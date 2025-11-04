user icon
Norris en Piastri blikken vooruit: ‘Alles ligt nog open in titelstrijd met Verstappen’
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 18:46
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris en Oscar Piastri staan aan de vooravond van de belangrijkste fase uit hun Formule 1-carrière. In de laatste vier races van het seizoen zal duidelijk worden wie wereldkampioen wordt: een van de McLaren-coureurs of toch Max Verstappen?

McLaren bewees al vroeg dat het dit jaar de beste auto had. Het team uit Woking pakte zonder moeite de tweede constructeurstitel op rij. Toch bleef Red Bull Racing niet bij de pakken neerzitten: door een reeks updates aan de RB21 sloop Verstappen langzaam dichterbij in het WK.

Piastri en Norris blikken vooruit

Voorafgaand aan de beslissende weken kwamen Norris en Piastri samen op de McLaren-fabriek. Daar spraken ze over hun aanpak richting de ontknoping van het seizoen. “Over het algemeen is er niet veel veranderd”, liet Piastri weten tegenover Motorsport.com. “Als je kijkt naar de lijn die we hebben ingezet en de stappen die we hebben gezet sinds begin 2024, dan wisten we dat we voor beide titels konden meedoen. Natuurlijk staat er nu meer op het spel, maar onze manier van werken blijft hetzelfde: elk weekend het maximale eruit halen.”

Norris denkt daar net wat anders over. De Brit gaf toe dat hij zelf enkele dingen heeft aangepast. “Uiteindelijk is het vrij simpel: je gaat elk raceweekend in met het doel om zoveel mogelijk punten te pakken. Wat goed is voor mij, is goed voor het team – en omgekeerd. Dat maakt het eigenlijk vrij eenvoudig”, aldus Norris.

Komend weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma. Norris nam in Mexico de leiding in het WK over van Piastri na een indrukwekkende zege. In São Paulo kan het titelduel opnieuw alle kanten op, aangezien de weerberichten voor Verstappen gunstig kunnen zijn. Vorig jaar regende het op Interlagos, wat een voorbode was voor de Nederlander om vanaf P17 te winnen.

 

  • Patrace

    Posts: 6.293

    En geen woord in de tekst over wat in de titel wordt gesuggereerd. Ze zeggen geen woord over de titelstrijd. Laat staan over de kansen van Verstappen daarin.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 19:58

