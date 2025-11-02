Max Verstappen krijgt mogelijk opnieuw een nat weekend voorgeschoteld in São Paulo. Volgens Weather.com en meerdere weerstations is er op alle drie de racedagen kans op regen. En dat is goed nieuws voor de Nederlander, die bekendstaat als een absolute meester op nat asfalt.

Vorig jaar schreef Verstappen geschiedenis in Brazilië door vanaf P17 naar de overwinning te stormen. In een ware regenchaos pakte hij toen de beslissende klap in het kampioenschap. Een herhaling van dat scenario lijkt voor 2025 allerminst uitgesloten.

De eerste voorspellingen wijzen op regen tijdens het hele weekend op Interlagos. Vrijdag en zaterdag worden de warmste dagen, met temperaturen rond de 27 à 28 graden, maar de kans op neerslag is fors: 90 tot 95 procent. Vooral zaterdag lijkt nat te verlopen, met tot wel 14 millimeter regen en amper vier uur zon. Op zondag wordt het iets koeler – zo’n 24 graden – maar ook dan is de kans op regen nog steeds 90 procent.

De regenbuien in São Paulo kunnen bovendien flink uithalen. Het circuit ligt tussen de heuvels, waardoor lokale stormen plots kunnen ontstaan. Meteorologen van Meteoblue voorspellen zelfs dat het in de regio de komende twee weken vrijwel onafgebroken blijft regenen.

Voor Red Bull kan dat goed uitpakken. Een afkoelend asfalt betekent dat bandenmanagement en tractie belangrijker worden – precies de omstandigheden waarin Verstappen vaak het verschil maakt. Denk aan klassiekers als de regenrace van 2016, toen hij op eigen lijnen wereldtoppers voorbijging, of aan zijn spectaculaire zege vorig jaar.

Het WK krijgt er door het dreigende weer nog een extra laag spanning bij. Lando Norris leidt momenteel met 36 punten voorsprong op Verstappen en één punt op teamgenoot Oscar Piastri. Een nat weekend zou zomaar in het voordeel van de Nederlander kunnen uitvallen, zeker omdat McLaren in regenraces niet altijd het juiste gokje weet te maken.

Eén ding is duidelijk: als de wolken zich samenpakken boven Interlagos, kan Verstappen opnieuw magie brengen in Brazilië.