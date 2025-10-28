user icon
Mekies en Red Bull balen: "We konden Verstappen geen snelle auto geven"

Mekies en Red Bull balen: "We konden Verstappen geen snelle auto geven"
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 07:36
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft kalm onder de druk van de titelstrijd in de Formule 1. Ondanks een moeizaam weekend in Mexico-Stad, waar Max Verstappen genoegen moest nemen met een derde plaats, ziet Mekies geen reden om bij Red Bull het roer om te gooien.

Het team uit Milton Keynes begon met vertrouwen aan de Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodríguez. Verstappen had drie van de laatste vier races gewonnen en verkleinde zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri van 104 naar 40 punten. Toch verliep het weekend in Mexico anders dan gehoopt. De Nederlander kwalificeerde zich als vierde en moest in de race toezien hoe Lando Norris en Charles Leclerc de lakens uitdeelden. Uiteindelijk sleepte Verstappen wel een podiumplek uit het vuur en liep hij opnieuw in op zijn concurrenten: het verschil met de top van het klassement bedraagt nog 36 punten.

Mekies over strategie van Verstappen

“We gaan onze aanpak niet veranderen,” verklaarde Mekies na afloop. “We hebben vijf races geleden niet naar het kampioenschap gekeken, we keken er niet naar in Austin, en dat doen we nu ook niet. De focus ligt volledig op onze prestaties, niet op de stand.”

De Fransman zag dat Verstappen het lastig had met de balans van de auto. “We hebben Max geen wagen kunnen geven waarmee hij net zo hard kon pushen als normaal. Dat heeft ons iets gekost. We weten waar dat aan ligt en daar gaan we in Milton Keynes direct mee aan de slag.”

Mekies bewondert Norris in Mexico

Toch was er ook realisme bij Red Bull. Mekies erkende dat Norris simpelweg te sterk was. “Alle lof voor hem: hij was dit weekend onaantastbaar. Zelfs met een perfecte auto hadden we het lastig gehad om hem te verslaan. We moeten gewoon zorgen dat we er in Brazilië weer staan.”

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

