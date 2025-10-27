McLaren heeft voor het eerst sinds de Dutch Grand Prix een F1-race gewonnen. Teambaas Andrea Stella zegt nu meer te geloven in de dubbel van McLaren. Met nog vier races en twee sprintraces te gaan, kan er nog steeds van alles gebeuren.

Lando Norris is momenteel de kampioenschapsleider met een punt meer dan Oscar Piastri. De Australiër leidde het kampioenschap van de vijfde tot en met de 19e ronde van het kampioenschap. Verstappen volgt de twee coureurs met 36 punten achterstand op Norris. Met nog in totaal 116 punten te halen, kan er nog van alles gebeuren.

McLaren gelooft weer in de titel

"Het vertrouwen in het kampioenschap is toegenomen”, zei Stella tegenover F1.com. Het team behaalde zijn dertiende overwinning van het seizoen. "Het is toegenomen omdat we hebben bewezen dat we een auto hebben die races kan winnen en onder bepaalde omstandigheden races kan domineren. Dit is de belangrijkste factor om Lando en Oscar in staat te stellen het coureurskampioenschap na te streven. Ik denk niet dat het om wiskunde gaat."

"Ik denk dat het om concurrentievermogen gaat. En het was belangrijk om dit concurrentievermogen te bevestigen. En ik denk dat zelfs als het om Oscar gaat, ook al heeft hij wat punten verloren op Verstappen, Oscar veel heeft geleerd van dit weekend", legt Stella uit.

'We willen altijd competitief zijn'

"En dat is een soort investering die je doet om ervoor te zorgen dat je in elke omstandigheid competitief bent in het laatste deel van het seizoen. Dus over het algemeen komen we, het team en de coureurs, zeker bemoedigd en optimistisch uit dit weekend voor het laatste deel van het seizoen. Als we kijken naar de afgelopen jaren van Lando, hebben we ook op andere circuits een weekend gezien met een dergelijke dominantie."

Vorig jaar won Norris de Dutch Grand Prix met een enorme voorsprong. De Brit hoeft alleen maar boven Verstappen en Piastri te eindigen, mocht hij wereldkampioen willen worden.