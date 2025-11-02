Red Bull-teambaas Laurent Mekies laat weten dat het team nog even de tijd neemt om te bepalen wie in 2026 in de wagens van Racing Bulls plaatsneemt. De toekomst van Yuki Tsunoda en het huidige rijdersduo blijft daarmee voorlopig onduidelijk.

Na zijn ruil met Liam Lawson aan het begin van het seizoen kende Tsunoda een lastig aanpassingsproces in de RB21, maar de Japanner lijkt de laatste weken de juiste lijn te pakken. Tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad greep hij net naast de punten, al was dat volgens Mekies niet zijn schuld.

“Yuki had zijn beste weekend in lange tijd,” zei de teambaas na afloop. “Hij zat in de kwalificatie slechts twee tienden van Max [Verstappen] verwijderd en reed een sterke eerste stint. Helaas verloren we wat tijd bij de pitstop, waardoor hij de punten niet kon pakken die hij eigenlijk verdiende.”

Mekies benadrukte dat Red Bull geen overhaaste beslissingen wil nemen. “Yuki maakt stappen, en dat geldt ook voor onze andere jonge coureurs. We hebben geen reden om iets te forceren. We nemen de tijd die nodig is.”

Ondertussen kijkt Red Bull ook nadrukkelijk naar de toekomst. Formule 2-talent Arvid Lindblad maakte onlangs zijn debuut in de eerste vrije training in Mexico, en dat ging volgens Mekies boven verwachting goed.

“Hij deed het fantastisch. FP1 is geen makkelijke sessie – weinig banden, weinig ronden – maar hij bleef kalm, gaf goede feedback en maakte geen enkele fout. Dat was indrukwekkend,” aldus Mekies. “We kijken ernaar uit hem later dit jaar opnieuw in de auto te zetten.”

De Oostenrijkse formatie wil volgens Mekies pas een besluit nemen als alle opties goed zijn afgewogen. “Iedereen wil duidelijkheid, maar wij hebben geen haast. We willen de jongens zoveel mogelijk kansen geven om te laten zien wie de beste is.”

Wel liet de teambaas doorschemeren dat de knoop vóór de seizoensfinale in Abu Dhabi wordt doorgehakt. “Het is belangrijk dat iedereen gefocust blijft, maar we weten ook dat de coureurs duidelijkheid willen over hun toekomst. De beslissing komt eraan – maar op ons moment,” besloot Mekies.