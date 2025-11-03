user icon
icon

Komt het nog goed met Piastri in titelstrijd? "Dat is er gebeurd met Oscar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Komt het nog goed met Piastri in titelstrijd? "Dat is er gebeurd met Oscar"
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 16:46
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri stond lange tijd aan de leiding in het wereldkampioenschap, een voorsprong die op papier comfortabel leek. Maar sinds Bakoe gaat het hard achteruit voor de jonge Australiër: Lando Norris is nu leider in de strijd om de titel, met slechts één punt voorsprong, en Max Verstappen komt snel dichterbij. Volgens Damon Hill lijkt Piastri onder de druk toch te wankelen.

De wereldkampioen van 1996 schoof in de schoenen van de Australiër. “Ik ben nu Oscar, oké? Dus ik denk: dit gaat allemaal geweldig, ik lig voor op de kampioen. Het enige wat ik hoef te doen is Lando in zijn hok houden, weet je, en dan kan hij tweede worden,” zegt Hill in de podcast Stay on Track van The Race. “Het is net als een vislijn, je kunt gewoon een stukje loslaten, zolang je maar niet het einde van de haspel bereikt voordat het kampioenschap voorbij is.”

Meer over Oscar Piastri Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt
 Piastri bevestigt: McLaren heft sancties op, vrij gevecht met Verstappen en Norris in Mexico

Piastri bevestigt: McLaren heft sancties op, vrij gevecht met Verstappen en Norris in Mexico

23 okt

Hill ziet Piastri worstelen

Voor Bakoe zat Piastri nog prima in het zadel. “Hij had het luxevoordeel van punten. En dan laat hij plotseling de bal vallen,” vervolgt Hill. Hij haalt een quote van Piastri’s manager Mark Webber aan: “Ik herinner me dat Mark zei dat deze man nog nooit een bocht had verloren.” En toen kwam Bakoe, waar Piastri de muur twee keer raakte. Volgens Hill was dat een kantelpunt.

“In feite viel alles letterlijk uit elkaar en de enige verklaring die je daarvoor kunt hebben, is dat zijn mentaliteit op de een of andere manier is veranderd,” legt de Brit uit. “Hij ging van iemand die elke race als een individuele uitdaging zag, naar iemand die te ver vooruit keek. Dat is meestal niet de juiste manier om het aan te pakken.”

'Piastri blijft positief tegen de pers'

Hill benadrukt waarom die individuele focus zo belangrijk is. “Als je elke race apart bekijkt, dan is wat er gebeurt, wat er gebeurt. Achteraf zei Piastri zelf dat hij misschien te hard had gepusht. Het zit dus niet in hem om zijn grenzen te overschrijden. Tot nu toe heeft hij alles onder controle gehouden.”

De oud-coureur prijst ook de manier waarop Piastri met de media omgaat. “Hij is open, maar hij zegt niet te veel en raakt niet geïrriteerd door vragen,” zegt Hill. “Er waren een paar vragen die hij recentelijk kreeg, zoals: ‘Denk je dat je het aan het verliezen bent?’ Kun je je voorstellen hoe dat voelt? En toch lijkt hij daar heel goed mee om te gaan.”

Doet Piastri nog mee om de titel?

Toch is er sinds Bakoe iets veranderd. Hill denkt dat het besef dat hij de wereldtitel kan winnen Piastri misschien de das heeft omgedaan. “Hij doet nog steeds mee om de titel, maar zijn voorsprong is verdwenen. Er is iets gebeurd en ik denk dat hij over dit probleem is gestruikeld. Het besef dat je wereldkampioen kunt worden, kan een hoop druk geven,” zegt hij.

De oud-coureur kan zich er gedeeltelijk in vinden. “Je hebt aan de leiding gestaan, je hebt nog nooit een groot toernooi gewonnen en het begint af te brokkelen, omdat je die last mentaal al zo lang meedraagt,” legt Hill uit. “En dus denk ik dat die dingen uiteindelijk met Oscar zijn gebeurd. Hij voelt misschien dat het zijn rijstijl beïnvloedt.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Damon Hill Oscar Piastri McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.364
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar