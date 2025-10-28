user icon
Verstappen ontwijkt vraag over titelkansen: "Dat is je antwoord!"

Verstappen ontwijkt vraag over titelkansen: "Dat is je antwoord!"
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 17:22
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen wist afgelopen weekend de schade te beperken in de Grand Prix van Mexico. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam als derde over de streep, en verkleinde zijn achterstand op de koppositie in het wereldkampioenschap. Verstappen ziet dat echter iets anders.

Verstappen begon aan het raceweekend in Mexico met 40 punten achterstand op de toenmalige WK-leider Oscar Piastri. Verstappen wist dat hij een foutloos weekend nodig had, maar dat kregen ze niet voor elkaar bij Red Bull. Op vrijdag stelde Verstappen al dat zijn auto niet goed aanvoelde, en hij was van mening dat er snel iets moest veranderen.

Lage verwachtingen

Dat gebeurde echter niet, en in de kwalificatie was Verstappen nog steeds niet tevreden met zijn auto. Hij noteerde de vijfde tijd, en was daar na afloop niet heel blij mee. De viervoudig wereldkampioen stelde dat het podium niet mogelijk was. Hij begon zonder al te hoge verwachtingen aan de race, maar wist er wel het maximale uit te halen.

Achterstand kleiner geworden

Verstappen stormde naar voren bij de start, ging over het gras en moest daarna een foutloze race rijden om in aanmerking te komen voor het podium. Na een perfect uitgekiende strategie en een sterke tweede stint, wist Verstappen op te stomen naar de derde plaats. Zijn titelrivaal Lando Norris won de race, en nam de leiding in het WK over. Verstappens achterstand bedraagt nu nog maar 36 WK-punten.

Hoe kijkt Verstappen naar zijn titelkansen?

Het verschil is kleiner geworden, maar Verstappen denkt nog niet aan de titel. Bij de FIA-persconferentie was hij daar duidelijk over: "Ik bedoel, ik ben tien punten verloren ten opzichte van Lando, als je er zo naar kijkt. Zoals ik voor het weekend al zei, alles moet perfect gaan. En dit weekend ging het niet perfect. Dus dat is je antwoord."

"Ik denk dat het zwaar gaat worden, maar laten we maar eens afwachten wat we op de andere circuits kunnen doen. Ik hoop natuurlijk dat we niet weer zo'n weekend hebben als deze, maar het laat nog steeds zien dat we niet in elk scenario snel kunnen zijn. Dat moeten we volgens mij beter proberen te begrijpen."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

