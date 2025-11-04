Lando Norris verkeerde in bloedvorm tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit pakte poleposition, domineerde de race van start tot finish en won met dertig seconden voorsprong. Toch kon hij na afloop niet rekenen op applaus: het Mexicaanse publiek trakteerde hem op een stevig fluitconcert.

Norris leek zich er weinig van aan te trekken. “De fans mogen doen wat ze willen,” reageerde de McLaren-coureur laconiek in het stadion van Autódromo Hermanos Rodríguez. Maar niet iedereen kon erom lachen. De ervaren Formule 1-journalist Peter Windsor was woest over het gedrag van de fans en noemt het boegeroep “dom, infantiel en volkomen ongepast.”

‘Waarom zou je dat doen?’

Volgens Windsor is er geen enkele rechtvaardiging voor het uitjouwen van een coureur die zo’n dominante prestatie levert. “Waarom zou je iemand uitfluiten die net een foutloze race heeft gereden? Dat is gewoon onbeschoft. Hij reed van start tot finish op kop. Wat wil je dan nog meer zien?” brieste hij op zijn YouTube-kanaal.

Het is niet de eerste keer dat Windsor zich uitspreekt over het gedrag van fans. Eerder dit jaar veroordeelde hij ook al het boegeroep richting Christian Horner, en zijn mening is sindsdien niet veranderd. “Het maakt me niet uit of het in Mexico is, in Italië of ergens anders. Het is gewoon verkeerd. Het respect is totaal verdwenen.”

Hypocrisie bij Sky Sports

De Brit haalde ook hard uit naar Sky Sports, dat zich eveneens negatief uitliet over het Mexicaanse publiek. Windsor vindt hun verontwaardiging hypocriet. “Als Sky zegt dat ze dit gedrag niet goedkeuren, dan zijn ze ongelooflijk hypocriet,” zegt hij fel. “Wie moedigde het Europese publiek aan om boe te roepen naar de Amerikanen tijdens de Ryder Cup? Sky zelf! Toen vonden ze het geweldig, maar nu hun mannetje Lando wordt uitgefloten, is het ineens een schande.”

‘Ze moeten boos zijn op Zak Brown, niet op Lando’

Een Mexicaanse journalist legde later uit dat het boegeroep mogelijk voortkwam uit de gedachte dat Norris punten ‘cadeau’ had gekregen. Windsor vindt dat kul. “Natuurlijk heeft Lando hier en daar wat geluk gehad, maar dat hoort bij racen. Wil je iemand uitjouwen? Doe dat dan bij Zak Brown. Hij bepaalt de teamstrategie, niet Norris.”

Windsor sloot zijn tirade af met een harde boodschap aan het publiek. “Wat ze in Mexico deden, vond ik verschrikkelijk. Als een coureur zo’n complete race rijdt, dan boe je hem niet uit als hij uitstapt. Dat getuigt van nul respect. Ik werd er eerlijk gezegd een beetje misselijk van.”