Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 12:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri is bezig met een lastige fase van het seizoen. De Australiër is volledig uit vorm, en gaf afgelopen weekend in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap uit handen. Günther Steiner vraagt zich af of Piastri nog kan terugslaan, en hij is kritisch op de houding van McLaren.

Piastri leek lange tijd de favoriet voor de wereldtitel te zijn. Hij presteerde beter dan zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en leek beter om te kunnen gaan met de druk. In de laatste weken vertoont Piastri echter tekenen van zwakte, en zaten Norris en Max Verstappen hem op de hielen.

In Mexico beleefde Piastri een tegenvallend weekend, en kon hij zich op geen enkel moment mengen in de strijd om het podium. Na een tegenvallende kwalificatie kwam hij in de race niet verder dan de vijfde plaats. Norris won de race, en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot. Verstappen werd derde, en wist daardoor ook in te lopen op Piastri.

'Niet goed genoeg voor de titel'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner plaatst vraagtekens bij een mogelijke wereldtitel van Piastri. In de Red Flags Podcast spreekt hij duidelijke taal: "Dit was niet goed genoeg om wereldkampioen te worden. Hij is nu aan het worstelen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar één conclusie die ik wel kan trekken is dat Oscar niet de steun van het team krijgt om de titel te winnen."

"Je raakt wat uit vorm, je begint te twijfelen en dan presteer je niet zoals je deed. Je presteert niet meer met de gedachte:  'Ik ben hier om te winnen'. Aan het begin van het seizoen had hij immers geen last van druk, aangezien hij de onofficiële nummer twee van het team was."

Hoe is de situatie bij McLaren?

Het is een opmerkelijke opmerking van Steiner, want bij McLaren hebben ze altijd volgehouden dat ze geen nummer 1-coureur hebben. De oud-teambaas gelooft daar dus niets van: "Dat is natuurlijk niet officieel, maar Lando rijdt daar al langer. Hij is ouder, en hij heeft meer ervaring. Oscar komt binnen, wint races, brengt zichzelf in een goede positie. Alles gaat dan goed."

Schumi86

Posts: 582

Helaas ze kiezen voor Norris.

  • 1
  • 30 okt 2025 - 12:27
  • hupholland

    Posts: 9.352

    Wat als hij die motorplof van Norris had gehad, dan waren de complottheorieën vast vele malen groter geweest.
    En idd, Piastri moet het helemaal zelf doen, dat is het nadeel van zo'n team interne strijd. Als je teamgenoot dan het momentum heeft dan voel je je een beetje het vijfde wiel aan de wagen. Sommige coureurs komen daar wel weer uit, het is aan Piastri om niet mee te gaan in alle huil verhalen in de pers en van de fans..
    1 feit die mensen zeker niet uit het oog moeten verliezen is dat Piastri altijd heel grillig is geweest en geregeld door Norris op grote achterstand werd gereden. Vorig jaar had Piastri ook een heel matige 2e seizoenshelft.

    • + 1
    • 30 okt 2025 - 12:38
  • 919

    Posts: 3.801

    “Dit soort weekenden zijn belangrijk voor zijn ontwikkeling. We leren samen nieuwe tools die hem helpen om een completere coureur te worden. De komende vier races krijgen we weer totaal andere omstandigheden, dus deze ervaring komt goed van pas. Oscar mag absoluut tevreden zijn met hoe hij dit weekend heeft aangepakt.”

    Als je teambaas dit soort uitlatingen doet naar de media, dan weet je als 'coureur in ontwikkeling' precies waar je staat, en hoe men over je gedacht moet worden door de buitenwereld.

    Ofwel, het artikel van gisteren bevestigd McLaren's keuze wie er de eerste coureur is.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 13:39

