Familieman Verstappen deelt aandoenlijke anekdote over Penelope

  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 08:11
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is niet alleen een meervoudig wereldkampioen Formule 1, maar ook een trotse bonusvader. De Red Bull Racing-coureur heeft een hechte band met Penelope, de dochter van zijn vriendin Kelly Piquet, en dat levert regelmatig vertederende momenten op. In gesprek met De Telegraaf vertelde Verstappen een luchtige anekdote over het leven buiten de baan.

De telefoon van Verstappen is tegenwoordig nauwelijks nog als zodanig te herkennen. “Penelope blijft maar dingen op mijn telefoon plakken”, vertelt hij met een glimlach tegenover het Nederlandse medium. “Het waren er eerst drie stickers, maar er zijn er al twee vanaf. Nu zitten er vooral kattenstickers op.” De Nederlander nam het incident met humor op. Tijdens een recente livestream raakte hij zijn telefoon kwijt, om er vervolgens achter te komen dat Penelope hem weer eens had versierd met nieuwe stickers.

Huize Verstappen wordt steeds voller

Ook thuis in Monaco is het bij Verstappen en Piquet een gezellige boel. Begin dit jaar verwelkomde het stel teckel Nino in het gezin, waar al drie katten rondlopen. “Een hele dierentuin,” lacht Verstappen. “De hond laat ik zelf uit, ja natuurlijk! Maar wel vooral in de avond, dan is het rustiger. Ik hoef niet per se herkend te worden als ik met de hond loop.”

Is Verstappen een strenge vader?

Naast het drukke F1-schema geniet Verstappen zichtbaar van het gezinsleven. Onlangs sprak hij openlijk over baby Lily, die volgens hem goed doorslaapt en voor rustige nachten zorgt. Over zijn rol als bonusvader is de Limburger nuchter. “Ik ben niet haar vader, dus ik probeer niet te streng te zijn voor Penelope,” aldus Verstappen. “Die discipline laat ik liever aan Kelly over.”

De drievoudig wereldkampioen bewijst met zijn verhalen opnieuw dat er achter het stuurwonder ook een warme familieman schuilt — eentje die met plezier kattenstickers op zijn eigen telefoon laat plakken.

jd2000

Posts: 7.380

Kom er maar in Ouw. Weet jij vast wel iets vervelends van te maken.

  • 2
  • 31 okt 2025 - 09:26
Reacties (7)

Login om te reageren
  • kriszty

    Posts: 32

    het is gewoon een geweldige gozer

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 08:56
    • Beri

      Posts: 6.730

      Dat ben ik ook!

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 09:26
  • jd2000

    Posts: 7.380

    Kom er maar in Ouw. Weet jij vast wel iets vervelends van te maken.

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 09:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.677

      Of ik weleens vervelende dingen zeg over Max, zijn entourage of zijn fans....

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 09:50
  • John6

    Posts: 11.210

    Dit was toch al eens geplaatst, of is dit onder het motto, we hebben ff niets anders.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 09:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.677

      "We hebben nog wel 'n artikel over glibberende George later op de dag forumlid John, maar zeg nu zelf, alles over de familieman Max en zijn hondje en zijn 3 katten is toch mooi meegenomen"......aldus de r*dact*e.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 09:55
  • Totalia

    Posts: 1.751

    Volgens mij is deze prima kerel 4 x WC

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 09:45

