Verstappen haalt opgelucht adem: Nederlander ontloopt schorsing in aanloop naar GP Brazilië

  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 09:26
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kan met een stuk minder zorgen afreizen naar São Paulo. De regerend wereldkampioen zag zijn aantal strafpunten op de superlicentie deze week flink dalen. Daarmee is het risico op een schorsing voorlopig van de baan. Ook Haas-coureur Oliver Bearman profiteert van het aflopen van enkele oude overtredingen.

Volgens het strafpuntensysteem van de FIA volgt er automatisch een schorsing zodra een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten verzamelt. Verstappen stond daar tot voor kort angstvallig dicht bij: na zijn botsing met George Russell in Spanje kreeg hij drie strafpunten en stond zijn totaal op elf. In de daaropvolgende races in Canada en Oostenrijk moest de Nederlander zichtbaar op eieren rijden.

Verstappen krijgt puntenmindering

Die voorzichtigheid lijkt nu zijn vruchten af te werpen. De twee strafpunten die Verstappen vorig jaar kreeg na zijn incident met Lando Norris in Oostenrijk zijn inmiddels uit de boeken verdwenen, evenals een strafpunt dat hij een jaar geleden opliep voor een virtuele safety car-overtreding tijdens de sprintrace in Brazilië. Daardoor staat de teller van de Red Bull-coureur momenteel op zes.

Verstappen – die op 1 december zijn volgende strafpunt kwijt is – is daarmee voorlopig uit de gevarenzone. Op de ranglijst van strafpunten staat hij nu vierde, achter Lance Stroll (zeven), Liam Lawson (zes) en lijstaanvoerder Oliver Bearman (acht).

Ook Bearman ontloopt schorsing

Bearman ademt eveneens wat rustiger, al blijft zijn marge klein. De jonge Brit liep dit seizoen in Monza nog twee strafpunten op na een botsing met Carlos Sainz. Eerder kreeg hij vier punten aan zijn broek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, toen hij bij de pitstraatingang crashte onder een rode vlag. In Monaco kwamen daar nog eens twee punten bij, omdat hij Sainz inhaalde terwijl er een rode vlag hing.

Met acht strafpunten op zak blijft Bearman slechts vier streepjes verwijderd van een automatische schorsing, maar ook hij zag deze week twee oude overtredingen uit de boeken verdwijnen. Zijn incident met Franco Colapinto in Brazilië van vorig jaar telt niet langer mee in de lopende periode.

Voor Verstappen valt het allemaal mooi samen met een symbolisch moment. Precies een jaar geleden vierde hij op Interlagos één van de meest memorabele zeges uit zijn carrière, nadat hij in de regen vanaf de zeventiende plek naar de winst stormde. Nu keert hij terug naar datzelfde circuit met een schone lei – en een gerust hart.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.704

"Nu keert Max terug naar datzelfde circuit met een schone lei – en een gerust hart."

Maar wel met 'n alle Jezus grote puist op z'n strottenhoofd....zie foto.

Zelfde wat Max overkwam 'n aantal jaren geleden.
Hij liep naar z'n vader om te zeggen dat hij 'n hele grote wrat op zijn nek had, waaro... [Lees verder]

  • 9
  • 4 nov 2025 - 09:40
