user icon
icon

Cadillac trots op F1-debuut: "In één jaar een compleet team opbouwen is ongelofelijk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Cadillac trots op F1-debuut: "In één jaar een compleet team opbouwen is ongelofelijk"
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 15:29
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Cadillac is vanaf volgend seizoen het elfde team op de grid. De Amerikaanse constructeur heeft aldus zichzelf al heel wat progressie gemaakt. Ze zijn er zelf heel trots op. Cadillac gaat zich voor het eerst met de Formule 1 bemoeien. 

Meer over Cadillac Perez doet geheimzinnige uitspraak over interne situatie bij Red Bull

Perez doet geheimzinnige uitspraak over interne situatie bij Red Bull

26 okt
 Perez maakt volgende maand F1-comeback bij Ferrari

Perez maakt volgende maand F1-comeback bij Ferrari

24 okt

Het is voor het eerst sinds 2016 dat er 22 auto's op de baan staan. Het elfde team dat destijds was vertrokken, was Manor Racing. In de afgelopen paar jaar zijn er meerdere aanbiedingen geweest om een elfde team te starten. Bijvoorbeeld Andretti met General Motors, maar zij kwamen er niet, omdat ze volgens het bestuursorgaan van de F1 weinig toevoeging bieden. 

'Extreem spannend'

"Het is behoorlijk angstaanjagend", zegt voormalig technisch directeur van de F1 Pat Symonds tegen Motorsport.com: "Wat echt ongelooflijk is, is de inzet van iedereen bij Cadillac om dit nieuwe team op te tuigen. 364 dagen voor de eerste vrije training in Australië."

"In zo'n korte tijd kun je eigenlijk geen compleet team opbouwen, dus de toewijding vooraf om mensen aan boord te krijgen was enorm. Aan het begin van het jaar hadden we 159 mensen in het VK die aan het project werkten. Toen we de toelating kregen, was dat 209, en inmiddels 426."

'Cadillac biedt goede salarissen'

Volgens Symonds biedt Cadillac goede salarissen en lopen daar dus veel goede mensen rond: "Toen ik aankwam, viel me meteen de kwaliteit op. Er zijn veel mensen die ik ken en met wie ik eerder heb gewerkt, en ik heb veel dingen gezien die van topteamniveau zijn. Een F1-auto bouwen is nooit makkelijk. Ik heb er zo'n veertig gemaakt en weet wat er moet gebeuren en wanneer, maar alles eromheen is minstens net zo lastig."

"Alle processen, procedures, logistiek... Op die manier alles van de grond af opbouwen, dat doe je niet zo vaak. Dat maakt het ook erg moeilijk. Toch hebben de mensen hier zich daar geweldig doorheen geslagen. We hebben inmiddels één chassis gebouwd, een prototype."

Nieuwe coureurs

Sergio Pérez en Valtteri Bottas gaan volgend seizoen voor het team van Cadillac rijden. De twee veteranen bieden genoeg om het team op te starten. Ook het chassis wordt al getest door het nieuwe team.

"Er wordt veel gesproken over de nieuwe motor en de nieuwe aerodynamica, maar er zijn ook veel nieuwe veiligheidsregels. Het chassis wordt aan rigoureuze tests onderworpen. We hebben dat eerste chassis in het tweede kwartaal van het jaar getest. Nu hebben we een chassis dat klaarstaat voor homologatie en crashtests. We gaan gestaag vooruit."

F1 Nieuws Cadillac

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Raye34

    Posts: 1.131

    "In één jaar een compleet team opbouwen is ongelofelijk"

    Ze rijden de eerste drie seizoenen met Ferrari motoren. 🤫

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 15:57
    • koppie toe

      Posts: 4.726

      En dus hoeven ze geen personeel aan te nemen, engineers, ontwerpers, koffie dames, accommodaties en ga zo maar door.
      Eerst ff met Ferrari en ondertussen nog een motor afdeling bij elkaar rapen incl mensen en accommodaties etc. Vind dat best wel knap eigenlijk.
      Fijn dat Ferrari ze opweg helpt door motoren te leveren.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 16:48
    • Rimmer

      Posts: 12.950

      Ze rijden ook stijf achteraan met Bottas die amper de 107% gaat halen en Sergio die consequent een halve seconde sneller dan Bottas is er daarmee slechts 2,5 seconde achter de traagste auto staat.
      De hoopvolle blije praatjes van valsspeler Symonds zijn weer als sneeuw voor de zon verdwenenen zodra 2026 van start is,

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 16:50
    • TylaHunter

      Posts: 10.592

      Volgens mij nu al meer personeel bij elkaar verzameld dan Haas ik 10 jaar. Tevens nemen ze veel minder onderdelen over dan Haas, dus ik vind t ook best knap wat ze doen. Begreep dat ze nu bezig zijn met de crashtest, om sowieso een chassis te hebben dat aan de test mee kan doen en niet zoals destijds Williams een deel moet missen.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 17:44

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar