Het team van Red Bull Racing zal voorlopig niet bekendmaken wie in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen is. Het was eerst het plan om dit na de race in Mexico bekend te maken, maar Helmut Marko en Laurent Mekies laten weten dat er pas eind dit jaar een knoop wordt doorgehakt.

Het Formule 1-circus was afgelopen weekend aanwezig in Mexico. Alle ogen waren daar gericht op de Red Bull-teams, want eerder had teamadviseur Marko laten doorschemeren dat er na deze race een beslissing zou worden genomen over de zitjes voor 2026. Isack Hadjar leek op pole position te staan om de nieuwe Red Bull-teamgenoot te worden van Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda en Liam Lawson zouden strijden om het Racing Bulls-zitje. Toptalent Arvid Lindblad zou daar zeker zijn van een zitje.

Wanneer hakt Red Bull de knoop door?

Red Bull zal voorlopig geen besluit nemen, zo legde Marko vlak na de race in Mexico uit bij Motorsport.com: "We hebben onze beslissing uitgesteld tot en met het einde van het seizoen. We willen ons namelijk eerst focussen op het gevecht om de titel."

Toen Marko daarna werd gevraagd of dit betekent dat er pas na de laatste race van het seizoen een aankondiging komt, reageerde hij ontkennend: "Nee, maar het zal rond Abu Dhabi zijn. We willen ons eerst op de strijd om het kampioenschap focussen."

Mekies geeft coureurs extra kans

Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil nog geen knoop doorhakken. De Fransman was daar helder over: "We willen meer tijd nemen voordat we een keuze maken over de coureurs. Yuki zet nu stappen voorwaarts, en de andere jongens ook. Er is geen reden tot haast, dus we zullen iets langer de tijd nemen."

Het geeft Red Bull de kans om de situatie goed te bekijken, zo legt Mekies uit: "We accepteren dat iedereen graag zou zien dat we snel een keuze maken. We hebben echter geen haast. We nemen de tijd die we nodig hebben. We zullen de jongens genoeg kansen geven om op de baan te laten zien wie de beste coureurs zijn."