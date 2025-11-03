Oscar Piastri stond lange tijd aan de leiding in het wereldkampioenschap, een voorsprong die op papier comfortabel leek. Maar sinds Bakoe gaat het hard achteruit voor de jonge Australiër: Lando Norris is nu leider in de strijd om de titel, met slechts één punt voorsprong, en Max Verstappen komt snel dichterbij. Volgens Damon Hill lijkt Piastri onder de druk toch te wankelen.

De wereldkampioen van 1996 schoof in de schoenen van de Australiër. “Ik ben nu Oscar, oké? Dus ik denk: dit gaat allemaal geweldig, ik lig voor op de kampioen. Het enige wat ik hoef te doen is Lando in zijn hok houden, weet je, en dan kan hij tweede worden,” zegt Hill in de podcast Stay on Track van The Race. “Het is net als een vislijn, je kunt gewoon een stukje loslaten, zolang je maar niet het einde van de haspel bereikt voordat het kampioenschap voorbij is.”

Hill ziet Piastri worstelen

Voor Bakoe zat Piastri nog prima in het zadel. “Hij had het luxevoordeel van punten. En dan laat hij plotseling de bal vallen,” vervolgt Hill. Hij haalt een quote van Piastri’s manager Mark Webber aan: “Ik herinner me dat Mark zei dat deze man nog nooit een bocht had verloren.” En toen kwam Bakoe, waar Piastri de muur twee keer raakte. Volgens Hill was dat een kantelpunt.

“In feite viel alles letterlijk uit elkaar en de enige verklaring die je daarvoor kunt hebben, is dat zijn mentaliteit op de een of andere manier is veranderd,” legt de Brit uit. “Hij ging van iemand die elke race als een individuele uitdaging zag, naar iemand die te ver vooruit keek. Dat is meestal niet de juiste manier om het aan te pakken.”

'Piastri blijft positief tegen de pers'

Hill benadrukt waarom die individuele focus zo belangrijk is. “Als je elke race apart bekijkt, dan is wat er gebeurt, wat er gebeurt. Achteraf zei Piastri zelf dat hij misschien te hard had gepusht. Het zit dus niet in hem om zijn grenzen te overschrijden. Tot nu toe heeft hij alles onder controle gehouden.”

De oud-coureur prijst ook de manier waarop Piastri met de media omgaat. “Hij is open, maar hij zegt niet te veel en raakt niet geïrriteerd door vragen,” zegt Hill. “Er waren een paar vragen die hij recentelijk kreeg, zoals: ‘Denk je dat je het aan het verliezen bent?’ Kun je je voorstellen hoe dat voelt? En toch lijkt hij daar heel goed mee om te gaan.”

Doet Piastri nog mee om de titel?

Toch is er sinds Bakoe iets veranderd. Hill denkt dat het besef dat hij de wereldtitel kan winnen Piastri misschien de das heeft omgedaan. “Hij doet nog steeds mee om de titel, maar zijn voorsprong is verdwenen. Er is iets gebeurd en ik denk dat hij over dit probleem is gestruikeld. Het besef dat je wereldkampioen kunt worden, kan een hoop druk geven,” zegt hij.

De oud-coureur kan zich er gedeeltelijk in vinden. “Je hebt aan de leiding gestaan, je hebt nog nooit een groot toernooi gewonnen en het begint af te brokkelen, omdat je die last mentaal al zo lang meedraagt,” legt Hill uit. “En dus denk ik dat die dingen uiteindelijk met Oscar zijn gebeurd. Hij voelt misschien dat het zijn rijstijl beïnvloedt.”