Martin Brundle kon zijn bewondering voor Lando Norris na de Grand Prix van Mexico nauwelijks verbergen. De McLaren-coureur liet in Mexico-Stad een ware masterclass zien en heroverde de leiding in het wereldkampioenschap. Volgens Brundle reed Norris op een niveau dat normaal alleen is weggelegd voor Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris kende een lastige periode eerder dit seizoen, maar lijkt precies op het juiste moment zijn topvorm te hebben gevonden. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez was de Brit simpelweg ongenaakbaar. Met meer dan dertig seconden voorsprong liet hij Charles Leclerc en Verstappen kansloos achter zich. Zijn ploeggenoot Oscar Piastri daarentegen verkeert in een vormdip, waardoor Norris voorlopig de teambaas is binnen McLaren.

Brundle neemt pet af voor Norris

“Ik vond het een geweldig weekend voor Lando”, zei Brundle bij Sky Sports F1. “Als we zulke prestaties van Max of Lewis hadden gezien, hadden we er in gedempte bewoordingen over gesproken, want het was geweldig.” De voormalig Formule 1-coureur ziet dat Norris zich steeds meer ontpopt tot een echte kampioenskandidaat.

“Je hoort me vaak zeggen dat de belangrijkste coureurs in een seizoen soms een soort overdrive vinden. Dit was Lando’s overdrive”, vervolgde Brundle. “Hij reed met het zelfvertrouwen van een wereldkampioen.”

'Norris nadert niveau Verstappen'

Met nog vier races te gaan is de spanning in de titelstrijd om te snijden. Piastri volgt Norris op slechts één punt, terwijl Verstappen met 36 punten achterstand nog altijd in de race blijft. Brundle ziet in de Brit echter de man in vorm. “Max lijkt altijd op volle toeren te draaien, maar Lando’s kwalificatieronde, zijn start en zijn verdediging in de eerste bocht waren perfect. Dat was het soort statement dat hij nodig had.”

Komend weekend krijgt Norris op Interlagos de kans om zijn sterke vorm te bevestigen. De Grand Prix van Brazilië belooft opnieuw vuurwerk te worden.