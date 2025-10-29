Lando Norris verkeert in absolute topvorm. De McLaren-coureur was oppermachtig in Mexico-Stad en nam met zijn overwinning de leiding in het WK over van teamgenoot Oscar Piastri. De Brit legt uit waarom hij de laatste weken niet te stoppen is.

Voor de zomerstop leek Piastri nog op weg naar zijn eerste wereldtitel, maar sinds de Grand Prix van Nederland is de Australiër niet meer als eerste over de streep gekomen. In die periode rukten Max Verstappen en Norris op – en met succes. Na de race in Mexico staat Norris één punt voor op Piastri, terwijl Verstappen volgt op 35 punten.

Norris verklaart ijzersterke vorm

Norris gaf na afloop van zijn dominante zege tekst en uitleg over zijn vorm. “Ik voelde me gewoon beter met de auto,” zei hij tegen Sky Sports. “Alles draait om gevoel. Vorig jaar had ik dat vertrouwen, maar dit seizoen worstelde ik om de auto echt onder controle te krijgen.”

Dat lijkt in Mexico eindelijk gelukt. De McLaren-coureur was een klasse apart en finishte liefst dertig seconden voor Charles Leclerc. “De auto was ongelooflijk snel, maar nog steeds lastig te besturen. Als je de juiste balans vindt, werkt alles. Daar heb ik de voorbije weekenden hard aan gewerkt, zelfs in Singapore nog,” aldus Norris.

Norris organiseerde briefing met McLaren

De Brit onthulde dat hij samen met zijn engineers de koppen bij elkaar heeft gestoken om de auto beter af te stemmen op zijn rijstijl. “Tijdens onze debrief zeiden we: dit is precies de auto die ik niet wil. Zo gaan we geen races winnen. Dit weekend had ik eindelijk wat ik nodig had – en dan zie je wat er mogelijk is. Zo simpel is het.”

Met nog vier races te gaan, heeft Norris de wereldtitel in eigen handen. De concurrentie van Piastri en Verstappen blijft levensgevaarlijk, maar het zelfvertrouwen bij de Brit is groter dan ooit.