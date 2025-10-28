Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft kalm onder de druk van de titelstrijd in de Formule 1. Ondanks een moeizaam weekend in Mexico-Stad, waar Max Verstappen genoegen moest nemen met een derde plaats, ziet Mekies geen reden om bij Red Bull het roer om te gooien.

Het team uit Milton Keynes begon met vertrouwen aan de Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodríguez. Verstappen had drie van de laatste vier races gewonnen en verkleinde zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri van 104 naar 40 punten. Toch verliep het weekend in Mexico anders dan gehoopt. De Nederlander kwalificeerde zich als vierde en moest in de race toezien hoe Lando Norris en Charles Leclerc de lakens uitdeelden. Uiteindelijk sleepte Verstappen wel een podiumplek uit het vuur en liep hij opnieuw in op zijn concurrenten: het verschil met de top van het klassement bedraagt nog 36 punten.

Mekies over strategie van Verstappen

“We gaan onze aanpak niet veranderen,” verklaarde Mekies na afloop. “We hebben vijf races geleden niet naar het kampioenschap gekeken, we keken er niet naar in Austin, en dat doen we nu ook niet. De focus ligt volledig op onze prestaties, niet op de stand.”

De Fransman zag dat Verstappen het lastig had met de balans van de auto. “We hebben Max geen wagen kunnen geven waarmee hij net zo hard kon pushen als normaal. Dat heeft ons iets gekost. We weten waar dat aan ligt en daar gaan we in Milton Keynes direct mee aan de slag.”

Mekies bewondert Norris in Mexico

Toch was er ook realisme bij Red Bull. Mekies erkende dat Norris simpelweg te sterk was. “Alle lof voor hem: hij was dit weekend onaantastbaar. Zelfs met een perfecte auto hadden we het lastig gehad om hem te verslaan. We moeten gewoon zorgen dat we er in Brazilië weer staan.”