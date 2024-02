Red Bull-talent stapt definitief over naar Aston Martin

Het team van Aston Martin staat vandaag veelvuldig in de schijnwerpers. De Britse renstal trok het doek van hun nieuwe AMR24, maar dat is niet het enige. Ze hebben namelijk bekend gemaakt dat Jak Crawford vanaf nu onderdeel uitmaakt van hun opleidingsploeg. Crawford was tot eind vorig jaar nog onderdeel van het Red Bull Junior Team.

De Amerikaanse Formule 2-coureur had eerder zelf al bekend gemaakt dat hij het Red Bull Junior Team had verlaten. Crawford sprak zich in de afgelopen weken veelvuldig uit over de werkwijze van Helmut Marko en hij hintte op een overstap naar een ander Formule 1-team. Aston Martin heeft nu dus bekend gemaakt dat hij vanaf nu onderdeel is van hun opleidingsploeg. Crawford zal worden betrokken bij het Formule 1-team, hij zal simulatorwerk gaan verrichten en hij gaat meters maken in de AMR22. Daarnaast rijdt hij in de Formule 2 voor het team van DAMS.