user icon
icon

McLaren barst van het vertrouwen en gelooft weer in de dubbel

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren barst van het vertrouwen en gelooft weer in de dubbel
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

McLaren heeft voor het eerst sinds de Dutch Grand Prix een F1-race gewonnen. Teambaas Andrea Stella zegt nu meer te geloven in de dubbel van McLaren. Met nog vier races en twee sprintraces te gaan, kan er nog steeds van alles gebeuren. 

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 McLaren-coureur naar medisch centrum gebracht in Mexico

McLaren-coureur naar medisch centrum gebracht in Mexico

25 okt

Lando Norris is momenteel de kampioenschapsleider met een punt meer dan Oscar Piastri. De Australiër leidde het kampioenschap van de vijfde tot en met de 19e ronde van het kampioenschap. Verstappen volgt de twee coureurs met 36 punten achterstand op Norris. Met nog in totaal 116 punten te halen, kan er nog van alles gebeuren. 

McLaren gelooft weer in de titel

"Het vertrouwen in het kampioenschap is toegenomen”, zei Stella tegenover F1.com. Het team behaalde zijn dertiende overwinning van het seizoen. "Het is toegenomen omdat we hebben bewezen dat we een auto hebben die races kan winnen en onder bepaalde omstandigheden races kan domineren. Dit is de belangrijkste factor om Lando en Oscar in staat te stellen het coureurskampioenschap na te streven. Ik denk niet dat het om wiskunde gaat."

"Ik denk dat het om concurrentievermogen gaat. En het was belangrijk om dit concurrentievermogen te bevestigen. En ik denk dat zelfs als het om Oscar gaat, ook al heeft hij wat punten verloren op Verstappen, Oscar veel heeft geleerd van dit weekend", legt Stella uit. 

'We willen altijd competitief zijn'

"En dat is een soort investering die je doet om ervoor te zorgen dat je in elke omstandigheid competitief bent in het laatste deel van het seizoen. Dus over het algemeen komen we, het team en de coureurs, zeker bemoedigd en optimistisch uit dit weekend voor het laatste deel van het seizoen. Als we kijken naar de afgelopen jaren van Lando, hebben we ook op andere circuits een weekend gezien met een dergelijke dominantie."

Vorig jaar won Norris de Dutch Grand Prix met een enorme voorsprong. De Brit hoeft alleen maar boven Verstappen en Piastri te eindigen, mocht hij wereldkampioen willen worden.

F1 Nieuws Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Mexico 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.773

    Het zou kunnen idd, hoop dat Oscar hetzelfde materiaal krijgt als Lando, Brazilië is weer een heel ander verhaal/circuit, we gaan ut zien.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:57
  • Patrace

    Posts: 6.283

    Het zou wat zijn als ze eerder niet meer in de dubbel zouden geloven. Ze lagen nog altijd 40 punten voor op Verstappen, dus alle reden om te geloven in winst voor één van je coureurs. Ze hadden het immers volledig in eigen hand. Ook nu nog. En Verstappen daarentegen niet. Zelfs als hij alles wint, wil dat niet zeggen dat hij kampioen wordt.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 17:05

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.364
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar