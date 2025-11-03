user icon
icon

Brundle lyrisch over Norris: "Niveau van Verstappen en Hamilton"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle lyrisch over Norris: "Niveau van Verstappen en Hamilton"
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 12:46
  • comments 18
  • Door: Jeroen Immink

Martin Brundle kon zijn bewondering voor Lando Norris na de Grand Prix van Mexico nauwelijks verbergen. De McLaren-coureur liet in Mexico-Stad een ware masterclass zien en heroverde de leiding in het wereldkampioenschap. Volgens Brundle reed Norris op een niveau dat normaal alleen is weggelegd voor Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris kende een lastige periode eerder dit seizoen, maar lijkt precies op het juiste moment zijn topvorm te hebben gevonden. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez was de Brit simpelweg ongenaakbaar. Met meer dan dertig seconden voorsprong liet hij Charles Leclerc en Verstappen kansloos achter zich. Zijn ploeggenoot Oscar Piastri daarentegen verkeert in een vormdip, waardoor Norris voorlopig de teambaas is binnen McLaren.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Onthullende boordradio: Verstappen komt met bijzondere reactie op peptalk Mekies

Onthullende boordradio: Verstappen komt met bijzondere reactie op peptalk Mekies

26 okt

Brundle neemt pet af voor Norris

“Ik vond het een geweldig weekend voor Lando”, zei Brundle bij Sky Sports F1. “Als we zulke prestaties van Max of Lewis hadden gezien, hadden we er in gedempte bewoordingen over gesproken, want het was geweldig.” De voormalig Formule 1-coureur ziet dat Norris zich steeds meer ontpopt tot een echte kampioenskandidaat.

“Je hoort me vaak zeggen dat de belangrijkste coureurs in een seizoen soms een soort overdrive vinden. Dit was Lando’s overdrive”, vervolgde Brundle. “Hij reed met het zelfvertrouwen van een wereldkampioen.”

'Norris nadert niveau Verstappen'

Met nog vier races te gaan is de spanning in de titelstrijd om te snijden. Piastri volgt Norris op slechts één punt, terwijl Verstappen met 36 punten achterstand nog altijd in de race blijft. Brundle ziet in de Brit echter de man in vorm. “Max lijkt altijd op volle toeren te draaien, maar Lando’s kwalificatieronde, zijn start en zijn verdediging in de eerste bocht waren perfect. Dat was het soort statement dat hij nodig had.”

Komend weekend krijgt Norris op Interlagos de kans om zijn sterke vorm te bevestigen. De Grand Prix van Brazilië belooft opnieuw vuurwerk te worden.

 

Sander

Posts: 1.534

Brundle overdrived een beetje.

  • 7
  • 3 nov 2025 - 12:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Lando Norris Martin Brundle McLaren GP Mexico 2025

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.534

    Brundle overdrived een beetje.

    • + 7
    • 3 nov 2025 - 12:59
    • Paulie

      Posts: 4.848

      overdriven is ook een vak, het was een top weekend van Lando maar om er nou lieries van te worden

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 13:03
    • F1jos

      Posts: 4.773

      Het is best geen overdrijving als je vergelijking wordt met een langst zittende Ferrari coureur zonder podium.

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 14:33
  • John6

    Posts: 11.228

    Als het regent komend weekend in Interlagos dan mag Lando laten zien dat hij de beste is.

    • + 2
    • 3 nov 2025 - 13:03
    • Remco_F1

      Posts: 3.222

      Dat mag ook wel een keer dan, Norris heeft mij nog nooit verrast in de regen..

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 13:16
    • red slow

      Posts: 3.253

      @remco

      Rusland 2021

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 14:39
    • Remco_F1

      Posts: 3.222

      Rusland 2021 daar wil Norris niet meer aan herinnerd worden. Gewoon een slechte call van hem om buiten te blijven terwijl Lewis/Max wel naar binnen gingen, dan praat je ook over een ander soort kaliber coureurs.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 14:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.173

    Het grote(!) verschil is dat Lando het niveau van Max af en toe benadert, zoals dit keer, maar dat Max zijn hoge niveau bijna altijd haalt...

    • + 7
    • 3 nov 2025 - 13:08
    • TylaHunter

      Posts: 10.593

      Dus een Button. Soms ongelooflijk snel, maar normaal gesproken erg snel (maar niet dat extra)

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 13:15
  • Ernie5335

    Posts: 5.670

    Brundle weer in de bocht 🥴

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 13:15
  • Aquarius72

    Posts: 723

    Altijd goed om elke dag even flink te lachen.

    Laat Lando eerst maar een zien dat hij niet uitglijdt bij de eerste de beste beetje druk van wie dan ook zoals gedurende dit seizoen en daarvoor.

    Hij en Oscar hebben de bal zo vaak laten vallen als het er op aankwam, dat ik dit nog vaker zie gaan gebeuren. Op het niveau van hamilton? Zou kunnen, niveau van Max, nee nog lang niet. Oscar vond ik lange tijd dit seizoen veel stabieler dan Lando en ook die begint door z'n hoeven te zakken.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 13:18
  • shakedown

    Posts: 1.480

    Norris reed echt goed de afgelopen race. Kun je niets tegen in brengen. Hij benaderd het niveau van een kampioen. Verstappen en Hamilton (prime) zijn echt van een andere orde. Denk dat Norris op zijn beste dagen, het gemiddelde niveau van Verstappen of Hamilton haalt. en dat is helemaal prima. Dat abslute top niveau kan hij niet een heel seizoen vast houden. En dat maakt het dat Norris zeker een niveautje lager staat op die ladder.

    • + 2
    • 3 nov 2025 - 13:18
  • skibeest

    Posts: 1.927

    Hoewel Lewis naar mijn mening inmiddels over zijn top is, vind ik Lewis en Max qua niveau heel goed te vergelijken. Norris ligt echter nog een straatlengte achter die twee en zal dat niveau ook nooit halen. Mist vooral het killerinstinct en strategisch inzicht. Norris is meer van het niveau Button, op het juiste moment in de juiste auto kan hij races winnen.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 13:24
  • Knalpijp

    Posts: 2.163

    Die twee Brundels worden steeds irritanter, op niveau ouw chagrijn!

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 13:43
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.812

    Ik heb nog geen super-regenrace van Norris gezien. Wellicht in Brazilië nu wel zijn kans om het te laten zien.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 14:56

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar