Het is geen geheim dat Max Verstappen en George Russell niet elkaars beste vrienden zijn. De twee haalden regelmatig hard naar elkaar uit, maar volgens Russell gaat alles nu weer goed. Hij is niet bang voor Verstappen, en stelt dat elke coureur denkt dat hij de beste is.

Verstappen en Russell kennen elkaar al zeer lang, maar ongeveer een jaar geleden barstte de bom. In Qatar kreeg Verstappen een gridstraf nadat hij Russell zou hebben geblokkeerd in de kwalificatie. Verstappen was razend, greep bij de start de leiding en haalde na afloop verwoestend uit naar Russell. De Brit liet het er niet bij zitten, en haalde in de weken daarna regelmatig uit naar Verstappen.

Hoe gaan ze nu met elkaar om?

Begin dit jaar ging de storm liggen, al blijven ze regelmatig op elkaar reageren. In een interview met The Telegraph wordt Russell gevraagd naar zijn band met Verstappen: "Het zit wel goed. We zeggen elkaar gewoon gedag. We praten niet echt, maar we negeren elkaar ook niet. Ik lig er geen nacht van wakker, en hij zeker ook niet. Het raakt me helemaal niet."

Russell en Verstappen als teamgenoten?

Russell ziet het daarnaast ook wel zitten om de teamgenoot van Verstappen te worden: "Het leven is kort en we zijn allemaal volwassen. We leren van dit soort ervaringen. Je hoeft geen beste vrienden te zijn als teamgenoten. Senna en Prost waren geen goede vrienden en werden toch eerste en tweede."

"Hamilton en Rosberg, ook één en twee. Alleen Lewis en Fernando Alonso blijft een uitzondering. Maar Lewis had in 2007 eigenlijk de wereldtitel moeten winnen. Max is een ongelooflijke coureur, dat valt gewoon niet te ontkennen. Maar juist daarom zou ik het geweldig vinden om het tegen hem op te nemen. We geloven allemaal dat we de beste zijn."

'Max heeft meer te verliezen'

Russell denkt dat Verstappen zijn mening wel deelt: "Ik zie niet in waarom niet... Voor hem is het wel zo dat hij meer te verliezen heeft. Hetzelfde als toen ik de teamgenoot werd van Lewis. Als hij me versloeg, werd dat verwacht. Maar als hij van mij verloor, dan werd dat gezien als een groot verlies. Dat is nu ook zo met mij en Andrea Kimi Antonelli. Maar goed, we lopen nu wel heel erg ver op de zaken vooruit."