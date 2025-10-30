user icon
De psychologie van een dip: wat is er aan de hand met Oscar Piastri?

De psychologie van een dip: wat is er aan de hand met Oscar Piastri?
  Gepubliceerd op 30 okt 2025 06:04
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri begon het seizoen als de grote belofte van McLaren. De jonge Australiër won races, vocht met teamgenoot Lando Norris om de leiding in het kampioenschap en werd geprezen om zijn volwassen rijstijl. Toch is de toon de laatste weken volledig veranderd. Sinds de zomerstop lijkt Piastri zijn vorm kwijt, terwijl Norris juist sterker is geworden. Tijdens de Grand Prix van Mexico kwam Piastri niet verder dan de vijfde plaats, zijn vierde race op rij zonder podium. 

McLaren-teambaas Andrea Stella benadrukte na afloop dat de auto goed genoeg was, maar dat Oscar “de grip niet kon vinden”. Een duidelijke technische verklaring lijkt er echter niet te zijn. 

Mentale druk en het gevecht met verwachtingen 

Volgens sportpsychologen die Formule 1-coureurs begeleiden, speelt mentale druk een grote rol in dit soort situaties. “Een coureur die plots voor de wereldtitel vecht, krijgt te maken met een nieuwe realiteit,” verklaart autosportanalist Peter Windsor. “De constante vergelijking met Norris, die meer ervaring heeft binnen het team, kan mentaal zwaarder wegen dan men denkt.” 

Ook oud-F1-coureur Ralf Schumacher ziet parallellen met zijn eigen carrière. “Je kunt nog zo getalenteerd zijn, maar als het momentum eenmaal breekt, wordt elke fout uitvergroot. Piastri is mentaal sterk, maar hij moet nu bewijzen dat hij zich kan herpakken onder druk.” 

McLaren blijft kalm en gelooft in Piastri 

Ondanks zijn vormdip blijft McLaren overtuigd van hun jonge ster. Stella benadrukt dat de balans in het team niet verandert. “We vertrouwen Oscar volledig. Dit hoort bij het leerproces van een tweedejaars coureur.” Binnen het team wordt zijn situatie gezien als een groeifase, niet als een crisis.

Toch is duidelijk dat het kampioenschap steeds verder wegglipt. Norris lijkt momenteel in de vorm van zijn leven, en Piastri moet zien te voorkomen dat het verschil tussen hen groter wordt. 

Cruciale fase in de titelstrijd 

De komende races in Brazilië en Abu Dhabi worden cruciaal. Daar moet blijken of Piastri’s dip tijdelijk is of het begin van een langer mentaal gevecht. Voor de Australiër is het een test van karakter, eentje die bepaalt of hij de volgende kampioen van McLaren wordt, of slechts de snelle schaduw van Norris. 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

