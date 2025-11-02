user icon
Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië
  Gepubliceerd op 02 nov 2025 10:39
  • comments 20
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen krijgt mogelijk opnieuw een nat weekend voorgeschoteld in São Paulo. Volgens Weather.com en meerdere weerstations is er op alle drie de racedagen kans op regen. En dat is goed nieuws voor de Nederlander, die bekendstaat als een absolute meester op nat asfalt.

Vorig jaar schreef Verstappen geschiedenis in Brazilië door vanaf P17 naar de overwinning te stormen. In een ware regenchaos pakte hij toen de beslissende klap in het kampioenschap. Een herhaling van dat scenario lijkt voor 2025 allerminst uitgesloten.

De eerste voorspellingen wijzen op regen tijdens het hele weekend op Interlagos. Vrijdag en zaterdag worden de warmste dagen, met temperaturen rond de 27 à 28 graden, maar de kans op neerslag is fors: 90 tot 95 procent. Vooral zaterdag lijkt nat te verlopen, met tot wel 14 millimeter regen en amper vier uur zon. Op zondag wordt het iets koeler – zo’n 24 graden – maar ook dan is de kans op regen nog steeds 90 procent.

De regenbuien in São Paulo kunnen bovendien flink uithalen. Het circuit ligt tussen de heuvels, waardoor lokale stormen plots kunnen ontstaan. Meteorologen van Meteoblue voorspellen zelfs dat het in de regio de komende twee weken vrijwel onafgebroken blijft regenen.

Voor Red Bull kan dat goed uitpakken. Een afkoelend asfalt betekent dat bandenmanagement en tractie belangrijker worden – precies de omstandigheden waarin Verstappen vaak het verschil maakt. Denk aan klassiekers als de regenrace van 2016, toen hij op eigen lijnen wereldtoppers voorbijging, of aan zijn spectaculaire zege vorig jaar.

Het WK krijgt er door het dreigende weer nog een extra laag spanning bij. Lando Norris leidt momenteel met 36 punten voorsprong op Verstappen en één punt op teamgenoot Oscar Piastri. Een nat weekend zou zomaar in het voordeel van de Nederlander kunnen uitvallen, zeker omdat McLaren in regenraces niet altijd het juiste gokje weet te maken.

Eén ding is duidelijk: als de wolken zich samenpakken boven Interlagos, kan Verstappen opnieuw magie brengen in Brazilië.

schwantz34

Posts: 41.225

Ik vind een regenkans van 90 a 95% over het hele weekend toch best wel aan de hoge kant, dat zie ik niet zomaar helemaal inkakken naar pakkumbeet 10 a 20%. Bovendien regent het in November in de regio van Inter lagos sowieso al minimaal 1 op de 3 dagen., dussss ik zie vanf hier de bui al hangen v... [Lees verder]

  • 11
  • 2 nov 2025 - 12:07
Reacties (20)

  • nr 76

    Posts: 7.102

    Net nog even gekeken, en er is inderdaad 50% kans op neerslag.

    • + 2
    • 2 nov 2025 - 11:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.696

      Je hebt het toch niet goed gezien.
      Ik heb ook ff gekeken, maar ik kom uit op 50% droog weer hoor.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 61.158

      Als het droog blijft gaat het niet regenen!

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 17:57
  • HarryLam

    Posts: 4.976

    Onmogelijk om nu al het weer voot over 6 dagen te voorspellen, alle eerdere voorspellingen konden ook de vullisbak in.

    • + 3
    • 2 nov 2025 - 11:31
    • schwantz34

      Posts: 41.225

      Ik vind een regenkans van 90 a 95% over het hele weekend toch best wel aan de hoge kant, dat zie ik niet zomaar helemaal inkakken naar pakkumbeet 10 a 20%. Bovendien regent het in November in de regio van Inter lagos sowieso al minimaal 1 op de 3 dagen., dussss ik zie vanf hier de bui al hangen voor de McLaren boys!

      • + 11
      • 2 nov 2025 - 12:07
    • Abeltje

      Posts: 345

      @Schwantz,
      waar lees jij "een regenkans van 90 à 95% over het hele weekend"?
      En waar lees jij dat dat voor de middagen geldt?
      Meestal zijn de voorspellingen in dagdelen.

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 12:25
    • Housmans

      Posts: 238

      @Abeltje,
      Waar zie jij het Schwantz over middagen hebben?

      En als je het artikel leest is het ook meteen duidelijk waar Schwantz die getallen vandaan haalt...

      🤣😂🤣

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 14:56
    • Cicero

      Posts: 1.565

      Nu vind ik hier de reacties ook leuker, maar het staat echt in de tekst:
      Op zondag wordt het iets koeler – zo’n 24 graden – maar ook dan is de kans op regen nog steeds 90 procent

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 19:49
  • Pietje Bell

    Posts: 31.721

    De weerberichten geven steeds minder regen aan voor zondag. Zaterdag wel nat.
    Het duurt nog een week dus alles kan nog verschuiven, de regenval.


    Saturday 11/08
    74%

    Rain in the morning. Scattered thunderstorms in the afternoon.
    High around 75F. Winds WNW at 10 to 20 mph. Chance of rain 70%.

    Details: https://postimg.cc/CzTPtSz4
    Sunday 11/09
    14%

    Mostly cloudy skies. High 74F. Winds SSE at 10 to 15 mph.

    Details: https://postimg.cc/cvDcsSLs

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 11:38
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 481

    Gisteren het weekend van vorig jaar in São Paolo teruggekeken. Wat een bedenkelijke actie weer van de FiA tijdens de kwalificatie. Niet meteen een rode vlag zwaaien, zodat het voor iedereen gelijk is. Nee, eerst wachten tot onder meer de papaya's hun ronde hadden afgemaakt - goed voor het einde van het seizoen. Maar als er een metertje Sainz te zien is in Mexico, op een plek waar de coureurs niet eens bij in de buurt komen, dan moet er en VSC komen.

    Maar wat een race vorig jaar, en wat een waanzinnige masterclass! Als komend weekend toch eens een herhaling daarvan voor Verstappen zou kunnen zijn. Dán heeft de FiA pas een spannende finale van het seizoen...

    • + 8
    • 2 nov 2025 - 12:29
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.222

      De FIA is een dictatuur !!!

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 12:33
    • Snork

      Posts: 22.032

      En Kermit is een kikker!🐸

      Slaat nergens op, maar het is wel waar.

      • + 3
      • 2 nov 2025 - 13:42
  • SennaS

    Posts: 10.736

    Het kan vriezen of dooien

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 13:45
  • Ernie5335

    Posts: 5.660

    Nergens gelezen dat Verstappen op regen hoopt. De kop zou dus moeten zijn: "Ik als verhalenverzinner denk dat Verstappen op regen hoopt en maak daar maar een vrij onzinnig artikel van"...

    • + 6
    • 2 nov 2025 - 15:03
  • Pietje Bell

    Posts: 31.721

    Toen papa Piquet het jonge gezin naar het vliegveld bracht kreeg Max de kofferbak
    niet open en Piquet lukte het ook niet, haha.

    https://x(.)com/lululfc/status/1984949347058876447

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:23
  • Pietje Bell

    Posts: 31.721

    Toen papa Piquet het jonge gezin naar het vliegveld bracht kreeg Max de kofferbak
    niet open en Piquet lukte het ook niet, haha.

    https://x(.)com/lu.lulfc/status/1984949347058876447

    Grrr, plaatsje haakjes, omdat het anders heel erg lang in het filter blijft hangen op
    zondag komt het nog in het filter vanwege het woordje l.u.l!! Daar dus even de punt verwijderen.

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:26
  • Pietje Bell

    Posts: 31.721

    Toen papa Piquet het jonge gezin naar het vliegveld bracht kreeg Max de kofferbak
    niet open en Piquet lukte het ook niet, haha.

    https://x(.)com/lu.lu.lfc/status/1984949347058876447

    Grrr, plaatsje haakjes, omdat het anders heel erg lang in het filter blijft hangen op
    zondag komt het nog in het filter vanwege het woordje l.u.l!! Daar dus even de punt verwijderen.

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:26
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.530

    Wie is eigenlijk Jeroen Immink?

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:49
  • Felix1

    Posts: 116

    Nou reken maar dat als het regent dat Norris begint te zeuren en janken dat de race door een rode vlag wordt stilgelegd en pas hervat gaat worden als de baan helemaal droog is dit heeft hij dit seizoen al eens gedaan want Norris weet dat Max maarbook Hamilton betere regen coureurs zijn dan hij dus reken er maar op dat er bij regen geen race doorgaat .

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 19:10
  • snailer

    Posts: 30.597

    ALs de regen komt dan brengen we Verstappen uit Monaco.

    Ik heb net mijn kameraad gebeld. Live kijkuh

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 20:21

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

