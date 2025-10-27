Waar Ferrari normaal gesproken competitief is, is dat dit seizoen een ander verhaal. Het is een jaar geleden dat Ferrari zijn laatste overwinning heeft behaald. 27 oktober 2024 won Carlos Sainz de Grand Prix van Mexico. Het was de laatste overwinning van Ferrari tot nu toe, en dat is een flinke domper voor het iconische team.

De Scuderia heeft in totaal al 248 overwinningen behaald. Het team gaat al mee sinds 1950, dus vreemd is het niet. Dit jaar beschikt Ferrari over een zeer sterke line-up. Lewis Hamilton en Charles Leclerc, beide coureurs met meerdere overwinningen op hun naam, gingen het seizoen starten voor Ferrari.

Ferrari was sterk bezig

Eind 2024 was Ferrari ijzersterk bezig. Het team probeerde nog de constructeurstitel te winnen, maar verloor hem maar net aan McLaren. De Scuderia hoopte in 2025 sterk te beginnen, maar daar is nog niets van te zien. Na twintig gereden Grands Prix in 2025 heeft Charles Leclerc zeven podiumplaatsen behaald, waarvan twee keer de tweede positie.

Nieuwkomer en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft dit seizoen nog geen enkele keer op het podium gestaan. De Brit heeft vier keer de vierde plek behaald en een keer de sprintrace gewonnen, maar een podium is er nog niet van gekomen. De Brit had goede hoop in Mexico, want hij startte als derde. Hij eindigde de race als achtste.

Ferrari mist een belangrijk punt

Dat de SF-25 geen succes genoemd mag worden, was al even bekend, maar waar de auto het meeste achterloopt, is de cruciale downforce. De auto is soms onbestuurbaar voor de Scuderia. Ook het aantal podiums is achteruitgegaan voor de Scuderia. Vorig seizoen behaalde het team 22 podiums en nu maar zeven. De Scuderia behaalt bijna altijd wel een podium ieder seizoen.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc mogen het volgend jaar opnieuw gaan proberen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam naar Ferrari om zijn droom achterna te gaan. De Brit wil graag zijn achtste wereldtitel bemachtigen.