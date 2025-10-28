user icon
Piastri kraakte - van ijskoude leider tot twijfelende coureur in Mexico

Piastri kraakte - van ijskoude leider tot twijfelende coureur in Mexico
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 06:03
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri was maandenlang de robot. Onverstoord, precies, ijzig kalm. De Australiër leidde het kampioenschap met autoriteit. Tot Mexico. De shockstart - van P7 naar P10 in één bocht - was pijnlijk. Maar zijn woorden erna waren nog erger. 

 "Ik begrijp het niet meer" 

Na de race klonk Piastri verloren. "Ik moet op de een of andere manier anders gaan rijden," zei hij. Zeldzame kwetsbaarheid van een coureur die altijd antwoorden had. 

"Ik worstel om te begrijpen waarom ik niet zoveel snelheid uit de auto kan halen als voorheen." Die delicate balans tussen auto, banden en coureur? Die klopt niet meer. En het ergste: hij wéét niet waarom. 

Zijn rijstijl bracht hem het hele jaar succes. Plotseling werkt die niet meer. Piastri gaf toe het "niet te begrijpen." Dat is een coureur die het noorden kwijt is. 

De neerwaartse spiraal: 

● Baku crash begin september (eerste grote fout) 

● Incidenten met Norris stapelen zich op 

● Mexico shockstart P7 naar P10 

● Kampioenschapsleiding verloren aan Norris 

● Openlijke twijfel over eigen rijstijl 

De crash die alles veranderde 

Baku was het keerpunt. Die crash in Azerbeidzjan zette iets in gang. Sindsdien stapelden de fouten zich op. Botsingen met Lando Norris. Interne spanningen bij McLaren op scherp.

Wat begon als vormdip groeide uit tot vertrouwenscrisis. De ijskoude kikker verdween. Ingeruild voor iemand die in het duister tast. 

Mexico was het dieptepunt. Een schim van de coureur die het seizoen domineerde. De robot bleek toch mens. En mensen breken onder druk.

Norris floreert terwijl Piastri faalt 

De dynamiek binnen McLaren draaide 180 graden. Lando Norris, bevrijd na zijn eigen pech in Zandvoort, pakte de leiding. Voor het eerst sinds april staat hij bovenaan. 

Piastri is niet langer de jager. Hij is de prooi. Belaagd door Max Verstappen én door de man in de andere garage. Die dubbele druk vreet aan hem. 

"Zit nog altijd liever in mijn positie," zegt Piastri. Maar klinkt dat nog overtuigend? Of is het bravoure om kwetsbaarheid te maskeren? 

Kan de ijskoude kampioen zichzelf heruitvinden? 

Piastri heeft vier races om te bewijzen dat dit tijdelijk is. Dat de robot weer tevoorschijn komt. Dat de ijskoude kalmte terugkeert. 

Of was Mexico het breekpunt? Het moment waarop de gecombineerde druk te veel werd? De komende weken zijn niet alleen een test van snelheid. Ze zijn een test van mentale veerkracht. 

De vraag door de paddock: bezwijkt de jonge Australiër definitief onder deze druk? Of komt er een wederopstanding? Norris gelooft in het eerste scenario. Verstappen ruikt bloed. En Piastri? Die zoekt antwoorden. 

Het Piastri-paradox: hoe werd de onverstoorbaarste coureur van het veld plotseling de meest kwetsbare?

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Mexico 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

