user icon
icon

Max Verstappen schrijft F1-geschiedenis met indrukwekkende prestatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen schrijft F1-geschiedenis met indrukwekkende prestatie
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 08:48
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Grand Prix van Mexico als derde over de streep. Voor Verstappen was het een belangrijk podium, maar het was ook een podium voor de recordboekjes. Hij is nu namelijk officieel de nummer drie in de lijst van coureurs met de meeste F1-podiums ooit.

Verstappen had in Mexico niet het idee dat hij om het podium kon vechten. De Nederlander kende een tegenvallende kwalificatie en noteerde slechts de vijfde tijd. Na de kwalificatie reageerde Verstappen dat hij een wonder nodig had om het podium te bereiken. Grappend stelde Verstappen dat andere coureurs moesten crashen, maar dat had hij uiteindelijk niet nodig.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Jacht op Leclerc

Verstappen startte de race op de mediumbanden, terwijl de vier coureurs voor hem op de zachte banden stonden. Verstappen kon hierdoor wat langer doorrijden dan zijn concurrenten, wisselde later naar de softs en reed een geweldige tweede stint. Het zorgde ervoor dat hij op de derde plaats belandde, en hij kwam steeds dichterbij de Ferrari van Charles Leclerc. De Virtual Safety Car in de slotfase zorgde er uiteindelijk voor dat hij geen aanval kon inzetten op de Monegask.

Vettel voorbij

Verstappen werd derde, en mocht dus met Leclerc en racewinnaar Lando Norris mee naar het podium. Voor Verstappen was het een historische prestatie, want het was zijn 123ste podiumplaats uit zijn loopbaan. Hiermee nam hij afstand van Sebastian Vettel, die op 122 podiums stond. Verstappen is nu dus definitief de nummer drie in het lijstje van coureurs met de meeste podiums in de koningsklasse.

De stand van zaken

Alleen zevenvoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer podiumplekken gepakt in de Formule 1 dan Verstappen. Hamilton, die nog actief is in de koningsklasse, staat op 202 podiumplekken. Schumacher staat op de tweede plaats in dit klassement met 155 podiumplekken, en Verstappen kan hem in de komende jaren gaan passeren.

Coureurs met de meeste podiumplekken in de Formule 1 ooit:

1. Lewis Hamilton, 202 podiumplekken

2. Michael Schumacher, 155 podiumplekken

3. Max Verstappen, 123 podiumplekken

4. Sebastian Vettel, 122 podiumplekken

5. Alain Prost, 106 podiumplekken

6. Fernando Alonso, 106 podiumplekken

7. Kimi Räikkönen, 103 podiumplekken

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.107

    Leuk voor Wikipedia toch?

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 08:54
  • Paulie

    Posts: 4.811

    ik ook, komt ie: F1 GESCHIEDENIS

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 09:08
  • Underkutter

    Posts: 592

    Waanzinnig natuurlijk dat hij nu al derde in dat lijstje staat terwijl hij zo lang niet de motor had om echt goed mee te doen. Hij ontstijgt ze uiteindelijk allemaal en heeft inmiddels al dingen laten zien waar Schumacher, Senna en vooral Hamilton alleen maar van kunnen dromen. Dit neemt niets weg van hun prestaties natuurlijk.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 09:08
    • f1 benelux

      Posts: 4.226

      Vroeger 10 races, nu 25.




      Zo ..

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 09:20

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar