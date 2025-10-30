De psychologie van een dip: wat is er aan de hand met Oscar Piastri?

Oscar Piastri begon het seizoen als de grote belofte van McLaren. De jonge Australiër won races, vocht met teamgenoot Lando Norris om de leiding in het kampioenschap en werd geprezen om zijn volwassen rijstijl. Toch is de toon de laatste weken volledig veranderd. Sinds de zomerstop lijkt Piastri zijn vorm kwijt, terwijl Norris juist sterker is geworden. Tijdens de Grand Prix van Mexico kwam Piastri niet verder dan de vijfde plaats, zijn vierde race op rij zonder podium.

McLaren-teambaas Andrea Stella benadrukte na afloop dat de auto goed genoeg was, maar dat Oscar “de grip niet kon vinden”. Een duidelijke technische verklaring lijkt er echter niet te zijn.

Mentale druk en het gevecht met verwachtingen

Volgens sportpsychologen die Formule 1-coureurs begeleiden, speelt mentale druk een grote rol in dit soort situaties. “Een coureur die plots voor de wereldtitel vecht, krijgt te maken met een nieuwe realiteit,” verklaart autosportanalist Peter Windsor. “De constante vergelijking met Norris, die meer ervaring heeft binnen het team, kan mentaal zwaarder wegen dan men denkt.”

Ook oud-F1-coureur Ralf Schumacher ziet parallellen met zijn eigen carrière. “Je kunt nog zo getalenteerd zijn, maar als het momentum eenmaal breekt, wordt elke fout uitvergroot. Piastri is mentaal sterk, maar hij moet nu bewijzen dat hij zich kan herpakken onder druk.”

McLaren blijft kalm en gelooft in Piastri

Ondanks zijn vormdip blijft McLaren overtuigd van hun jonge ster. Stella benadrukt dat de balans in het team niet verandert. “We vertrouwen Oscar volledig. Dit hoort bij het leerproces van een tweedejaars coureur.” Binnen het team wordt zijn situatie gezien als een groeifase, niet als een crisis.

Toch is duidelijk dat het kampioenschap steeds verder wegglipt. Norris lijkt momenteel in de vorm van zijn leven, en Piastri moet zien te voorkomen dat het verschil tussen hen groter wordt.

Cruciale fase in de titelstrijd

De komende races in Brazilië en Abu Dhabi worden cruciaal. Daar moet blijken of Piastri’s dip tijdelijk is of het begin van een langer mentaal gevecht. Voor de Australiër is het een test van karakter, eentje die bepaalt of hij de volgende kampioen van McLaren wordt, of slechts de snelle schaduw van Norris.