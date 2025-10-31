Max Verstappen is niet alleen een meervoudig wereldkampioen Formule 1, maar ook een trotse bonusvader. De Red Bull Racing-coureur heeft een hechte band met Penelope, de dochter van zijn vriendin Kelly Piquet, en dat levert regelmatig vertederende momenten op. In gesprek met De Telegraaf vertelde Verstappen een luchtige anekdote over het leven buiten de baan.

De telefoon van Verstappen is tegenwoordig nauwelijks nog als zodanig te herkennen. “Penelope blijft maar dingen op mijn telefoon plakken”, vertelt hij met een glimlach tegenover het Nederlandse medium. “Het waren er eerst drie stickers, maar er zijn er al twee vanaf. Nu zitten er vooral kattenstickers op.” De Nederlander nam het incident met humor op. Tijdens een recente livestream raakte hij zijn telefoon kwijt, om er vervolgens achter te komen dat Penelope hem weer eens had versierd met nieuwe stickers.

Huize Verstappen wordt steeds voller

Ook thuis in Monaco is het bij Verstappen en Piquet een gezellige boel. Begin dit jaar verwelkomde het stel teckel Nino in het gezin, waar al drie katten rondlopen. “Een hele dierentuin,” lacht Verstappen. “De hond laat ik zelf uit, ja natuurlijk! Maar wel vooral in de avond, dan is het rustiger. Ik hoef niet per se herkend te worden als ik met de hond loop.”

Is Verstappen een strenge vader?

Naast het drukke F1-schema geniet Verstappen zichtbaar van het gezinsleven. Onlangs sprak hij openlijk over baby Lily, die volgens hem goed doorslaapt en voor rustige nachten zorgt. Over zijn rol als bonusvader is de Limburger nuchter. “Ik ben niet haar vader, dus ik probeer niet te streng te zijn voor Penelope,” aldus Verstappen. “Die discipline laat ik liever aan Kelly over.”

De drievoudig wereldkampioen bewijst met zijn verhalen opnieuw dat er achter het stuurwonder ook een warme familieman schuilt — eentje die met plezier kattenstickers op zijn eigen telefoon laat plakken.