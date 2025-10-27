Lando Norris was het hele weekend oppermachtig in Mexico-Stad. De Britse McLaren-coureur pakte met overmacht de zege op het Autódromo Hermanos Rodríguez en nam zo de leiding in het wereldkampioenschap over van Oscar Piastri. Toch kreeg Norris na afloop niet alleen applaus: de Mexicaanse fans trakteerden hem op boegeroep, iets wat bij Sky Sports voor de nodige irritatie zorgde.

Voor Norris verliep het weekend als een droom. De Brit pakte met gemak pole position en was ook in de race ongenaakbaar. Met een voorsprong van liefst dertig seconden op Charles Leclerc en Max Verstappen kwam hij als eerste over de finish. Waar hij sportief gezien niets te vrezen had, kreeg hij na afloop te maken met een onvriendelijke ontvangst vanaf de tribunes. Tijdens zijn podiuminterview met James Hinchcliffe klonk duidelijk gefluit richting de McLaren-rijder.

Bij Sky Sports konden ze hun oren niet geloven. “Ik haat boegeroep. Wanneer het ook gebeurt, ik haat het,” reageerde oud-coureur Karun Chandhok. “Als mensen Max bij bepaalde races uitjoegen, vond ik dat al fout. Lando heeft gewoon fantastisch werk geleverd en dat verdient lof, geen boegeroep.”

Ook collega-analist Jamie Chadwick sprak zich scherp uit. “Ik haat het als mensen iemand uitjouwen. Juich voor de coureur die je wilt steunen, maar boe niet. Wat Lando vandaag heeft laten zien, was een absolute masterclass. Hij reed weg bij de rest, ja, maar dat hoort ook bij dominantie. Dat verdient applaus.”

Voor Norris zal de kritiek echter bijzaak zijn. De Brit sloot het weekend in Mexico af als nieuwe WK-leider, één punt voor teamgenoot Piastri. Met nog vier races te gaan en Verstappen op jacht naar het leidende McLaren-duo, belooft de slotfase van het seizoen razend spannend te worden.