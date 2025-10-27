user icon
Ferrari in crisis: één jaar zonder overwinning

Ferrari in crisis: één jaar zonder overwinning
  Gepubliceerd op 27 okt 2025 17:22
  12
  Door: Jesse Jansen

Waar Ferrari normaal gesproken competitief is, is dat dit seizoen een ander verhaal. Het is een jaar geleden dat Ferrari zijn laatste overwinning heeft behaald. 27 oktober 2024 won Carlos Sainz de Grand Prix van Mexico. Het was de laatste overwinning van Ferrari tot nu toe, en dat is een flinke domper voor het iconische team.

De Scuderia heeft in totaal al 248 overwinningen behaald. Het team gaat al mee sinds 1950, dus vreemd is het niet. Dit jaar beschikt Ferrari over een zeer sterke line-up. Lewis Hamilton en Charles Leclerc, beide coureurs met meerdere overwinningen op hun naam, gingen het seizoen starten voor Ferrari. 

Ferrari was sterk bezig

Eind 2024 was Ferrari ijzersterk bezig. Het team probeerde nog de constructeurstitel te winnen, maar verloor hem maar net aan McLaren. De Scuderia hoopte in 2025 sterk te beginnen, maar daar is nog niets van te zien. Na twintig gereden Grands Prix in 2025 heeft Charles Leclerc zeven podiumplaatsen behaald, waarvan twee keer de tweede positie. 

Nieuwkomer en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft dit seizoen nog geen enkele keer op het podium gestaan. De Brit heeft vier keer de vierde plek behaald en een keer de sprintrace gewonnen, maar een podium is er nog niet van gekomen. De Brit had goede hoop in Mexico, want hij startte als derde. Hij eindigde de race als achtste. 

Ferrari mist een belangrijk punt 

Dat de SF-25 geen succes genoemd mag worden, was al even bekend, maar waar de auto het meeste achterloopt, is de cruciale downforce. De auto is soms onbestuurbaar voor de Scuderia. Ook het aantal podiums is achteruitgegaan voor de Scuderia. Vorig seizoen behaalde het team 22 podiums en nu maar zeven. De Scuderia behaalt bijna altijd wel een podium ieder seizoen. 

Lewis Hamilton en Charles Leclerc mogen het volgend jaar opnieuw gaan proberen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam naar Ferrari om zijn droom achterna te gaan. De Brit wil graag zijn achtste wereldtitel bemachtigen.

jd2000

Posts: 7.370

Daar zijn ze het beste in bij Ferrari, dromen.

  • 6
  • 27 okt 2025 - 18:25
Reacties (12)

  • meister

    Posts: 4.106

    Volgend jaar een raketmotor met een chassis om je vingers bij af te likken.
    Als dat het doel is waarom zou je dan gaan doorontwikkelen.
    Die 8e titel lijkt welhaast een zekerheidje als ze hun zaakjes op orde hebben.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 17:46
    • jd2000

      Posts: 7.370

      Daar zijn ze het beste in bij Ferrari, dromen.

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 18:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.032

    Foto:

    Lewis: "Kijk, hier moet je een hartje in mijn haar scheren..."

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 17:52
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.936

    Achteraf kun je een koe in zijn *** kijken maar, nu is wel echt de vraag waarom ze hun chassis zo enorm hebben omgegooid voor dat ene jaartje. Vervolgens ook nog een gecancellede vloer welke naar het scheen al erg ver in ontwikkeling was.

    Tel daarbij op een naar mijn idee totale incapabele engineer in de vorm van Adami (onvolledige en onjuist info geven) en het is wel duidelijk dat volgend jaar, zo snel mogelijk, er echt iets veranderd moet worden.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 17:59
  • jd2000

    Posts: 7.370

    Denk als men Binotto had laten zitten ze verder waren geweest.

    • + 4
    • 27 okt 2025 - 18:26
    • snailer

      Posts: 30.524

      Denk het niet. Binotto konden ze niet laten zitten. Alles wat ik er over heb gelezen is dat Binotto zelf niet verder wilde, omdat alles dat hij wilde veranderen niet werd goedgekeurd door Elkann. Die bemoeit zich overal mee, wat zijn recht is. Maar Elkann managet het F1 team alsom het een multinational is. En dat is het niet. Ze hebben 1 product: F1 race team. En het doel is marketing.
      Hij heeft geen verstand van racen of van een race team leiden.

      Zolang Elkann zijn mening niet aanpast en meer over laat aan de team baas (momenteel Vasseur), of zich terugtrect als ceo van het race team, zal er hooguit bij een lucky shot nog echt succes komen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 21:46
  • HarryLam

    Posts: 4.955

    Wat heb je aan een overwinning...?

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 21:03
  • Aajd Flupke

    Posts: 8

    Ferrari staat 2de in de WCC stand, dus zo slecht is is die Ferrari niet. Falen op diverse manieren is de reden dat ze geen overwinning hebben.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 21:33
  • snailer

    Posts: 30.524

    Tsjah. Dat is ook RBR overkomen dacht ik. En die kwamen helemaal niet in de buurt van een overwinning. Ferrari is 2de geworden. Dit jaar minstens 2 maal. Dan had 1 uitval genoeg geweest voor een overwinning.

    Zo ernstig is het niet. Ferrari kringelt al een aantal jaren rond de 2de a 3de team als constructeur. Verrassend is het niet.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 21:40
    • Amstermar

      Posts: 7

      Red Bull/ Max wint elk jaar minimaal 1 race zelfs al is de auto echt slecht.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 21:44
    • snailer

      Posts: 30.524

      Ik heb het niet over Verstappen. Ik heb het over RBR. Die hadden in 2015 geen enkele overwinning.
      Net opbezocht.
      2014 hadden ze er 3
      2016 2

      Pas in 2021 wist RBR weer vaker te winnen dan 4 races. Meestal was het 2 races per jaar tot 2021.

      Zeer vergelijkbaar beeld met Ferrari de laatste jaren.

      2014 en 2016 had Ferrari ook nul overwinningen zag ik net.

      Tot slot zie ik dat Mercedes in 2023 geen enkele GP race won.
      Ze werden wel gewoon 2de in het WCC dat jaar.

      En nu staat Ferrari ook 2de in het WCC.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 22:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.523
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Team profiel

Ferrari
Ferrari
