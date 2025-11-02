user icon
icon

Mekies legt uit: Hierom stelt Red Bull uit wie de coureurs zijn in 2026

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies legt uit: Hierom stelt Red Bull uit wie de coureurs zijn in 2026
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 08:37
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull-teambaas Laurent Mekies laat weten dat het team nog even de tijd neemt om te bepalen wie in 2026 in de wagens van Racing Bulls plaatsneemt. De toekomst van Yuki Tsunoda en het huidige rijdersduo blijft daarmee voorlopig onduidelijk.

Na zijn ruil met Liam Lawson aan het begin van het seizoen kende Tsunoda een lastig aanpassingsproces in de RB21, maar de Japanner lijkt de laatste weken de juiste lijn te pakken. Tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad greep hij net naast de punten, al was dat volgens Mekies niet zijn schuld.

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt

“Yuki had zijn beste weekend in lange tijd,” zei de teambaas na afloop. “Hij zat in de kwalificatie slechts twee tienden van Max [Verstappen] verwijderd en reed een sterke eerste stint. Helaas verloren we wat tijd bij de pitstop, waardoor hij de punten niet kon pakken die hij eigenlijk verdiende.”

Mekies benadrukte dat Red Bull geen overhaaste beslissingen wil nemen. “Yuki maakt stappen, en dat geldt ook voor onze andere jonge coureurs. We hebben geen reden om iets te forceren. We nemen de tijd die nodig is.”

Ondertussen kijkt Red Bull ook nadrukkelijk naar de toekomst. Formule 2-talent Arvid Lindblad maakte onlangs zijn debuut in de eerste vrije training in Mexico, en dat ging volgens Mekies boven verwachting goed.

“Hij deed het fantastisch. FP1 is geen makkelijke sessie – weinig banden, weinig ronden – maar hij bleef kalm, gaf goede feedback en maakte geen enkele fout. Dat was indrukwekkend,” aldus Mekies. “We kijken ernaar uit hem later dit jaar opnieuw in de auto te zetten.”

De Oostenrijkse formatie wil volgens Mekies pas een besluit nemen als alle opties goed zijn afgewogen. “Iedereen wil duidelijkheid, maar wij hebben geen haast. We willen de jongens zoveel mogelijk kansen geven om te laten zien wie de beste is.”

Wel liet de teambaas doorschemeren dat de knoop vóór de seizoensfinale in Abu Dhabi wordt doorgehakt. “Het is belangrijk dat iedereen gefocust blijft, maar we weten ook dat de coureurs duidelijkheid willen over hun toekomst. De beslissing komt eraan – maar op ons moment,” besloot Mekies.

John6

Posts: 11.224

Zeg gewoon we willen geen onrust bij de rijders, Yuki die scoort helemaal geen punten, neem een ander in de zeik, als Max 2 keer uitvalt dan maken ze het wel bekend, reken daar maar op.

  • 4
  • 2 nov 2025 - 10:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Laurent Mekies Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.224

    Zeg gewoon we willen geen onrust bij de rijders, Yuki die scoort helemaal geen punten, neem een ander in de zeik, als Max 2 keer uitvalt dan maken ze het wel bekend, reken daar maar op.

    • + 4
    • 2 nov 2025 - 10:23
    • Taures

      Posts: 1.515

      Oow ja inderdaad, Yuki is het kind van de rekening.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 10:26
  • Abeltje

    Posts: 345

    Mekies heeft aangegeven dat het voor Hadjar vrij vroeg is om over te stappen naar het
    hoofdteam. Hij ziet liever dat hij eerst meer ervaring opdoet bij de Racing Bulls.
    Ook beter voor zijn zelfvertrouwen, want hij doet het daar heel goed, maar dat wil nog
    niet zeggen dat het bij RBR goed zal gaan.
    Verder heeft hij een goede band met Yuki, weet hoe hij reed bij de Racing Bulls en dat
    het een zeer harde werker is en wil hem nog niet afschrijven.
    Ook heeft hij aangegeven dat het koffiedik kijken is hoe iedereen volgend jaar met de
    nieuwe wagens om zal gaan. Dat is voor beide rijders af te wachten.

    • + 3
    • 2 nov 2025 - 11:48
    • Elektropunkz

      Posts: 898

      Toont ook een beetje het karakter van Mekies natuurlijk

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 12:36
    • John6

      Posts: 11.224

      Geweldig maar Max haalt alleen de punten binnen, Mekies heeft er hele niets over te zeggen, Yuki heeft zijn kansen gehad bij RBR.

      • + 1
      • 2 nov 2025 - 13:37

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (48)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar