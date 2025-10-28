Hamilton afgekraakt: "Verstappen begrijpt de regels beter"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een sterke Grand Prix van Mexico. De Red Bull-coureur vocht zich goed naar voren, en was in de openingsfase van de race betrokken bij een fel duel met Lewis Hamilton. De Brit kreeg een tijdstraf, maar daar begreep hij niets van. James Hinchcliffe stelt dat Verstappen het simpelweg slimmer aanpakte.

Verstappen startte de race als vijfde, en kende een goede start. In de eerste bocht zat Verstappen aan de buitenkant, maar hij verremde zich en schoot over het gras. Hij sneed de eerste bocht af, en belandde op de baan tussen zijn rivalen in. Meerdere andere coureurs vroegen zich af of Verstappen een straf verdiende, maar dit gebeurde niet.

Hoe reageerde Hamilton op Verstappen?

Verstappen naderde in de rondes daarna de Ferrari van Hamilton. Hij probeerde de Brit in te halen in bocht 1, maar Hamilton liet geen ruimte. Verstappen werd van de baan gedrukt, waarna Hamilton in bocht 4 rechtdoor schoot en niet op de juiste manier de bocht afsneed. Het leverde hem een voordeel op, en de stewards gaven hem hier een tijdstraf van tien seconden voor. Hamilton was op zijn zachtst gezegd niet blij met deze straf.

Hoe pakte Verstappen het aan?

Voormalig IndyCar-coureur en F1 TV-analist James Hinchcliffe genoot van Verstappen. De Canadees deelde zijn mening in de F1 Nation Podcast: "Laten we eerlijk zijn: hij had een veel grotere kans om Charles Leclerc te pakken dan Oscar Piastri had om Oliver Bearman te passeren. En de manier waarop hij het deed, door twee keer van de baan te gaan, maar nooit een straf te krijgen, laat zien hoe goed hij de regels kent."

'Verstappen begrijpt de regels beter'

Hamilton was na afloop zwaar gefrustreerd, en begreep niet waarom Verstappen géén straf had gekregen. Hinchcliffe stelt dat dit mede kwam door Verstappens kwaliteiten: "Daarom was er zoveel frustratie vanuit Lewis. Hij dacht: 'Ik zag Max dit twee keer doen en hij kreeg niets. Ik doe het één keer en krijg een tijdstraf van tien seconden'."

"Maar de twee situaties waren net even wat anders, en Max is altijd heel goed geweest in het begrijpen van die nuances. Hij weet ervoor te zorgen dat hij steeds aan de goede kant uitkomt. Daar moet hij credits voor krijgen."