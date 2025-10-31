Damon Hill krijgt ervan langs: oud-Red Bull-monteur haalt herinnering op

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft uitgehaald naar oud-wereldkampioen Damon Hill, die al jaren kritisch is over Max Verstappen. In de podcast The Line with Dr. Kristen Holmes vertelt Nicholas over een veelzeggend moment kort na Verstappens eerste wereldtitel in 2021.

“Ik liep de volgende ochtend het hotel in met mijn Verstappen-wereldkampioen-shirt aan. Toen zag ik Damon Hill zitten, en de blik die hij me gaf was pure minachting,” vertelt Nicholas. “Hij was nooit echt positief over Max, en dat straalde er vanaf. Maar ik besloot gewoon tegenover hem te gaan zitten en vriendelijk goedemorgen te zeggen. Gewoon om te laten zien: wij zijn trots op wat we bereikt hebben.”

Spanningen na 2021 blijven voelbaar

Hill, tegenwoordig analist bij Sky Sports, heeft regelmatig kritiek geuit op Verstappens rijstijl en houding. Veel Red Bull-fans vinden dat hij zich niet objectief opstelt. Nicholas geeft met zijn verhaal een inkijkje in hoe die spanningen ook binnen het team voelbaar waren. “Het was een klein moment, maar het symboliseerde veel. Dat kampioenschap betekende alles voor ons, en sommigen konden dat blijkbaar moeilijk accepteren.”

Nieuwe rol bij Red Bull

Calum Nicholas werkt inmiddels niet meer als monteur, maar is ambassadeur voor Red Bull Racing. Na jarenlange inzet in de pitbox besloot hij meer tijd te besteden aan zijn gezin. “Ik ben nog steeds betrokken bij het team, maar op een andere manier. Het was tijd om gas terug te nemen.”

Het voorval met Hill is voor hem inmiddels een anekdote, maar wel eentje die laat zien hoe diep de emoties in 2021 gingen. “We voelden ons onbegrepen, maar dat maakte het alleen maar mooier dat we het toch flikten.”