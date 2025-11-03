Het team van McLaren maakt nog altijd kans op de dubbel in de Formule 1. Ze hebben de constructeurstitel al op zak, terwijl Oscar Piastri en Lando Norris nu met Max Verstappen om de wereldtitel vechten. Het doel van het team is dan ook duidelijk.

McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft stond er geen maat op de renstal uit Woking. Norris en Piastri werden slechts drie keer verslagen, en ze leken af te stevenen op een tweestrijd om de titel. Na de zomerstop won Piastri de Nederlandse Grand Prix, maar daarna was het gedaan met de dominantie van McLaren.

De coureurs van de papajakleurige renstal liepen tegen problemen aan, terwijl Max Verstappen en Red Bull beter in vorm kwamen. Verstappen stond na de zomerstop in alle races op het podium, en wist er drie te winnen. Hierdoor is zijn achterstand op WK-leider Norris nog maar 36 punten, en hij heeft nog vier raceweekenden de tijd om het gat dicht te rijden. Aankomend weekend gaat hij weer op jacht in Brazilië.

'We willen elke race winnen'

Bij McLaren zijn ze ambitieus, en ze azen op successen. In een interview op de website van McLaren leggen CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella uit wat het doel is. Als ze worden gevraagd wat ze willen bereiken in de laatste vier races van het jaar, is Brown heel duidelijk: "We willen elke race winnen." Stella is het daar mee eens: "Exact, en dat zou ons de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap opleveren. Dat is precies wat we willen."

McLaren mag niet stilvallen

Als de twee kopstukken worden gevraagd hoe ze aan kop blijven liggen, is Stella helder: "Ik denk dat Oscar het goed zei, toen hij het over de constante ontwikkeling. Ik wil daar ook graag naar verwijzen. Als je in de Formule 1 denkt dat je kan relaxen of rustiger aan kan doen omdat het goed gaat, dan loop je daarna tegen grote verrassingen aan. Je moet blijven ontwikkelen, je moet manieren om progressie te boeken vinden, je moet je blijven veranderen."

Brown is het daar volledig mee eens: "We blijven ons focussen op onszelf. We geven geen aandacht aan geluiden van buiten."