weten we of hij nog kans maakt op de wereldtitel.” De druk staat er kortom vol op. Voor Verstappen geldt in Brazilië maar één scenario: winnen – of de titel langzaam uit het zicht zien verdwijnen.