Norris evenaart Schumacher met uniek record

Lando Norris heeft Michael Schumacher vergezeld met een bijzonder record. De Britse McLaren-coureur heeft in Mexico voor de tiende keer in zijn carrière gewonnen, maar daar zit een speciaal tintje aan.

Norris won niet alleen tien keer op rij, maar ook tien keer op een ander circuit. De leider in het wereldkampioenschap heeft nog nooit op hetzelfde circuit gewonnen; ook Michael Schumacher heeft dit in zijn eerste tien races behaald.

Waar won Norris allemaal?

De McLaren-coureur won afgelopen weekend met een voorsprong van 30 seconden op Charles Leclerc. Dit was de grootste overwinningsmarge sinds de Grand Prix van Hongarije 2023. Toen won Max Verstappen met een voorsprong van 33 seconden.

Norris won zijn allereerste race tijdens de Grand Prix van Miami in 2024. De Brit reed al zes seizoenen in de Formule 1, maar nu was het pas raak. De McLaren-coureur eindigde zeven seconden voor concurrent Verstappen. De Britse McLaren-coureur won in 2024 nog in Nederland, Singapore en Abu Dhabi. De Brit won de Dutch GP en de GP van Singapore met gemak, maar in Abu Dhabi had hij Carlos Sainz in de nek.

Tot nu toe heeft Norris in 2025 zes keer gewonnen. De Britse McLaren-coureur won in Australië, Monaco, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en afgelopen weekend Mexico-Stad. Hiermee heeft de Brit tien keer gewonnen op een ander circuit. Een statistiek die alleen zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft behaald.

Schumacher won eerder in zijn carrière

Het enige verschil is de leeftijd, want waar Norris 25 en 26 jaar oud is, was Michael Schumacher 23 jaar oud en 25 jaar oud. Het verschil is minimaal, maar de Duitser behaalde uiteindelijk 91 overwinningen, 155 podiums en zeven wereldkampioenschappen. Lando Norris heeft dit nog niet behaald, want hij heeft tien overwinningen, 42 podiums en nog geen wereldkampioenschap. Wel is de Britse coureur in de race om de wereldtitel van 2025.