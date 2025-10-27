Na de indrukwekkende overwinning van Lando Norris in Mexico is de strijd om het wereldkampioenschap weer volledig open. De Brit nam in Mexico-Stad de leiding over in het klassement van Oscar Piastri, terwijl ook Max Verstappen dichterbij is gekomen. Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve moet Piastri snel orde op zaken stellen om zijn titeldroom levend te houden.

Norris was in Mexico van een andere planeet. De McLaren-coureur greep met overmacht pole position en domineerde vervolgens ook de race. Met een voorsprong van ruim dertig seconden op Charles Leclerc kwam hij als eerste over de streep. Norris zette daarmee een krachtig statement neer in de titelstrijd. Verstappen eindigde na een chaotische race als derde en blijft daardoor in de race voor zijn vijfde wereldtitel. Piastri kende opnieuw een moeilijk weekend en moest genoegen nemen met de vijfde plek.

Villeneuve waarschuwt Piastri

Volgens Villeneuve is het duidelijk dat Piastri iets moet veranderen aan zijn aanpak. “Lando is goed op dreef, hij zou dit moeten kunnen volhouden,” aldus de Canadees bij Sky Sports. “Piastri heeft de leiding in het kampioenschap verloren, Max is een paar punten dichterbij gekomen en Brazilië is een circuit waar Max dol op is.”

Voor de zomerstop leek Piastri nog moeiteloos op weg naar zijn eerste wereldtitel, maar sinds de race in Zandvoort is de vorm volledig verdwenen. “Dit is niet het juiste moment voor Oscar om in een dip te zitten,” waarschuwt Villeneuve. “De coureurs zijn moe, het seizoen is lang. Eerder in het jaar kun je nog herstellen, maar nu is dat veel lastiger.”

Met nog vier races te gaan leidt Norris het WK met 357 punten, één punt meer dan Piastri. Verstappen volgt als derde met een achterstand van 35 punten op de Australiër. Volgende week wacht de volgende krachtmeting in Brazilië.