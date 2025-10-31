user icon
Voormalig Red Bull-monteur in de clinch met Verstappen-criticaster: "Hij was minachtend"

  Gepubliceerd op 31 okt 2025 08:48
  • comments 9
  Door: Jeroen Immink

Damon Hill staat al jaren bekend als een kritische stem richting Max Verstappen. De voormalig wereldkampioen en F1-analist liet zich in 2021 luidkeels horen toen Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde ten koste van Lewis Hamilton. En blijkbaar liet dat ook bij mensen binnen het Red Bull-circuit diepe indruk achter.

Eén van hen is Calum Nicholas, voormalig monteur bij Red Bull Racing. In een recente aflevering van The Line with Dr Kristen Holmes haalde Nicholas een anekdote op die hij nooit zal vergeten. “De ochtend na de race stond ik op en liep naar het ontbijt in ons hotel, met mijn Max Verstappen wereldkampioen-T-shirt aan,” begint hij.

Nicholas in de clinch met Hill

Het was daar dat hij Damon Hill tegenkwam, die destijds voor televisie werkte als analist. Nicholas omschrijft de blik van Hill als ‘vol minachting’. “Hij was altijd nogal uitgesproken, en je kon aan zijn blik zien dat hij niet blij was met het feit dat Max kampioen was geworden. Ik dacht bij mezelf: dat laat ik niet zomaar gebeuren,” vertelt Nicholas.

Vastberaden ging hij tegenover Hill zitten en begroette hem vriendelijk. “Ik zei: ‘Goedemorgen, maat, hoe gaat het?’ – heel normaal, alsof er niets aan de hand was. Maar ik droeg gewoon dat T-shirt, en dat moment is me altijd bijgebleven.” Het kleine, maar duidelijke gebaar van zelfvertrouwen liet zien dat binnen Red Bull Racing het kampioenschap van Verstappen niet onopgemerkt voorbijging, zelfs niet bij oud-F1-legendes.

Nicholas stopte onlangs bij Red Bull

Eerder dit jaar nam Nicholas een andere wending in zijn carrière. Na jaren hard werken besloot hij zijn racepak op te hangen en zijn functie als monteur bij Red Bull neer te leggen. De reden? Hij wilde meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Inmiddels is hij nog wel betrokken bij de Oostenrijkse renstal, maar dan in de rol van ambassadeur. “Het was tijd om een stap terug te doen van de pitbox en meer aandacht te geven aan wat echt belangrijk is,” aldus Nicholas.

Voor fans van Verstappen blijft de anekdote een leuke herinnering aan hoe zelfs een wereldkampioen niet onopgemerkt blijft bij critici uit het verleden. Damon Hill mocht dan kritisch zijn, binnen het Red Bull-circuit werd duidelijk dat de Nederlandse ster ook buiten de baan zijn impact maakt.

