Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft 36 WK-punten achterstand op Lando Norris, terwijl Oscar Piastri ook nog voor hem staat. Verstappen weet dat hij hard moet werken, en ook Martin Brundle denkt dat het een lastige opgave gaat worden.

Dat Verstappen nog kans zou maken op de titel, hadden weinig mensen verwacht. Het team van McLaren was oppermachtig in de eerste seizoenshelft, terwijl Verstappen voor de zomerstop nog stelde dat hij geen race meer zou winnen in 2025. Dat bleek niet te kloppen, want na de zomerstop schoot hij uit de startblokken. Hij stond in elke race op het podium, won drie Grands Prix en profiteerde van de problemen bij McLaren.

Afgelopen weekend in Mexico wist Norris weer toe te slaan, maar wist Verstappen de schade te beperken. Verstappen kwam als derde over de streep, en liep daarmee in op Piastri. De Australiër verloor na een minder raceweekend de leiding in het wereldkampioenschap aan Norris, maar is zelf zeker niet kansloos. De titelstrijd lijkt dan ook uit te draaien op een driemansgevecht.

Maakt Verstappen nog kans?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle geeft in de Sky Sports-podcast 'The F1 Show' zijn mening over de titelkansen van Verstappen: "Ik denk dat Max heel veel moet doen, behalve als hij een paar weekenden heeft als in Austin. Ik denk namelijk dat McLaren van de komende vier raceweekenden, minimaal twee keer sneller zal zijn."

Het nadeel van Verstappen

Ook het feit dat Verstappen weinig steun kan krijgen van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, is volgens Brundle een nadeel: "Max heeft niemand die zijn rug verdedigt. En zo nu en dan pakt een Ferrari of een Mercedes de grote punten mee, de punten uit de top drie."

Wie is de favoriet volgens Brundle?

Brundle denkt dan ook dat Verstappen slechts een kleine rol gaat spelen in de strijd om de titel: "Ik denk dat het tussen de twee McLarens gaat, behalve als ze weer op hun eigen staart trappen en het aan Max geven. Max heeft effectief gezien twaalf of vijftien punten nodig per weekend om andere weekenden te compenseren. Ik denk dat McLaren in bijvoorbeeld Qatar sterker zal zijn, en waarschijnlijk ook in Abu Dhabi."

"Ik denk dat Lando de titel kan pakken, behalve als Oscar weer zijn vorm van eerder dit seizoen kan terugvinden en ze niet hun eigen glazen ingooien."