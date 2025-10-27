user icon
icon

Red Bull stelt belangrijk besluit over F1-toekomst voorlopig uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull stelt belangrijk besluit over F1-toekomst voorlopig uit
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 11:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing zal voorlopig niet bekendmaken wie in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen is. Het was eerst het plan om dit na de race in Mexico bekend te maken, maar Helmut Marko en Laurent Mekies laten weten dat er pas eind dit jaar een knoop wordt doorgehakt.

Het Formule 1-circus was afgelopen weekend aanwezig in Mexico. Alle ogen waren daar gericht op de Red Bull-teams, want eerder had teamadviseur Marko laten doorschemeren dat er na deze race een beslissing zou worden genomen over de zitjes voor 2026. Isack Hadjar leek op pole position te staan om de nieuwe Red Bull-teamgenoot te worden van Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda en Liam Lawson zouden strijden om het Racing Bulls-zitje. Toptalent Arvid Lindblad zou daar zeker zijn van een zitje.

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Wanneer hakt Red Bull de knoop door?

Red Bull zal voorlopig geen besluit nemen, zo legde Marko vlak na de race in Mexico uit bij Motorsport.com: "We hebben onze beslissing uitgesteld tot en met het einde van het seizoen. We willen ons namelijk eerst focussen op het gevecht om de titel."

Toen Marko daarna werd gevraagd of dit betekent dat er pas na de laatste race van het seizoen een aankondiging komt, reageerde hij ontkennend: "Nee, maar het zal rond Abu Dhabi zijn. We willen ons eerst op de strijd om het kampioenschap focussen."

Mekies geeft coureurs extra kans

Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil nog geen knoop doorhakken. De Fransman was daar helder over: "We willen meer tijd nemen voordat we een keuze maken over de coureurs. Yuki zet nu stappen voorwaarts, en de andere jongens ook. Er is geen reden tot haast, dus we zullen iets langer de tijd nemen."

Het geeft Red Bull de kans om de situatie goed te bekijken, zo legt Mekies uit: "We accepteren dat iedereen graag zou zien dat we snel een keuze maken. We hebben echter geen haast. We nemen de tijd die we nodig hebben. We zullen de jongens genoeg kansen geven om op de baan te laten zien wie de beste coureurs zijn."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Laurent Mekies Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.642

    M.A.W.......doei Yuki, bedankt voor de bewezen diensten..

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 11:32
  • Beamer

    Posts: 1.840

    Logisch toch, je wilt Tsunoda zo veel mogelijk onder druk kunnen zetten om Max te helpen. Niet dat het veel zal helpen, maar toch....

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 11:33
    • KiekisNL

      Posts: 2.152

      We weten allemaal nog hoe makkelijk Bottas Verstappen voorbij liet richting einde seizoen nadat bekend was gemaakt dat hij vervangen zou worden door George

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:33

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar