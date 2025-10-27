user icon
Dit is waarom de Mexicaanse fans Norris massaal uitfloten

Dit is waarom de Mexicaanse fans Norris massaal uitfloten
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 12:46
  • comments 26
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico op zijn naam. De Britse McLaren-coureur was heel erg blij met zijn zege, maar de Mexicaanse fans dachten daar anders over. Hij werd uitgefloten tijdens de podiumceremonie, en tijdens de persconferentie kreeg hij te horen waarom de fans boos op hem waren.

Norris reed een ijzersterke race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Brit wist de leiding te behouden na een chaotische openingsfase, en kon daarna simpel wegrijden bij zijn concurrenten. Met speels gemak schreef hij de Grand Prix op zijn naam, en nam hij de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Toen Norris na afloop zijn auto parkeerde in het parc fermé in het Foro Sol-stadion, kon hij niet rekenen op een applaus. Tijdens het interview met James Hinchcliffe en de podiumceremonie werd Norris uitgefloten door de aanwezige fans. De reden voor het boegeroep bleef onduidelijk.

Wat was de aanleiding van het fluitconcert?

Tijdens de FIA-persconferentie legde een Mexicaanse journalist aan Norris uit waarom hij werd uitgefloten. Hij stelde dat de Mexicaanse fans het gevoel hebben dat Norris het kampioenschap cadeau krijgt. Hij stelde dat uit een poll bleek dat Norris drie punten moet teruggeven aan zijn teamgenoot Piastri. Norris reageerde verbaasd toen hij werd gevraagd of hij de drie punten gaat teruggeven: "Van waar?"

Verbazing bij Norris

De Mexicaanse verslaggever wees naar de Italiaanse Grand Prix, waar Piastri plaats moest maken voor Norris nadat laatstgenoemde een slechte pitstop had. Norris reageerde duidelijk: "Prima. Als ze dat willen denken, dan mag dat. Ze mogen denken wat ze willen. Voor ons als team, proberen we de dingen eerlijk aan te pakken. Dat hebben we toen ook gezegd. Het was hetzelfde als twee jaar geleden in Boedapest, waar ik had kunnen winnen, maar Oscar erlangs moest laten omdat hij de zege verdiende."

"Om eerlijk te zijn, als ze die drie punten willen hebben, dan mag dat. Ze hebben het recht om te denken wat ze willen. Maar ja, Oscar verdiende vorig jaar de zege in Boedapest, en ik verdiende het om voor hem te rijden in Monza. Zo simpel is het."

Paulie

Posts: 4.806

Vage reden dat die fans zich massaal zo uiten tegenover Norris, vond het in ieder geval nergens op slaan dat die jongen zo werd uitgefloten. McLaren heeft dit in de hand gewerkt.

  • 15
  • 27 okt 2025 - 12:58
Reacties (26)

  • Paulie

    Posts: 4.806

    Vage reden dat die fans zich massaal zo uiten tegenover Norris, vond het in ieder geval nergens op slaan dat die jongen zo werd uitgefloten. McLaren heeft dit in de hand gewerkt.

    • + 15
    • 27 okt 2025 - 12:58
    • Mr Marly

      Posts: 7.853

      Inderdaad, McLaren moet gewoon geen snelle wagens meer bouwen lost het probleem zich vanzelf op.

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 13:05
    • Paulie

      Posts: 4.806

      bedoelde die swap in Monza, Maar idd, geen snelle wagens meer bouwen keur ik ook goed :)

      • + 5
      • 27 okt 2025 - 13:06
    • koppie toe

      Posts: 4.684

      Ben je nou helemaal betoeterd @MrMarly?
      Het gaat net zo lekker zo.
      Zak en Stella een functie elders ben ik wel voor. ;)

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 13:22
    • Rimmer

      Posts: 12.937

      Het is toch wat met die Zuid-Amerikanen

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 13:41
    • Regenrace

      Posts: 2.084

      Tja, volksmassa's... ut doet wat met de mens...
      Kortom, ik denk dat ze het zelf niet weten, maar het zal wel lekker voelen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 14:09
    • Maximo

      Posts: 9.560

      @Rimmer..... Zuid-Amerika????

      Het is zelfs geen Midden-Amerika, Mexico valt onder Noord-Amerika.

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 14:22
    • Paulie

      Posts: 4.806

      @Maximo,
      Volgens jou wel, volgens mij ook, maar niet volgens Helmut Marko :)

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 14:42
    • Larry Perkins

      Posts: 61.020

      Helmut: "Ja, Mexiko grenzt an Südafrika und ist nur durch einen sehr breiten Fluss getrennt, der über die Ufer getreten ist..."






      (vertaling: "Ja, Mexico ligt naast Zuid-Afrika en wordt slechts gescheiden door een hééééél brede rivier die buiten zijn oevers is getreden...")

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 15:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.020

      En zo klinken de gepassioneerde Mexicaanse koeien...

      www.youtube.com/shorts/QSvzUohOi2I

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 15:53
  • jd2000

    Posts: 7.363

    Nou ja, het zijn wel gepassioneerde fans.....toch?

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 13:03
  • Verstoppen

    Posts: 2.098

    Ze hebben wel een olifantengeheugen, die Mexicaanse fans, als dit de reden was.

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 13:05
  • Skimi

    Posts: 1.095

    Blijf het toch een bizar kampioenschap vinden dit jaar. Piastri vrijwel oppermachtig en koel is opeens verdwenen en Norris die gedurende het hele seizoen vreemde fouten maakt en 'net niet' rijd herrijst zouden mijlenver uitgelopen moeten zijn met veruit de snelste auto. En nu staat Verstappen er opeens bij als kwelgeest. Reuze spannend maar een complete devaluatie voor de MCLaren boys.

    • + 6
    • 27 okt 2025 - 13:07
    • Damon Hill

      Posts: 19.415

      Ik snap niet waarom mensen zo blind staren op dat Piastri zo "cool" is. Waar komt dat vandaan? Omdat hij altijd zo weinig zegt?

      Piastri is nu voor het eerst in een situatie terechtgekomen waarin hij kampioen kan worden, en blijkt dus helemaal niet zo cool te zijn. Het blijkt dat ook hij, nog relatief onervaren met om titels vechten, gewoon veel moeite heeft met de druk.

      Om de een of andere reden wordt Norris altijd ZWAAR onderschat en Piastri ZWAAR overschat. Misschien wordt het tijd om een realistische bril op te zetten en in te zien dat zowel Norris als Piastri beide geen ultieme top zijn. Ik schaal niet alleen Verstappen hoger in dan Norris Piastri, maar OOK Leclerc en Russell.

      • + 10
      • 27 okt 2025 - 13:15
    • Kubica

      Posts: 5.636

      @Damon, ik denk doordat Norris tot een bepaald moment wel vreemde fouten maakte en Piastri niet. En nu zakt Piatsri willicht toch een beetje door het ijs. Tenzijn Mclaren echt een vies spelletje speelt. Per slot van rekeing had dit het begin van de Lando-Era moeten worden en dat werd bijna doorkruist ..

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 13:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.415

      @Kubica,
      Ik meen me te herinneren dat Piastri in Melbourne al uitviel door een eigen fout. Ja, Norris ging ook van de baan in die regenrace, maar Piastri nog net even harder.

      Norris maakt vooral veel kleine slordigheids foutjes. Meer van die onhandige dingetjes, maar geen rare crashes of botsingen enzo. Piastri is, omdat hij nu eenmaal minder ervaring heeft, altijd de underdog geweest. Maar opeens was hij favoriet voor de titel, en dat doet blijkbaar toch wat met hem. Het is toch echt Piastri zelf die hem in Baku vol in de muur jankt. Dat is niet omdat McLaren "hem tegenwerkt" ofzo. Ook de afgelopen sprintrace deed Piastri iets wat imo niet handig was, namelijk vol zijn stuur naar links gooien terwijl Hülkenberg daar zat. Kortom, tot twee keer toe zie ik Piastri gewoon iets doen wat je vrij dom mag noemen, en daar heeft McLaren echt geen bal mee te maken.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 14:17
    • Mr Marly

      Posts: 7.853

      Want je kan feitelijk onderbouwen dat Russell en Leclerc wel met deze druk kunnen omgaan? Leclerc heeft ook dit seizoen fouten gemaakt en dat zonder enige druk. Max staat er ver boven, de door jouw genoemde doen niet veel voormekaa onder, mijn inziens.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 14:31
    • Canson Po

      Posts: 2.773

      Als je niet wil inzien dat dit stinkt ben je gewoon mega naief in mijn ogen, kga het daar bij laten, F1 is duidelijk een politiek circus geworden, dat was het al maar nu is het zoals in de politiek zonder schaamte en vol in beeld.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 14:44
    • patrob

      Posts: 1.605

      @Damon, was het niet in China waar Norris zijn auto in de achterkant van die van Piastri boorde? Ik vond dat wel een rare crash / botsing eigenlijk.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:39
  • 919

    Posts: 3.790

    Dat de Mexicanen een hekel hebben aan McLaren is niet gek, dat McLaren Trump in de watten gelegd hebben wordt ze niet in dank afgenomen.

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 13:36
    • Paulie

      Posts: 4.806

      dan zitten ze volgend jaar toch met een aardig dilemma aangezien hun lievelingetje voor een Amerikaans team gaat rijden, hoe doe je dat, de rijder aanmoedigen en tegelijk z'n team uitjoelen? iedere keer alstie voorbij komt "Jeeeeh!Boeoe!JeeehBoeoe!

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 13:39
    • 919

      Posts: 3.790

      Zolang dat team Trump niet uitnodigd om in de watten te leggen is er niet zoveel aan de hand.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 13:50
    • Larry Perkins

      Posts: 61.020

      En wat dacht je van Pato O'Ward, hun landgenoot, die in vt1 zelfs voor McLaren reed dan. Dat mocht dan wel?

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 14:19
    • 919

      Posts: 3.790

      Si 🪇🎊 🇲🇽

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:16
  • NyckVrieskast

    Posts: 984

    En norris heeft ook de hulp van dat hele eiland. Die hopen weer op een britse kampioen. Zij denken daar het autosport land te zijn. Gekke mensen daar.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 14:15
    • f1 benelux

      Posts: 4.225

      Dat 'hele eiland' IS, samen met Frankrijk, de bakermat van de autosport!
      Verdiep je eens in de geschiedenis, dan wordt het snel duidelijk.
      En is het niet normaal om je landgenoot aan te moedigen? En hopen dat hij kampioen wordt? Doen we hier toch ook!?




      Zo ..

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:59

