Lewis Hamilton lijkt de laatste races iets stabieler te presteren, maar volgens ESPN wijzen meerdere hooggeplaatste figuren uit de Formule 1-paddock erop dat zijn tijd bij Ferrari mogelijk beperkt blijft. De zevenvoudig wereldkampioen zit momenteel vast tot en met 2026, maar verlenging van zijn contract lijkt volgens ingewijden geen zekerheid.

Aan het begin van dit seizoen leek het sprookje voor Hamilton werkelijkheid te worden. Zijn overstap naar het iconische rood bracht meteen hoge verwachtingen met zich mee: de kans op een achtste wereldtitel leek voor het grijpen. In de praktijk blijkt het echter vooral Charles Leclerc te zijn die Ferrari op de kaart houdt. Positieve uitschieters van Hamilton zijn er wel, maar consistent het verschil maken in de strijd om de titel lukt nog niet.

Ferrari bekijkt situatie van Hamilton

ESPN baseert zich op bronnen binnen de paddock. “Wat betreft Hamilton hebben verschillende hoogstaande mensen aangegeven dat de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk geen nieuw contract krijgt wanneer zijn huidige overeenkomst eind 2026 afloopt, gezien zijn recente prestaties,” valt te lezen in het bericht. De boodschap is duidelijk: Ferrari lijkt voorzichtig met de toekomst van de Britse superster.

Ferrari vestigt hoop op 2026

De focus ligt bij de Italiaanse renstal op 2026, wanneer nieuwe reglementen in de Formule 1 worden ingevoerd. Het team hoopt dan de koppositie te pakken, maar voorlopig wijzen de geluiden uit de paddock op Mercedes als favoriet. Voor Hamilton betekent dit dat zijn toekomst bij Ferrari onzeker is en dat hij mogelijk een beslissend jaar voor de boeg heeft.

De komende seizoenen worden cruciaal: presteert Hamilton zoals verwacht en past hij zich aan de auto en strategie van de Scuderia aan, dan kan hij alsnog indruk maken. Lukt dat niet, dan lijkt Ferrari de Brit in 2026 mogelijk te laten gaan en de focus volledig op Leclerc te leggen.