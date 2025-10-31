user icon
Hamilton na 2026 klaar in F1? "Ferrari overweegt geen contractverlenging"

Hamilton na 2026 klaar in F1? "Ferrari overweegt geen contractverlenging"
  Gepubliceerd op 31 okt 2025 07:36
  11
  Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton lijkt de laatste races iets stabieler te presteren, maar volgens ESPN wijzen meerdere hooggeplaatste figuren uit de Formule 1-paddock erop dat zijn tijd bij Ferrari mogelijk beperkt blijft. De zevenvoudig wereldkampioen zit momenteel vast tot en met 2026, maar verlenging van zijn contract lijkt volgens ingewijden geen zekerheid.

Aan het begin van dit seizoen leek het sprookje voor Hamilton werkelijkheid te worden. Zijn overstap naar het iconische rood bracht meteen hoge verwachtingen met zich mee: de kans op een achtste wereldtitel leek voor het grijpen. In de praktijk blijkt het echter vooral Charles Leclerc te zijn die Ferrari op de kaart houdt. Positieve uitschieters van Hamilton zijn er wel, maar consistent het verschil maken in de strijd om de titel lukt nog niet.

Ferrari bekijkt situatie van Hamilton

ESPN baseert zich op bronnen binnen de paddock. “Wat betreft Hamilton hebben verschillende hoogstaande mensen aangegeven dat de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk geen nieuw contract krijgt wanneer zijn huidige overeenkomst eind 2026 afloopt, gezien zijn recente prestaties,” valt te lezen in het bericht. De boodschap is duidelijk: Ferrari lijkt voorzichtig met de toekomst van de Britse superster.

Ferrari vestigt hoop op 2026 

De focus ligt bij de Italiaanse renstal op 2026, wanneer nieuwe reglementen in de Formule 1 worden ingevoerd. Het team hoopt dan de koppositie te pakken, maar voorlopig wijzen de geluiden uit de paddock op Mercedes als favoriet. Voor Hamilton betekent dit dat zijn toekomst bij Ferrari onzeker is en dat hij mogelijk een beslissend jaar voor de boeg heeft.

De komende seizoenen worden cruciaal: presteert Hamilton zoals verwacht en past hij zich aan de auto en strategie van de Scuderia aan, dan kan hij alsnog indruk maken. Lukt dat niet, dan lijkt Ferrari de Brit in 2026 mogelijk te laten gaan en de focus volledig op Leclerc te leggen.

 

Remco_F1

Posts: 3.217

Charles behouden en Oliver Bearman ernaast zetten.

  • 1
  • 31 okt 2025 - 08:55
Reacties (11)

  • -NRG-

    Posts: 312

    Maar even afwachten wat er in 2026 gebeurt. Misschien rijdt hij met de nieuwe auto's de sterren van de hemel.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 08:32
    • Remco_F1

      Posts: 3.217

      Hamilton is nooit fan geweest van deze generatie auto met veel ground effect, daar hij heeft hij veel moeite mee, daar is hij ook open over. Met de volgende generatie auto zal het ground effect veel minder aanwezig zijn en kunnen we hoop ik de oude Hamilton weer terug gaan zien.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 08:39
  • 919

    Posts: 3.803

    Welke oud wereldkampioen moeten ze dan in de auto zetten?

    (Ohja, misschien wil Norris of Piastri wel 😄)

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 08:53
    • Remco_F1

      Posts: 3.217

      Charles behouden en Oliver Bearman ernaast zetten.

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 08:55
    • Damon Hill

      Posts: 19.422

      Inzetten op jeugd en talent, in dit geval Bearman naast Leclerc, vind ik eigenlijk best een leuke en verfrissende optie, die ook nog slim is op de lange termijn.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 09:13
    • 919

      Posts: 3.803

      Nee,Nee,Nee, ze hebben het geprobeerd met jonkies, in afwijking van wat ze altijd deden. Sainz en Charles was de uitzondering waar ze op terug gekomen zijn. Met indienstname Hamilton zijn ze weer terug bij hun traditie, waarbij er minstens 1 oud WK achter het stuur zit.

      Stelletje cultuurbarbaren! 😁

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 09:26
  • Regenrace

    Posts: 2.103

    Verschillende hoogstaande mensen...
    Mijn god, en dan ben je bureauredacteur.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 09:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.687

      Zoek ff op wat een bureaure.dac.teur doet .........................
      En nee, Jeroen Immink is geen bureaure.dac.teur,
      hij is journalist en re.dac.teur.

      Zoek ook ff op wat 'spijkers op laag water zoeken' betekent.

      Een verademing om de artikelen van Jeroen te lezen.
      Hier was 'hooggeplaatste' misschien een betere keuze geweest,
      but who cares.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 09:44
    • Regenrace

      Posts: 2.103

      Maak het nou niet erger. Ach weet je wat, ga je ga gang, who cares.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 09:55
  • jd2000

    Posts: 7.380

    Lijkt mij nogal logisch. Met de jaren neemt de relevantie van Hamilton af. Vraag me af of het marketingtechnisch ook nog werkt. De associatie Mercedes met een bejaarde coureur snap ik wel. Maar de associatie Ferrari met een bejaarde coureur vraag me af of je dat moet willen.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 09:37
  • core2duo

    Posts: 1.694

    Ik vind dat Lewis de afgelopen races echt beter is gaan presteren, en het verschil met Leclerc is klein. Dat zie je ook bij Sainz in de Williams: sinds een aantal races rijdt hij duidelijk sterker. Het is gewoon niet makkelijk om zomaar even in te stappen bij een ander team – en al helemaal niet in een compleet andere auto. Zelfs ervaren coureurs hebben tijd nodig om zich aan te passen.

    Toch zijn er altijd weer de niet-Lewis-fans die elk detail aangrijpen om hem naar beneden te halen of alvast af te schrijven. Ook dit stukje proza dat hier rondgaat, zegt eigenlijk niets — is het opinie of gewoon stemmingmakerij?

    In 2026 begint iedereen weer van nul: een compleet nieuwe auto, nieuwe regels, en opnieuw aanpassen voor alle coureurs. Dit seizoen is dus geen goed meetmoment voor Ferrari én Lewis, zeker niet aangezien Leclerc er ook weinig van bakt. Ze hebben onder andere met de ophanging gegokt — en verloren.

    Maar goed, laten we vooral blijven doen alsof het allemaal aan Lewis ligt. Dat maakt het tenminste makkelijk, toch? ;)

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 09:38

