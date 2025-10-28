Max Verstappen schrijft F1-geschiedenis met indrukwekkende prestatie

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Grand Prix van Mexico als derde over de streep. Voor Verstappen was het een belangrijk podium, maar het was ook een podium voor de recordboekjes. Hij is nu namelijk officieel de nummer drie in de lijst van coureurs met de meeste F1-podiums ooit.

Verstappen had in Mexico niet het idee dat hij om het podium kon vechten. De Nederlander kende een tegenvallende kwalificatie en noteerde slechts de vijfde tijd. Na de kwalificatie reageerde Verstappen dat hij een wonder nodig had om het podium te bereiken. Grappend stelde Verstappen dat andere coureurs moesten crashen, maar dat had hij uiteindelijk niet nodig.

Jacht op Leclerc

Verstappen startte de race op de mediumbanden, terwijl de vier coureurs voor hem op de zachte banden stonden. Verstappen kon hierdoor wat langer doorrijden dan zijn concurrenten, wisselde later naar de softs en reed een geweldige tweede stint. Het zorgde ervoor dat hij op de derde plaats belandde, en hij kwam steeds dichterbij de Ferrari van Charles Leclerc. De Virtual Safety Car in de slotfase zorgde er uiteindelijk voor dat hij geen aanval kon inzetten op de Monegask.

Vettel voorbij

Verstappen werd derde, en mocht dus met Leclerc en racewinnaar Lando Norris mee naar het podium. Voor Verstappen was het een historische prestatie, want het was zijn 123ste podiumplaats uit zijn loopbaan. Hiermee nam hij afstand van Sebastian Vettel, die op 122 podiums stond. Verstappen is nu dus definitief de nummer drie in het lijstje van coureurs met de meeste podiums in de koningsklasse.

De stand van zaken

Alleen zevenvoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer podiumplekken gepakt in de Formule 1 dan Verstappen. Hamilton, die nog actief is in de koningsklasse, staat op 202 podiumplekken. Schumacher staat op de tweede plaats in dit klassement met 155 podiumplekken, en Verstappen kan hem in de komende jaren gaan passeren.

Coureurs met de meeste podiumplekken in de Formule 1 ooit:

1. Lewis Hamilton, 202 podiumplekken

2. Michael Schumacher, 155 podiumplekken

3. Max Verstappen, 123 podiumplekken

4. Sebastian Vettel, 122 podiumplekken

5. Alain Prost, 106 podiumplekken

6. Fernando Alonso, 106 podiumplekken

7. Kimi Räikkönen, 103 podiumplekken