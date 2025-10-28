user icon
Hamilton afgekraakt: "Verstappen begrijpt de regels beter"

Hamilton afgekraakt: "Verstappen begrijpt de regels beter"
  Gepubliceerd op 28 okt 2025 18:09
  comments 15
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend een sterke Grand Prix van Mexico. De Red Bull-coureur vocht zich goed naar voren, en was in de openingsfase van de race betrokken bij een fel duel met Lewis Hamilton. De Brit kreeg een tijdstraf, maar daar begreep hij niets van. James Hinchcliffe stelt dat Verstappen het simpelweg slimmer aanpakte.

Verstappen startte de race als vijfde, en kende een goede start. In de eerste bocht zat Verstappen aan de buitenkant, maar hij verremde zich en schoot over het gras. Hij sneed de eerste bocht af, en belandde op de baan tussen zijn rivalen in. Meerdere andere coureurs vroegen zich af of Verstappen een straf verdiende, maar dit gebeurde niet.

Hoe reageerde Hamilton op Verstappen?

Verstappen naderde in de rondes daarna de Ferrari van Hamilton. Hij probeerde de Brit in te halen in bocht 1, maar Hamilton liet geen ruimte. Verstappen werd van de baan gedrukt, waarna Hamilton in bocht 4 rechtdoor schoot en niet op de juiste manier de bocht afsneed. Het leverde hem een voordeel op, en de stewards gaven hem hier een tijdstraf van tien seconden voor. Hamilton was op zijn zachtst gezegd niet blij met deze straf.

Hoe pakte Verstappen het aan?

Voormalig IndyCar-coureur en F1 TV-analist James Hinchcliffe genoot van Verstappen. De Canadees deelde zijn mening in de F1 Nation Podcast: "Laten we eerlijk zijn: hij had een veel grotere kans om Charles Leclerc te pakken dan Oscar Piastri had om Oliver Bearman te passeren. En de manier waarop hij het deed, door twee keer van de baan te gaan, maar nooit een straf te krijgen, laat zien hoe goed hij de regels kent."

'Verstappen begrijpt de regels beter'

Hamilton was na afloop zwaar gefrustreerd, en begreep niet waarom Verstappen géén straf had gekregen. Hinchcliffe stelt dat dit mede kwam door Verstappens kwaliteiten: "Daarom was er zoveel frustratie vanuit Lewis. Hij dacht: 'Ik zag Max dit twee keer doen en hij kreeg niets. Ik doe het één keer en krijg een tijdstraf van tien seconden'."

"Maar de twee situaties waren net even wat anders, en Max is altijd heel goed geweest in het begrijpen van die nuances. Hij weet ervoor te zorgen dat hij steeds aan de goede kant uitkomt. Daar moet hij credits voor krijgen."

Patrace

Posts: 6.285

Ha, die Hinchcliffe begrijpt het.
Weinig mensen realiseren zich dat Verstappen precies weet wat wel en niet is toegestaan binnen de regels en hij kan het toepassen in de split second die hij krijgt om te beslissen wat je doet. Dat is echt heel knap.

  • 7
  • 28 okt 2025 - 19:05
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.216

    Dat komt omdat Hamilton een "GEIT" is, en verstappen een "GOAT" !

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 18:14
  • Larry Perkins

    Posts: 61.055

    Lewis snapt niet zo goed dat hij er niet veel van snapt.
    Max snapt dat wel...

    • + 3
    • 28 okt 2025 - 19:01
  • Patrace

    Posts: 6.285

    Ha, die Hinchcliffe begrijpt het.
    Weinig mensen realiseren zich dat Verstappen precies weet wat wel en niet is toegestaan binnen de regels en hij kan het toepassen in de split second die hij krijgt om te beslissen wat je doet. Dat is echt heel knap.

    • + 6
    • 28 okt 2025 - 19:05
  • Di Stefano

    Posts: 345

    Daarom kreeg Max vorig jaar zoveel straf, omdat hij de regels kende.....

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 19:06
  • Larry Perkins

    Posts: 61.055

    Lando Leads, Oscar Limits Damage & Bearman’s Best | 2025 Mexico City GP Review | F1 Nation Podcast
    (38,45 minuten)

    youtu.be/yM2pWtbSDS0?list=PLfoNZDHitwjXmg6oWvFmiFeCl1NjNrLvW

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 19:08
    • Larry Perkins

      Posts: 61.055

      Over Max en Lewis vanaf minuut 14 en minuut 21.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 19:35
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.328

    Daarom zeuren de Verstappen fans zoveel dat Max altijd een straf krijgt en Hamilton nooit ?!!

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 19:19
    • snailer

      Posts: 30.551

      Er zijn een paar nare mannen uit de club van stewards gekikt. Voor het eerst het gevoel dat er realistisch wordt gestraft. EN zonder bias. Dit had voor 2021 al hebben moeten gebeurd.

      Je kan nu op basis van 1 straf, die ook nog eens meer dan terecht was, plots dit roepen. Ik weet dat je Hamilton fan bent. Maar nu zit jij toch echt te zeuren.

      • + 7
      • 28 okt 2025 - 19:49
    • elflitso

      Posts: 1.559

      Ja juist @Snailer

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 20:04
    • MustFeed

      Posts: 10.347

      Nee, dat is niet het commentaar. Het commentaar is wanneer een coureur als Norris een crash veroorzaakt waardoor er een safety car moet komen en de race voorbij is en vervolgens 0 strafpunten krijgt. En als Verstappen heel licht contact maakt met Russell waarbij er geen schade is en iedereen door kan dan zijn dat ineens 3 strafpunten.

      En dat is vooral een terugkerend patroon bij stewards zoals Connelly en Warwick die keer op keer van dat soort controversiele beslissingen nemen. Die stewards waren er dit keer niet anders had je waarschijnlijk weer de ene na de andere controversiele beslissing gehad in het voordeel van de Britten.

      Hamilton komt hier overigens ook goed weg hoor. Die had voor wat er in bocht 1 en 2 gebeurde al een straf kunnen krijgen en voor bocht 4 had die een dubbele straf kunnen krijgen. Het was overtreding op overtreding door Hamilton.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 20:54
  • Pietje Bell

    Posts: 31.657

    Thats how you do it!

    De vriendin van Lewis zijn teammate, Alexandra staat op de cover van Elle Mexico van
    het november nummer!
    Kelly stond destijds op de cover van de Nederlandse Vogue, oplage 3000.
    Elle Mexico: Monthly print circulation: 234 000.

    "alexandrasaintmleux
    First cover shoot with @elle_mexico ❤️ Beyond happy 🥰 Thank you to the most
    amazing team for making it so special, and for giving me the chance to speak about
    a project so close to my heart. Grateful. "

    Zie hier de 18 prachtige opnames op haar IG. Maar liefst 856 600 likes en 4672 reacties.
    Ter vergelijking recente foto's van Kelly in haar Reebok outfit: 71 600 likes en 201 reacties.

    https://www.instagram(.)com/p/DQUkCFEDAfz/?img_index=1

    De cover van Elle Mexico: https://postimg.cc/p5Brq39G

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 19:49
    • Larry Perkins

      Posts: 61.055

      Hooguit een 7 @Pietje...
      Maar het gaat om haar hartje!

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 20:54
    • Krombacher

      Posts: 1.031

      Ik snap niet zo goed waarom je steeds Kelly zo naar beneden probeert te halen. Laat je toch niet zo kennen joh.

      Waar hebben we het over: oplages en insta-likes...

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 21:08
    • Pietje Bell

      Posts: 31.657

      Ik ken haar verder niet @Larry. Zie haar enkel alleen elk GP weekend met dat hondje op de arm lopen. Lijkt me vreselijk voor die hond. Ze neemt 'm de hele wereld mee over. Laat 'm lekker thuis.
      Verder vind ik haar niet leuk om te zien, beetje enge ogen, maar ze is erg fotogeniek en weet zich altijd goed te kleden. Voor op het circuit een beetje over the top, maar so be it. Die opnames zijn dan ook echt heel goed gelukt. Is een erg mooie reportage geworden. Een hele eer om in dat blad te staan. Volgens mij is haar moeder in Mexico geboren, maar woont al heel lang in Europa.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 21:19

