McLaren vernedert concurrentie in Mexico, Red Bull valt uit de top tien

McLaren vernedert concurrentie in Mexico, Red Bull valt uit de top tien
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 18:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren sloeg afgelopen weekend weer terug in Mexico. Ze wisten met Lando Norris de race te winnen, en sloopten daarmee het momentum van Max Verstappen. Ook in de pitlane waren ze sterk, want ze verrichtten de snelste pitstop van het weekend.

De pitstops speelden een belangrijke rol in het verloop van de Grand Prix van Mexico. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez was het de vraag of de teams voor een eenstop- of een tweestopstrategie gingen. Max Verstappen startte de race op een andere compound dan de concurrentie, maakte later een pitstop en was hierdoor snel tot en met het einde van de race. Bij McLaren waren ze toen al aan de horizon vertrokken met Norris.

Red Bull niet in de top tien

Alhoewel Red Bull goed gokte met de strategie van Verstappen, eindigden ze niet in de top tien bij de pitstops. Het team van McLaren was hier oppermachtig, en wisselde de banden van Oscar Piastri in 2,10 seconden. Opvallend genoeg was de pitstop voor de uiteindelijke racewinnaar Norris niet goed genoeg voor een plekje in de top tien.

De pitcrew van McLaren was in Mexico-Stad net iets sneller dan de concurrentie van Ferrari en Haas. Bij Ferrari wisselde men de banden van Charles Leclerc in 2,27 seconden, wat goed genoeg was voor de tweede plaats in dit klassement. Haas stuurde Oliver Bearman na 2,33 seconden weer op pad met een setje verse rubbers van Pirelli.

Topteams stellen teleur

Opvallend genoeg waren veel pitstops van de topteams niet goed genoeg voor een plekje in de top tien van dit kantlijnenklassement. Mercedes eindigde op de achtste en de tiende plaats met pitstops van 2,49 en 2,62 seconden. Verder was er in de top tien ook plaats voor de pitcrews van Sauber, Williams (twee keer), Racing Bulls en Aston Martin. Het team van McLaren heeft met 1,91 seconden nog altijd de snelste pitstop van het jaar op hun naam staan.

F1 Nieuws Red Bull Racing McLaren GP Mexico 2025

Reacties (1)

  • nr 76

    Posts: 7.093

    Ik denk niet dat dw concurrentie deze klap nog teboven komt.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 21:07

Foto gallerij

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

