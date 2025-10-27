user icon
Sky Sports walgt van Mexicaanse fans: "Ze moesten juist klappen voor Norris!"

Sky Sports walgt van Mexicaanse fans: "Ze moesten juist klappen voor Norris!"
  Gepubliceerd op 27 okt 2025 16:09
  11
  Door: Jeroen Immink

Lando Norris was het hele weekend oppermachtig in Mexico-Stad. De Britse McLaren-coureur pakte met overmacht de zege op het Autódromo Hermanos Rodríguez en nam zo de leiding in het wereldkampioenschap over van Oscar Piastri. Toch kreeg Norris na afloop niet alleen applaus: de Mexicaanse fans trakteerden hem op boegeroep, iets wat bij Sky Sports voor de nodige irritatie zorgde.

Voor Norris verliep het weekend als een droom. De Brit pakte met gemak pole position en was ook in de race ongenaakbaar. Met een voorsprong van liefst dertig seconden op Charles Leclerc en Max Verstappen kwam hij als eerste over de finish. Waar hij sportief gezien niets te vrezen had, kreeg hij na afloop te maken met een onvriendelijke ontvangst vanaf de tribunes. Tijdens zijn podiuminterview met James Hinchcliffe klonk duidelijk gefluit richting de McLaren-rijder.

Bij Sky Sports konden ze hun oren niet geloven. “Ik haat boegeroep. Wanneer het ook gebeurt, ik haat het,” reageerde oud-coureur Karun Chandhok. “Als mensen Max bij bepaalde races uitjoegen, vond ik dat al fout. Lando heeft gewoon fantastisch werk geleverd en dat verdient lof, geen boegeroep.”

Ook collega-analist Jamie Chadwick sprak zich scherp uit. “Ik haat het als mensen iemand uitjouwen. Juich voor de coureur die je wilt steunen, maar boe niet. Wat Lando vandaag heeft laten zien, was een absolute masterclass. Hij reed weg bij de rest, ja, maar dat hoort ook bij dominantie. Dat verdient applaus.”

Voor Norris zal de kritiek echter bijzaak zijn. De Brit sloot het weekend in Mexico af als nieuwe WK-leider, één punt voor teamgenoot Piastri. Met nog vier races te gaan en Verstappen op jacht naar het leidende McLaren-duo, belooft de slotfase van het seizoen razend spannend te worden.

 

 

Aajd Flupke

Posts: 7

Tja, ik walg van Sky Sports sinds hun "vriendelijke" kerstkaart

  • 5
  • 27 okt 2025 - 16:50
Reacties (11)

  • Paulie

    Posts: 4.806

    boe boeoe viese overtreders boeoeoe!

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:08
    • koppie toe

      Posts: 4.684

      Hahaha


      Ook al ben ik ook geen voorstander van boe.
      Doe dan moe.
      Met dan aan Zak en zijn slappe regels.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 16:11
  • Maximo

    Posts: 9.560

    In Mexico hebben ze blijkbaar een hekel aan dat slappe Papaya-rules van McLaren en het af en toe gezanik van de McLaren coureurs. De Mexicanen houden van echte kerels met grote “COJONES” en niet van die slappe McLaren coureurs, als 1 van die 2 de ander er eens goed naast zet om de titelstrijd krijgt die meer waardering.

    Ook al was er een niet altijd even vriendelijke omgang tussen Max en Perez en met name tussen de papa’s, Max is duidelijk wel iemand met ballen en wordt daarom wel gewaardeerd.

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 16:27
    • snailer

      Posts: 30.521

      Zelfs met kleine cojones zouden die rijders stoerder zijn dan heel de Mclaren top bij elkaar.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:48
    • TylaHunter

      Posts: 10.582

      Heb niet het idee dat Mexico vaak blij is met de winnaar.

      Sainz vonden ze leuk, maar heb ook wel boegeroep gehoord bij Max en Lewis in hun winnende jaren.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 16:52
    • hupholland

      Posts: 9.339

      en dus gaan ze fluiten, omdat ze zo van echte kerels met grote cojones houden. Tuurlijk... laat ze op zn minst dan zelf het goede voorbeeld geven. Als iemand zo overtuigend wint kun je alleen maar klappen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:56
  • Snorremans

    Posts: 103

    Walgen?? Hmmm...ja dat deden wij bij de Sky kerstkaart '21 ook!

    • + 4
    • 27 okt 2025 - 16:46
  • skibeest

    Posts: 1.919

    Sky is even vergeten hoe de Britse fans kunnen zijn

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 16:47
  • Aajd Flupke

    Posts: 7

    Tja, ik walg van Sky Sports sinds hun "vriendelijke" kerstkaart

    • + 5
    • 27 okt 2025 - 16:50
    • schwantz34

      Posts: 41.182

      En toen vonden die gasten bij Sky het nog raar ook dat Max hun kortstondig boycotte, en ff totaal geen zin had om gedurende 2 races met dat walgelijke onsportieve volk te praten. De wereld op zijn kop!

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 17:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.647

    "Sky Sports walgt van Mexicaanse fans: "Ze moesten juist klappen voor Norris!"

    Dat ze walgen van Max en boe-roepen als hij z'n helm afzet oke, kan ik me voorstellen.
    Maar dat ze Lando nou ook al vocaal bejegenen omdat hij gewonnen heeft, dat gaat alle perken te buiten...

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 17:08

