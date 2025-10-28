Oscar Piastri was maandenlang de robot. Onverstoord, precies, ijzig kalm. De Australiër leidde het kampioenschap met autoriteit. Tot Mexico. De shockstart - van P7 naar P10 in één bocht - was pijnlijk. Maar zijn woorden erna waren nog erger.

"Ik begrijp het niet meer"

Na de race klonk Piastri verloren. "Ik moet op de een of andere manier anders gaan rijden," zei hij. Zeldzame kwetsbaarheid van een coureur die altijd antwoorden had.

"Ik worstel om te begrijpen waarom ik niet zoveel snelheid uit de auto kan halen als voorheen." Die delicate balans tussen auto, banden en coureur? Die klopt niet meer. En het ergste: hij wéét niet waarom.

Zijn rijstijl bracht hem het hele jaar succes. Plotseling werkt die niet meer. Piastri gaf toe het "niet te begrijpen." Dat is een coureur die het noorden kwijt is.

De neerwaartse spiraal:

● Baku crash begin september (eerste grote fout)

● Incidenten met Norris stapelen zich op

● Mexico shockstart P7 naar P10

● Kampioenschapsleiding verloren aan Norris

● Openlijke twijfel over eigen rijstijl

De crash die alles veranderde

Baku was het keerpunt. Die crash in Azerbeidzjan zette iets in gang. Sindsdien stapelden de fouten zich op. Botsingen met Lando Norris. Interne spanningen bij McLaren op scherp.

Wat begon als vormdip groeide uit tot vertrouwenscrisis. De ijskoude kikker verdween. Ingeruild voor iemand die in het duister tast.

Mexico was het dieptepunt. Een schim van de coureur die het seizoen domineerde. De robot bleek toch mens. En mensen breken onder druk.

Norris floreert terwijl Piastri faalt

De dynamiek binnen McLaren draaide 180 graden. Lando Norris, bevrijd na zijn eigen pech in Zandvoort, pakte de leiding. Voor het eerst sinds april staat hij bovenaan.

Piastri is niet langer de jager. Hij is de prooi. Belaagd door Max Verstappen én door de man in de andere garage. Die dubbele druk vreet aan hem.

"Zit nog altijd liever in mijn positie," zegt Piastri. Maar klinkt dat nog overtuigend? Of is het bravoure om kwetsbaarheid te maskeren?

Kan de ijskoude kampioen zichzelf heruitvinden?

Piastri heeft vier races om te bewijzen dat dit tijdelijk is. Dat de robot weer tevoorschijn komt. Dat de ijskoude kalmte terugkeert.

Of was Mexico het breekpunt? Het moment waarop de gecombineerde druk te veel werd? De komende weken zijn niet alleen een test van snelheid. Ze zijn een test van mentale veerkracht.

De vraag door de paddock: bezwijkt de jonge Australiër definitief onder deze druk? Of komt er een wederopstanding? Norris gelooft in het eerste scenario. Verstappen ruikt bloed. En Piastri? Die zoekt antwoorden.

Het Piastri-paradox: hoe werd de onverstoorbaarste coureur van het veld plotseling de meest kwetsbare?