user icon
icon

Russell slaat terug naar Verstappen: "Denken allemaal dat we de beste zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell slaat terug naar Verstappen: "Denken allemaal dat we de beste zijn"
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 10:46
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Max Verstappen en George Russell niet elkaars beste vrienden zijn. De twee haalden regelmatig hard naar elkaar uit, maar volgens Russell gaat alles nu weer goed. Hij is niet bang voor Verstappen, en stelt dat elke coureur denkt dat hij de beste is.

Verstappen en Russell kennen elkaar al zeer lang, maar ongeveer een jaar geleden barstte de bom. In Qatar kreeg Verstappen een gridstraf nadat hij Russell zou hebben geblokkeerd in de kwalificatie. Verstappen was razend, greep bij de start de leiding en haalde na afloop verwoestend uit naar Russell. De Brit liet het er niet bij zitten, en haalde in de weken daarna regelmatig uit naar Verstappen.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Hoe gaan ze nu met elkaar om?

Begin dit jaar ging de storm liggen, al blijven ze regelmatig op elkaar reageren. In een interview met The Telegraph wordt Russell gevraagd naar zijn band met Verstappen: "Het zit wel goed. We zeggen elkaar gewoon gedag. We praten niet echt, maar we negeren elkaar ook niet. Ik lig er geen nacht van wakker, en hij zeker ook niet. Het raakt me helemaal niet."

Russell en Verstappen als teamgenoten?

Russell ziet het daarnaast ook wel zitten om de teamgenoot van Verstappen te worden: "Het leven is kort en we zijn allemaal volwassen. We leren van dit soort ervaringen. Je hoeft geen beste vrienden te zijn als teamgenoten. Senna en Prost waren geen goede vrienden en werden toch eerste en tweede."

"Hamilton en Rosberg, ook één en twee.  Alleen Lewis en Fernando Alonso blijft een uitzondering. Maar Lewis had in 2007 eigenlijk de wereldtitel moeten winnen. Max is een ongelooflijke coureur, dat valt gewoon niet te ontkennen. Maar juist daarom zou ik het geweldig vinden om het tegen hem op te nemen. We geloven allemaal dat we de beste zijn."

'Max heeft meer te verliezen'

Russell denkt dat Verstappen zijn mening wel deelt: "Ik zie niet in waarom niet... Voor hem is het wel zo dat hij meer te verliezen heeft. Hetzelfde als toen ik de teamgenoot werd van Lewis. Als hij me versloeg, werd dat verwacht. Maar als hij van mij verloor, dan werd dat gezien als een groot verlies. Dat is nu ook zo met mij en Andrea Kimi Antonelli. Maar goed, we lopen nu wel heel erg ver op de zaken vooruit."

nr 76

Posts: 7.092

Bij Verstappen zeggen vooral anderen dat hij de beste is.
Over Russell zeggen alleen Ouw, SennaS en George zelf dat ie de beste is.

  • 15
  • 28 okt 2025 - 11:07
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.818

    Ik zie het wel zitten als die teamgenoten worden, gebeurt er tenminste wat. Goed voor de sfeer ook bij Mercedes.

    • + 3
    • 28 okt 2025 - 10:51
    • Remco_F1

      Posts: 3.211

      Formula 1: Drive to Survive op Netflix zal er miljoenen extra mee verdienen.

      • + 2
      • 28 okt 2025 - 11:04
  • shakedown

    Posts: 1.472

    Het verschil is dat alle rijders behalve Verstappen DENKEN dat ze de beste zijn. Verstappen WEET dat hij de beste is...

    • + 14
    • 28 okt 2025 - 10:52
    • snailer

      Posts: 30.541

      Alleen zegt hij daar nooit iets over.

      1 maal. Ik ben de beste omdat ik vind dat een rijder zo moet denken. Voor de rest zal hij nooit over zichzelf zeggen dat hij de beste is. Of dat hij wel even kampioen kan worden.
      Hij laat het aan anderen over.

      Dat Russell nu blijkbaar Verstappen er bij betrekt toont wederom aan dat Verstappen zonder het zelf te willen of mee bezig te zijn enorm in de kop zit van Russell.

      De opmerking vorig jaar tijdens de rijdersparade van Verstappen dondert nog steeds na bij Russell: Ik rij je er af in de eerste bocht.
      Russell scheet 33 kleuren stront die in zijn raceoverall gemixed werd tot een vieze bruine meurende brij

      Daarna was het klaar voor Verstappen.

      • + 11
      • 28 okt 2025 - 11:00
    • Tony

      Posts: 1.540



      Dat Russell nu blijkbaar Verstappen er bij betrekt toont wederom aan dat Verstappen zonder het zelf te willen of mee bezig te zijn enorm in de kop zit van Russell.



      In een interview met The Telegraph wordt Russell gevraagd naar zijn band met Verstappen

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 12:32
    • snailer

      Posts: 30.541

      En wat was het antwoord? Verstappen denkt dat hij de beste is .
      Hij had ook kunnen vertellen dat er niets aan de hand is.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 13:05
    • Wammes

      Posts: 250

      Haha. Ik dacht precies hetzelfde

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:52
  • nr 76

    Posts: 7.092

    Bij Verstappen zeggen vooral anderen dat hij de beste is.
    Over Russell zeggen alleen Ouw, SennaS en George zelf dat ie de beste is.

    • + 15
    • 28 okt 2025 - 11:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.661

      Nee hoor.
      Vriend is mijn vriend, das wat anders.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 11:47
    • nr 76

      Posts: 7.092

      Ah, duidelijk.
      Dan blijven alleen George en SennaS over.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 13:02
    • SennaS

      Posts: 10.714

      Ik zeg niet dat Gorge de beste is want daarvoor
      moet hij eerst in een kanon als rbr of mcl zitten.
      Maar hj laat wekelijks zien dat hij de snelste is en zelfs in een mindere auto dan rbr en mcl races kan winnen

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:13
    • Wammes

      Posts: 250

      Hahahhaha SennaS, wat heb je toch weer een hilarische opmerking. Een kanon als de Redbull. Volgens mij ben je in Seizoen 2023 blijven hangen. Het feit dat George dit over zichzelf moet roepen zegt mij genoeg over zijn werkelijke klasse. Zowel op de baan als ernaast

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:56
  • Kubica

    Posts: 5.638

    Het raakt me niet, maar ik kom er wel graag steeds op terug... Aldus Russell, George.

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 11:19
  • John6

    Posts: 11.200

    Reken maar dat Russell ziek ervan is en was dat Toto zo graag Max wil, zelfs al moet Russell daarvoor het veld ruimen, alleen dringt dat nog niet helemaal tot hem door volgens mij.

    Misschien blijft Max ook wel bij Red Bull, dat die Russell zo met Max bezig is, dat is wel grappig, Max boeit het helemaal niets.

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 11:36
  • Regenrace

    Posts: 2.090

    Het is zeker waar wat Russell zegt. Daarom is het aan buitenstaanders om te bepalen of het klopt.
    Ook een waarheid als een koe: iedereen heeft een bias over zijn eigen prestaties. Maar dat geldt dus ook voor buitenstaanders.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 11:40
  • MustFeed

    Posts: 10.345

    Ja, maar Toto denkt dat Verstappen de beste is.

    • + 3
    • 28 okt 2025 - 12:13
  • SennaS

    Posts: 10.714

    Max is ook de beste omdat hij wk is.
    En Russell is de snelste op dit moment.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 13:10
    • schwantz34

      Posts: 41.187

      Ja, die mekkerende matennaaier stak in Maxico echt met kop en schouders boven iedereen uit hé!

      • + 2
      • 28 okt 2025 - 13:19

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar