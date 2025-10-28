Eind augustus schreven velen Lando Norris af. De DNF in Zandvoort deed pijn. Motorstoring, slotfase, 34 punten achterstand op Piastri. Game over, dachten ze. Ze hadden het mis. Mexico was de kroning van een comeback die niemand zag aankomen.

Zandvoort als zegen in vermomming

Die pech in Nederland bleek het beste wat hem kon overkomen. Plotseling verschoven de schijnwerpers. Piastri versus Verstappen werd het verhaal. Norris? Die reed in de schaduw.

"Je vergeet dat zo snel mogelijk en focust je gewoon op elke race die komt," zei Norris over het dieptepunt. Simpele woorden. Maar effectief. Bevrijd van de verstikkende druk deed hij waar hij het beste in is: racen.

Terwijl Piastri zichtbaar begon te worstelen, reeg Norris podiumplaatsen aaneen. Gestaag verkleinde hij de achterstand. In de luwte. Maar oorverdovend in prestaties.

De comeback in cijfers:

● Na Zandvoort: 34 punten achter op Piastri

● Voor Mexico: nog 8 punten achterstand

● Na Mexico: 1 punt vóór op Piastri

● Dominantie: 30+ seconden voorsprong op nummer 2

Mexico als statement

Het weekend in Mexico City was perfect. Pole position. Controle vanaf start tot finish. Meer dan 30 seconden voorsprong op de nummer twee. Een verpletterende demonstratie.

"Dit is met gemak mijn beste prestatie," zei Norris na afloop. Hij droeg de race op aan Zandvoort. "Dat staat nog heel helder in mijn geheugen." Van dieptepunt naar triomf. Dat is het verhaal.

Voor het eerst sinds april voert hij het klassement weer aan. Met één punt voorsprong op Piastri. Het is minimaal. Maar psychologisch enorm.

De underdog-factor

Wat Norris hielp was zijn nieuwe status. Na Zandvoort was hij de outsider. Niemand verwachtte meer dat hij de titel zou pakken. Die vrijheid gaf hem vleugels.

Piastri kreeg alle druk. Als kampioenschapsleider moet je leveren. Elke fout wordt uitvergroot. Norris kon gewoon racen. Geen verwachtingen. Alleen presteren.

En dat deed hij. Race na race. Punt na punt. Tot hij in Mexico niet alleen won maar ook de leiding pakte.

"Er is nog een lange weg te gaan"

Norris blijft realistisch. "Er is nog een lange weg te gaan," waarschuwde hij na zijn overwinning. Hij weet dat één punt niets is. Dat er vier races resteren. Dat Piastri kan terugslaan.

Maar momentum is een krachtig ding in F1. Norris heeft het. Piastri verliest het. Die psychologische dynamiek kan kampioenschappen beslissen.

De vraag is niet langer óf Lando Norris wereldkampioen kan worden. De vraag is wie hem nog kan stoppen. Piastri zoekt antwoorden. Verstappen ligt te ver achter. En Norris? Die geniet van de rit.

Van afgeschreven na Zandvoort tot leider in Mexico. De comeback die niemand zag aankomen.