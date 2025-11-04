user icon
Saboteert McLaren hun eigen coureur? "Piastri heeft een andere balans"

Saboteert McLaren hun eigen coureur? "Piastri heeft een andere balans"
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 16:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren staat in de spotlights in de Formule 1. Hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri maken allebei kans op de wereldtitel, maar krijgen ze wel dezelfde behandeling? Juan Pablo Montoya durft zelfs het woord 'sabotage' in de mond te nemen.

Piastri en Norris krijgen van McLaren dezelfde kansen. Ze mogen met elkaar vechten, maar ze moeten zich van McLaren wel aan de 'Papaja Rules' houden. Dat betekent dat ze elkaar niet mogen raken, en dat ze eerlijk met elkaar mogen vechten. Bij McLaren willen ze het zo eerlijk mogelijk houden, en dat zorgt regelmatig voor de nodige vraagtekens. Bij het team uit Woking gaan ze hier namelijk nogal ver in.

Zo moest Piastri in Monza zijn positie aan Norris afstaan, omdat de Brit een slechte pitstop had. Dit zorgde voor de nodige frustratie, en Piastri kookte nog verder over toen hij in Singapore een beuk kreeg van Norris. Hierdoor verloor hij terrein, en werd Norris uiteindelijk intern gestraft.

Piastri in de problemen

Voor Piastri kwamen deze momenten op het verkeerde moment, want hij lijkt te bezwijken onder de druk. In de afgelopen weken worstelde hij met zijn auto, en groeide zijn achterstand. In Mexico verloor hij ook de leiding in het wereldkampioenschap aan Norris.

'Waar zijn ze aan het saboteren?'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya plaatst zijn vraagtekens bij de situatie. Op ironische toon sprak hij zich uit in zijn podcast MontoyAS: "Waar zijn ze aan het saboteren? Het grootste verschil is dat Norris een lossere balans heeft dan Piastri, waardoor hij sneller is."

"Ik denk dat het allemaal van McLaren afhangt. Ze moeten een paar veranderingen doorvoeren, en agressiever zijn met de set-up voor de kwalificatie. Ze hebben genoeg racepace, maar als ze geen goede gridpositie hebben, dan helpt het ze niet."

Wat is Montoya opgevallen?

Montoya denkt te weten wat er precies fout gaat: "Als je naar de telemetrie in het midden van de bocht kijkt, dan zie je dat zodra Oscar stuurt, de auto niet zoveel roteert als bij Lando. Dat maakt het verschil. De ene auto gaat sneller de bocht om dan de andere. Ze hebben twee verschillende balansen. Dat betekent niet dat de ene de ander aan het helpen is, McLaren trekt geen coureur voor."

Reacties (1)

  • Rogier hier

    Posts: 6.736

    Kwestie van toon en intonatie. Montoya geeft juist aan dat McLaren GEEN coureur voortrekt of saboteert.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 18:49

