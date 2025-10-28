McLaren vernedert concurrentie in Mexico, Red Bull valt uit de top tien

Het team van McLaren sloeg afgelopen weekend weer terug in Mexico. Ze wisten met Lando Norris de race te winnen, en sloopten daarmee het momentum van Max Verstappen. Ook in de pitlane waren ze sterk, want ze verrichtten de snelste pitstop van het weekend.

De pitstops speelden een belangrijke rol in het verloop van de Grand Prix van Mexico. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez was het de vraag of de teams voor een eenstop- of een tweestopstrategie gingen. Max Verstappen startte de race op een andere compound dan de concurrentie, maakte later een pitstop en was hierdoor snel tot en met het einde van de race. Bij McLaren waren ze toen al aan de horizon vertrokken met Norris.

Red Bull niet in de top tien

Alhoewel Red Bull goed gokte met de strategie van Verstappen, eindigden ze niet in de top tien bij de pitstops. Het team van McLaren was hier oppermachtig, en wisselde de banden van Oscar Piastri in 2,10 seconden. Opvallend genoeg was de pitstop voor de uiteindelijke racewinnaar Norris niet goed genoeg voor een plekje in de top tien.

De pitcrew van McLaren was in Mexico-Stad net iets sneller dan de concurrentie van Ferrari en Haas. Bij Ferrari wisselde men de banden van Charles Leclerc in 2,27 seconden, wat goed genoeg was voor de tweede plaats in dit klassement. Haas stuurde Oliver Bearman na 2,33 seconden weer op pad met een setje verse rubbers van Pirelli.

Topteams stellen teleur

Opvallend genoeg waren veel pitstops van de topteams niet goed genoeg voor een plekje in de top tien van dit kantlijnenklassement. Mercedes eindigde op de achtste en de tiende plaats met pitstops van 2,49 en 2,62 seconden. Verder was er in de top tien ook plaats voor de pitcrews van Sauber, Williams (twee keer), Racing Bulls en Aston Martin. Het team van McLaren heeft met 1,91 seconden nog altijd de snelste pitstop van het jaar op hun naam staan.