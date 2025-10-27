user icon
icon

Pakt Norris dan toch de wereldtitel? "Dit is het slechtste moment voor Piastri"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Pakt Norris dan toch de wereldtitel? "Dit is het slechtste moment voor Piastri"
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 14:09
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Na de indrukwekkende overwinning van Lando Norris in Mexico is de strijd om het wereldkampioenschap weer volledig open. De Brit nam in Mexico-Stad de leiding over in het klassement van Oscar Piastri, terwijl ook Max Verstappen dichterbij is gekomen. Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve moet Piastri snel orde op zaken stellen om zijn titeldroom levend te houden.

Norris was in Mexico van een andere planeet. De McLaren-coureur greep met overmacht pole position en domineerde vervolgens ook de race. Met een voorsprong van ruim dertig seconden op Charles Leclerc kwam hij als eerste over de streep. Norris zette daarmee een krachtig statement neer in de titelstrijd. Verstappen eindigde na een chaotische race als derde en blijft daardoor in de race voor zijn vijfde wereldtitel. Piastri kende opnieuw een moeilijk weekend en moest genoegen nemen met de vijfde plek.

Meer over Lando Norris Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Villeneuve waarschuwt Piastri

Volgens Villeneuve is het duidelijk dat Piastri iets moet veranderen aan zijn aanpak. “Lando is goed op dreef, hij zou dit moeten kunnen volhouden,” aldus de Canadees bij Sky Sports. “Piastri heeft de leiding in het kampioenschap verloren, Max is een paar punten dichterbij gekomen en Brazilië is een circuit waar Max dol op is.”

Voor de zomerstop leek Piastri nog moeiteloos op weg naar zijn eerste wereldtitel, maar sinds de race in Zandvoort is de vorm volledig verdwenen. “Dit is niet het juiste moment voor Oscar om in een dip te zitten,” waarschuwt Villeneuve. “De coureurs zijn moe, het seizoen is lang. Eerder in het jaar kun je nog herstellen, maar nu is dat veel lastiger.”

Met nog vier races te gaan leidt Norris het WK met 357 punten, één punt meer dan Piastri. Verstappen volgt als derde met een achterstand van 35 punten op de Australiër. Volgende week wacht de volgende krachtmeting in Brazilië.

NyckVrieskast

Posts: 984

Hoop het van niet. Bij sky lopen ze al een polonaise. Wat doet het weer in Brazilië?

  • 1
  • 27 okt 2025 - 14:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 984

    Hoop het van niet. Bij sky lopen ze al een polonaise. Wat doet het weer in Brazilië?

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 14:12
  • monzaron

    Posts: 660

    Off topic: Blij dat Tedje er niet bij was in Mexico. Geen Teds Notebook. Die had Hamilton en Russel beschermt en Verstappen op een slinkse media wijze. ‘onder vuur’ genomen. 😬

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 14:37
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 473

      @Paulie

      Ik beweer niet dat Piastri bewust wordt gedwarsboomd, hoor. Je vraagt je alleen af hoe iemand uit het niets zóveel langzamer is geworden, en in een sector zelf vier tienden kan verliezen, waar hij eerder vóór of minimaal gelijk was. Dan moet er toch een aanwijsbare oorzaak te vinden zijn. In de bolide? I don't know.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 15:32
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 473

    Aan het begin van dit seizoen gunde ik de titel echt aan Norris. Piastri presteerde overduidelijk beter en je zag het zichtveld van de krullenbol weekend na weekend vertroebelen, met als dieptepunt de actie in Canada.

    Beide McLarens-coureurs begonnen foutjes te stapelen, Misschien om gezichtverlies te voorkomen voegde Norris daar diverse onterechte sneren naar anderen aan toe. De papaya-regels kwamen meer en meer boven drijven, met als dieptepunt: het domme swap-verzoek in Monza.

    Het Italiaanse publiek was onverbiddelijk en hoonde Norris luid en duidelijk weg - net als gisteren in Mexico overigens. Kennelijk vinden veel mensen dat hij vanuit het team een streepje voor heeft op Piastri. Naar de enorme terugval van laatstgenoemde wordt in ieder geval argwanend gekeken. Hoe kan er ineens zó'n verschil in snelheid bestaan tussen de twee.

    Komt vast intern onderzoek naar.

    Met nog vier races te gaan, en een nagenoeg gelijke stand kunnen alle registeren op nul geschoven worden. Nú gaat het erom. Verstappen is vermoedelijk te ver weg. Ik gun het de beste van de laatste vier races. We gaan het zien!

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 14:50
    • Paulie

      Posts: 4.806

      Dat Lando wellicht een betere band heeft met Zak ofzo, kan zijn... Maar dat Piastri wordt tegengewerkt door het team daar geloof ik echt niet in. Ik gun in principe Norris nog steeds de titel (mocht Max het niet redden natuurlijk), qua natuurlijke snelheid schat ik Lando hoger in.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 14:58
    • Canson Po

      Posts: 2.773

      Wat mij opviel was dat Piastri 4 tienden verloor in de eerste sector tijdens Q, dat hou je toch niet voor mogelijk ... das dus enkel die s bocht na het rechte stuk, hoe kan je daar 4 tienden verliezen ?? had hij een slechte exit uit peraltada ?

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 14:59
    • delange

      Posts: 2.552

      En ik denk net wel dat ze Piastri een beetje plagen om Norris vooruit te helpen.
      Ze zijn constructeurskampioen en wie dan (Norris of Piastri) kampioen word dat maakt hen eigenlijk geen reet uit. Ik ben benieuwd naar volgende race .....loopt Piastri daar achter dan ben ik toch heel erg geneigd te geliven dat ze Piastri een klein beetje dwarsbomen. Of er zou echt iets met de wagen aan de hand zijn.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:48
  • Pleen

    Posts: 706

    Dit is juist HET moment dat Piastri zich moet herpakken. Je hebt het hele seizoen gevochten voor die 1e plek in de tussenstand die je inmiddels kwijt bent. Nu is het juist alles of niets tussen jou en je teamgenoot. De achterstand is "nog" minimaal en is te overbruggen. Om die reden voorzie ik nu nog meer problemen tussen die twee waardoor Max kan profiteren als de papaya's in een clash raken op de baan.
    Wie neemt nog een gridstraf?
    Wie krijgt er nog een DNF?
    Krijgen we nog regenraces?
    Wie wordt er nog vanaf gekegeld door een andere rijder?
    Wie heeft er nog een slecht weekend buiten de top 10?
    Wie is de pineut met de Safetycar of VSC?
    Wie heeft er nog een slechte pitstop?
    Wie krijgt nog te maken met remproblemen?

    Het is nog slechts 4 races naar de eindstreep!

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:57

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar