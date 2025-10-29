user icon
icon

Norris organiseerde briefing bij McLaren: "Nu heb ik de auto die ik wil"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris organiseerde briefing bij McLaren: "Nu heb ik de auto die ik wil"
  • Gepubliceerd op 29 okt 2025 08:48
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris verkeert in absolute topvorm. De McLaren-coureur was oppermachtig in Mexico-Stad en nam met zijn overwinning de leiding in het WK over van teamgenoot Oscar Piastri. De Brit legt uit waarom hij de laatste weken niet te stoppen is.

Voor de zomerstop leek Piastri nog op weg naar zijn eerste wereldtitel, maar sinds de Grand Prix van Nederland is de Australiër niet meer als eerste over de streep gekomen. In die periode rukten Max Verstappen en Norris op – en met succes. Na de race in Mexico staat Norris één punt voor op Piastri, terwijl Verstappen volgt op 35 punten.

Meer over McLaren F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

27 okt
 Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt

Norris verklaart ijzersterke vorm

Norris gaf na afloop van zijn dominante zege tekst en uitleg over zijn vorm. “Ik voelde me gewoon beter met de auto,” zei hij tegen Sky Sports. “Alles draait om gevoel. Vorig jaar had ik dat vertrouwen, maar dit seizoen worstelde ik om de auto echt onder controle te krijgen.”

Dat lijkt in Mexico eindelijk gelukt. De McLaren-coureur was een klasse apart en finishte liefst dertig seconden voor Charles Leclerc. “De auto was ongelooflijk snel, maar nog steeds lastig te besturen. Als je de juiste balans vindt, werkt alles. Daar heb ik de voorbije weekenden hard aan gewerkt, zelfs in Singapore nog,” aldus Norris.

Norris organiseerde briefing met McLaren

De Brit onthulde dat hij samen met zijn engineers de koppen bij elkaar heeft gestoken om de auto beter af te stemmen op zijn rijstijl. “Tijdens onze debrief zeiden we: dit is precies de auto die ik niet wil. Zo gaan we geen races winnen. Dit weekend had ik eindelijk wat ik nodig had – en dan zie je wat er mogelijk is. Zo simpel is het.”

Met nog vier races te gaan, heeft Norris de wereldtitel in eigen handen. De concurrentie van Piastri en Verstappen blijft levensgevaarlijk, maar het zelfvertrouwen bij de Brit is groter dan ooit.

Robin

Posts: 2.885

Als het klopt wat Stella zei over dat Piastri veel beter is op ‘high grip’ circuits zouden we dat de komende races moeten gaan zien.
Anders denk ik toch echt dat er iets mis is met zijn auto want dit verschil kan imo niet zomaar ontstaan.
En nee dan denk ik niet aan bewust/complotten

  • 2
  • 29 okt 2025 - 10:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.474

    met andere woorden: Alles viel precies op zijn plek, zonder dat we eigenlijk weten waarom. Als de auto nog steeds lastig te besturen is, maar wel snel hoeft er maar 1 ding net niet goed te werken en de auto is lastig te besturen en niet snel.

    1 zwaluw maakt nog geen zomer. Ik heb sterk het gevoel dat dit toevallig, op een extreem hoog liggend circuit, beter samen kwam dan bij de concurrentie. nog 4 te gaan. Het kan nog spannend worden...

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 08:58
    • Remco_F1

      Posts: 3.214

      De feiten zijn nog steeds dat meneertje Norris gewoon snel is op deze baan, vorig jaar kwam hij op plek 2 terecht met +4.705s tov Nr1, zegt mij dat het meer aan hem ligt dan aan de auto.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 11:00
  • Maximo

    Posts: 9.563

    Ja dat vond Max ook de GP in Texas....... "gelukkig" blijkt het dat als de beste wagens dicht op elkaar zitten dat de vele verschillen tussen circuits het zo maakt dat wat bij de ene GP goed werkte bij de andere niet het geval is.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 09:31
  • Housmans

    Posts: 231

    McLaren ontwikkelt de auto volledig rondom de specifieke rijstijl van hun 1e rijder Norris!!1!
    /S

    • + 1
    • 29 okt 2025 - 09:46
    • F1jos

      Posts: 4.764

      Piastri: “ Nu heb ik de auto die Lando wil”

      Bij deze is de keus gemaakt.

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 10:26
    • Robin

      Posts: 2.885

      Nee @housmans, McLaren ontwikkeld deze auto al een poosje niet meer (door) dus dat kan niet.
      Het zal afstelling zijn.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 10:30
  • Robin

    Posts: 2.885

    Als het klopt wat Stella zei over dat Piastri veel beter is op ‘high grip’ circuits zouden we dat de komende races moeten gaan zien.
    Anders denk ik toch echt dat er iets mis is met zijn auto want dit verschil kan imo niet zomaar ontstaan.
    En nee dan denk ik niet aan bewust/complotten

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 10:33
    • Maximo

      Posts: 9.563

      Als bij Piastri dat idee ook leeft of gaat leven is ie snel pleiten bij McLaren.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 10:54

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.364
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar