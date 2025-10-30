Oscar Piastri is bezig met een lastige fase van het seizoen. De Australiër is volledig uit vorm, en gaf afgelopen weekend in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap uit handen. Günther Steiner vraagt zich af of Piastri nog kan terugslaan, en hij is kritisch op de houding van McLaren.

Piastri leek lange tijd de favoriet voor de wereldtitel te zijn. Hij presteerde beter dan zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en leek beter om te kunnen gaan met de druk. In de laatste weken vertoont Piastri echter tekenen van zwakte, en zaten Norris en Max Verstappen hem op de hielen.

In Mexico beleefde Piastri een tegenvallend weekend, en kon hij zich op geen enkel moment mengen in de strijd om het podium. Na een tegenvallende kwalificatie kwam hij in de race niet verder dan de vijfde plaats. Norris won de race, en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot. Verstappen werd derde, en wist daardoor ook in te lopen op Piastri.

'Niet goed genoeg voor de titel'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner plaatst vraagtekens bij een mogelijke wereldtitel van Piastri. In de Red Flags Podcast spreekt hij duidelijke taal: "Dit was niet goed genoeg om wereldkampioen te worden. Hij is nu aan het worstelen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar één conclusie die ik wel kan trekken is dat Oscar niet de steun van het team krijgt om de titel te winnen."

"Je raakt wat uit vorm, je begint te twijfelen en dan presteer je niet zoals je deed. Je presteert niet meer met de gedachte: 'Ik ben hier om te winnen'. Aan het begin van het seizoen had hij immers geen last van druk, aangezien hij de onofficiële nummer twee van het team was."

Hoe is de situatie bij McLaren?

Het is een opmerkelijke opmerking van Steiner, want bij McLaren hebben ze altijd volgehouden dat ze geen nummer 1-coureur hebben. De oud-teambaas gelooft daar dus niets van: "Dat is natuurlijk niet officieel, maar Lando rijdt daar al langer. Hij is ouder, en hij heeft meer ervaring. Oscar komt binnen, wint races, brengt zichzelf in een goede positie. Alles gaat dan goed."