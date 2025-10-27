Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico op zijn naam. De Britse McLaren-coureur was heel erg blij met zijn zege, maar de Mexicaanse fans dachten daar anders over. Hij werd uitgefloten tijdens de podiumceremonie, en tijdens de persconferentie kreeg hij te horen waarom de fans boos op hem waren.

Norris reed een ijzersterke race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Brit wist de leiding te behouden na een chaotische openingsfase, en kon daarna simpel wegrijden bij zijn concurrenten. Met speels gemak schreef hij de Grand Prix op zijn naam, en nam hij de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Toen Norris na afloop zijn auto parkeerde in het parc fermé in het Foro Sol-stadion, kon hij niet rekenen op een applaus. Tijdens het interview met James Hinchcliffe en de podiumceremonie werd Norris uitgefloten door de aanwezige fans. De reden voor het boegeroep bleef onduidelijk.

Wat was de aanleiding van het fluitconcert?

Tijdens de FIA-persconferentie legde een Mexicaanse journalist aan Norris uit waarom hij werd uitgefloten. Hij stelde dat de Mexicaanse fans het gevoel hebben dat Norris het kampioenschap cadeau krijgt. Hij stelde dat uit een poll bleek dat Norris drie punten moet teruggeven aan zijn teamgenoot Piastri. Norris reageerde verbaasd toen hij werd gevraagd of hij de drie punten gaat teruggeven: "Van waar?"

Verbazing bij Norris

De Mexicaanse verslaggever wees naar de Italiaanse Grand Prix, waar Piastri plaats moest maken voor Norris nadat laatstgenoemde een slechte pitstop had. Norris reageerde duidelijk: "Prima. Als ze dat willen denken, dan mag dat. Ze mogen denken wat ze willen. Voor ons als team, proberen we de dingen eerlijk aan te pakken. Dat hebben we toen ook gezegd. Het was hetzelfde als twee jaar geleden in Boedapest, waar ik had kunnen winnen, maar Oscar erlangs moest laten omdat hij de zege verdiende."

"Om eerlijk te zijn, als ze die drie punten willen hebben, dan mag dat. Ze hebben het recht om te denken wat ze willen. Maar ja, Oscar verdiende vorig jaar de zege in Boedapest, en ik verdiende het om voor hem te rijden in Monza. Zo simpel is het."