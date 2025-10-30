Het boegeroep voor Lando Norris: waar komt het vandaan?

Lando Norris is normaal gesproken een van de meest geliefde coureurs op de Formule 1-grid. De jonge Brit staat bekend om zijn humor, openheid en charme, maar tijdens de Grand Prix van Mexico werd hij verrassend uitgefloten. Terwijl Norris zijn overwinning vierde, klonk er boegeroep vanaf de tribunes. Een opmerkelijk moment, zeker voor iemand die doorgaans een warme ontvangst krijgt.

Volgens lokale media was het boegeroep vooral afkomstig van fans van Sergio Pérez, die op zijn thuiscircuit teleurstellend presteerde. Pérez viel vroeg uit, terwijl Norris juist een foutloos weekend kende. Het succes van de Brit werd daardoor onbedoeld gezien als het falen van de Mexicaan.

Norris geraakt door de reacties

Na afloop reageerde Norris kalm, maar zichtbaar geraakt. “Ik begrijp het wel, maar ik heb respect voor Checo en zijn fans,” zei hij tegenover Sky Sports. “Iedereen wil zijn eigen held op het podium zien, zeker in zijn thuisland. Dat hoort bij de emotie van deze sport.”

De Brit benadrukte dat hij zich niet persoonlijk aangevallen voelde, maar gaf toe dat het hem wel raakte. “Ik heb altijd een goede band gehad met fans over de hele wereld. Dit was even anders, maar dat hoort bij racen op het hoogste niveau.”

De keerzijde van succes

Volgens sportmarketingexpert Mark Gallagher is het boegeroep vooral een symptoom van succes. “Norris is dit seizoen van talentvolle uitdager uitgegroeid tot absolute titelkandidaat. Zodra een coureur begint te winnen, verandert de publieke perceptie. Je wordt ineens de man die anderen hun droom ontneemt, zeker als dat gebeurt in het land van een lokale favoriet.”

Ook speelt de onderlinge rivaliteit binnen McLaren een rol. Waar Norris wordt geprezen om zijn recente vorm, is teamgenoot Oscar Piastri juist in een dip beland. Die verschuiving zorgt ervoor dat Norris, ooit de underdog, nu wordt gezien als de gevestigde macht.

Een kwestie van tijd

In Engeland is Norris’ populariteit onverminderd groot, en ook wereldwijd groeit zijn fanbase. Toch toont de gebeurtenis in Mexico dat succes in de Formule 1 altijd een prijs heeft. Hoe hoger je stijgt, hoe sneller de kritiek volgt. Norris lijkt die realiteit inmiddels te accepteren. “Zolang ik blijf winnen, mag iedereen zeggen wat hij wil,” zei hij met een glimlach.