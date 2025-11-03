user icon
McLaren zet Verstappen onder druk: "We gaan alle races winnen!"
  Gepubliceerd op 03 nov 2025 17:22
  • comments 13
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren maakt nog altijd kans op de dubbel in de Formule 1. Ze hebben de constructeurstitel al op zak, terwijl Oscar Piastri en Lando Norris nu met Max Verstappen om de wereldtitel vechten. Het doel van het team is dan ook duidelijk.

McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft stond er geen maat op de renstal uit Woking. Norris en Piastri werden slechts drie keer verslagen, en ze leken af te stevenen op een tweestrijd om de titel. Na de zomerstop won Piastri de Nederlandse Grand Prix, maar daarna was het gedaan met de dominantie van McLaren.

De coureurs van de papajakleurige renstal liepen tegen problemen aan, terwijl Max Verstappen en Red Bull beter in vorm kwamen. Verstappen stond na de zomerstop in alle races op het podium, en wist er drie te winnen. Hierdoor is zijn achterstand op WK-leider Norris nog maar 36 punten, en hij heeft nog vier raceweekenden de tijd om het gat dicht te rijden. Aankomend weekend gaat hij weer op jacht in Brazilië.

'We willen elke race winnen'

Bij McLaren zijn ze ambitieus, en ze azen op successen. In een interview op de website van McLaren leggen CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella uit wat het doel is. Als ze worden gevraagd wat ze willen bereiken in de laatste vier races van het jaar, is Brown heel duidelijk: "We willen elke race winnen." Stella is het daar mee eens: "Exact, en dat zou ons de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap opleveren. Dat is precies wat we willen."

McLaren mag niet stilvallen

Als de twee kopstukken worden gevraagd hoe ze aan kop blijven liggen, is Stella helder: "Ik denk dat Oscar het goed zei, toen hij het over de constante ontwikkeling. Ik wil daar ook graag naar verwijzen. Als je in de Formule 1 denkt dat je kan relaxen of rustiger aan kan doen omdat het goed gaat, dan loop je daarna tegen grote verrassingen aan. Je moet blijven ontwikkelen, je moet manieren om progressie te boeken vinden, je moet je blijven veranderen."

Brown is het daar volledig mee eens: "We blijven ons focussen op onszelf. We geven geen aandacht aan geluiden van buiten."

NicoS

Posts: 19.586

Nergens staat dat ze gaan winnen, maar net als iedereen willen ze winnen…..
Weer erg misleidend deze kop…..:(

  • 16
  • 3 nov 2025 - 17:47
F1 Nieuws Zak Brown Andrea Stella McLaren

Reacties (13)

  • Knalpijp

    Posts: 2.165

    Haha papaja comedy show!!

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 17:34
    • bvonk2

      Posts: 111

      Meer Media en iedereen die er in mee gaat comedy show!!
      Is helemaal niet wat McLaren zelf zegt wat ook te lezen is in het stuk.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 23:18
  • NicoS

    Posts: 19.586

    Nergens staat dat ze gaan winnen, maar net als iedereen willen ze winnen…..
    Weer erg misleidend deze kop…..:(

    • + 16
    • 3 nov 2025 - 17:47
    • Larry Perkins

      Posts: 61.190

      Yep, what's new?

      Net als het eerste deel van de kop: "McLaren zet Verstappen onder druk."
      Alsof Max zich onder druk laat zetten. Hij focust zich op zichzelf, doet zijn stinkende best maar als het dit seizoen niet gaat lukken weet hij dat hij er alles aan gedaan heeft en probeert hij het in 2026 opnieuw. That's all, het is zoals het is...

      • + 4
      • 3 nov 2025 - 18:40
    • Robin

      Posts: 2.891

      En als ze dit al gezegd zouden hebben zeggen ze Max niet onder druk maar zichzelf.
      Dus inderdaad wederom complimenten voor de kop.

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 19:36
    • Sauber

      Posts: 444

      Sauber wil ook elke race winnen!💪🏼💪🏼💪🏼

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 20:18
    • SEN1

      Posts: 2.669

      Hey, zelfs Stroll wil alles winnen 🤣

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 21:28
    • Knookie.nl

      Posts: 1.074

      As usual.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 23:01
    • monzaron

      Posts: 675

      Kijk eens wat een reacties, wie heeft er nu gewonnen 😊

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 00:16
  • Flexwing

    Posts: 185

    Hoop geen 1 race meer voor mclaren

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 22:02
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.539

      't Is positiever om te noteren wat je wel hoopt. 4x een Ferrari dubbel?

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 22:27
    • snailer

      Posts: 30.606

      Ik gun het ze niet, Hamilton en Leclerc. Aub niet op een rondje .

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 23:03
  • schwantz34

    Posts: 41.230

    Aankomend weekend in Brazilië gaan ze al zwaar nat!

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 23:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

