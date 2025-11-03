Max Verstappen heeft teruggeblikt op zijn aanvaring met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje eerder dit seizoen. De Nederlander kreeg toen een tijdstraf, maar geeft nu toe dat het incident deels zijn eigen fout was. Toch zegt hij dat hij het – zelfs met de kennis van nu – niet anders zou hebben gedaan.

In gesprek met De Telegraaf werd Verstappen gevraagd wat zijn laatste grote fout van dit Formule 1-seizoen was. De Limburger hoefde niet lang na te denken. “Dat moment met Russell in Barcelona”, zegt hij. “Dat was zeker niet goed, maar ik kan er nu niks meer aan doen. Misschien was het ook wel goed dat het gebeurde. En je moet ook niet vergeten waarom ik dat deed.”

Frustratie speelde mee

Verstappen verwijst daarmee naar een teaminstructie die voorafging aan de botsing. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase liet hem destijds weten dat hij Russell moest laten passeren na een eerder duel. Achteraf bleek dat helemaal niet nodig – de wedstrijdleiding had hem namelijk geen bevel gegeven om de Mercedes-coureur voorbij te laten.

“Daardoor werd er een goed resultaat door mijn neus geboord,” vertelt Verstappen. “Ik was gefrustreerd, en dat liet ik ook merken. Maar dat zegt vooral iets over hoeveel het me boeit. Als het me allemaal niks kon schelen, had ik kunnen zeggen: rijd me maar voorbij, zoek het uit en ik ga lekker naar huis. Zo zit ik niet in elkaar.”

Nieuw incident in Mexico

De spanningen tussen Verstappen en Russell bleven niet beperkt tot Spanje. Tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad kruisten de twee opnieuw de degens. Verstappen haalde de Brit bij de start in en sneed in de eerste bochten langs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Russell was furieus dat de viervoudig wereldkampioen daar niet voor werd bestraft en noemde hem later “een ****ing grap”.

De Red Bull-coureur liet zich er niet publiekelijk over uit, maar lijkt het hoofdstuk inmiddels achter zich te hebben gelaten. “Je leert van dit soort momenten,” zei hij eerder. “Soms loopt het even anders dan je wilt – dat hoort bij racen.”