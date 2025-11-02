Cadillac trots op F1-debuut: "In één jaar een compleet team opbouwen is ongelofelijk"

Cadillac is vanaf volgend seizoen het elfde team op de grid. De Amerikaanse constructeur heeft aldus zichzelf al heel wat progressie gemaakt. Ze zijn er zelf heel trots op. Cadillac gaat zich voor het eerst met de Formule 1 bemoeien.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat er 22 auto's op de baan staan. Het elfde team dat destijds was vertrokken, was Manor Racing. In de afgelopen paar jaar zijn er meerdere aanbiedingen geweest om een elfde team te starten. Bijvoorbeeld Andretti met General Motors, maar zij kwamen er niet, omdat ze volgens het bestuursorgaan van de F1 weinig toevoeging bieden.

'Extreem spannend'

"Het is behoorlijk angstaanjagend", zegt voormalig technisch directeur van de F1 Pat Symonds tegen Motorsport.com: "Wat echt ongelooflijk is, is de inzet van iedereen bij Cadillac om dit nieuwe team op te tuigen. 364 dagen voor de eerste vrije training in Australië."

"In zo'n korte tijd kun je eigenlijk geen compleet team opbouwen, dus de toewijding vooraf om mensen aan boord te krijgen was enorm. Aan het begin van het jaar hadden we 159 mensen in het VK die aan het project werkten. Toen we de toelating kregen, was dat 209, en inmiddels 426."

'Cadillac biedt goede salarissen'

Volgens Symonds biedt Cadillac goede salarissen en lopen daar dus veel goede mensen rond: "Toen ik aankwam, viel me meteen de kwaliteit op. Er zijn veel mensen die ik ken en met wie ik eerder heb gewerkt, en ik heb veel dingen gezien die van topteamniveau zijn. Een F1-auto bouwen is nooit makkelijk. Ik heb er zo'n veertig gemaakt en weet wat er moet gebeuren en wanneer, maar alles eromheen is minstens net zo lastig."

"Alle processen, procedures, logistiek... Op die manier alles van de grond af opbouwen, dat doe je niet zo vaak. Dat maakt het ook erg moeilijk. Toch hebben de mensen hier zich daar geweldig doorheen geslagen. We hebben inmiddels één chassis gebouwd, een prototype."

Nieuwe coureurs

Sergio Pérez en Valtteri Bottas gaan volgend seizoen voor het team van Cadillac rijden. De twee veteranen bieden genoeg om het team op te starten. Ook het chassis wordt al getest door het nieuwe team.

"Er wordt veel gesproken over de nieuwe motor en de nieuwe aerodynamica, maar er zijn ook veel nieuwe veiligheidsregels. Het chassis wordt aan rigoureuze tests onderworpen. We hebben dat eerste chassis in het tweede kwartaal van het jaar getest. Nu hebben we een chassis dat klaarstaat voor homologatie en crashtests. We gaan gestaag vooruit."