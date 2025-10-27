user icon
icon

Piastri is leiding in WK-klassement kwijt aan Norris: "Het is wat het is"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri is leiding in WK-klassement kwijt aan Norris: "Het is wat het is"
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 00:02
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri moest in Mexico genoegen nemen met de vijfde plaats en zag daarmee zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verloren gaan aan teamgenoot Lando Norris. De Australiër kende een moeizame race op het Autódromo Hermanos Rodríguez en gaf na afloop toe dat hij worstelde met balans, grip én een auto die anders aanvoelde dan hij gewend is.

De start van de Grand Prix van Mexico verliep meteen hectisch. In de eerste bocht raakte er volgens Piastri van alles mis. “Ja, het was een lastige bocht 1”, vertelde hij tegenover F1TV. “Ik denk dat de jongens voor me het gras of een stukje zand raakten en dat het de auto direct achter hen trof. Toen ik er tegenaan reed, verloor ik veel grip en gleed ik een beetje naar buiten. Daardoor verloor ik meteen een paar plaatsen. Dat was jammer.”

Meer over Oscar Piastri Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

18 okt

Piastri beleefde taaie race

Piastri wist zich daarna knap te herstellen, al bleef het volgens hem een taaie race. “Het herstel daarna was redelijk, maar inhalen was ongelooflijk moeilijk. Ik heb me teruggevochten naar P5 en de schade beperkt. Lando gaat natuurlijk voorop in het kampioenschap, dus dat is niet ideaal, maar het is wat het is.”

De Australiër benadrukte dat de afgelopen races lastig te verklaren zijn. “De laatste paar weekenden waren verrassend qua tempo”, zei hij. “We hebben wel wat aanwijzingen waar het probleem zit, maar ik moet de auto ineens heel anders besturen. Dat is vreemd, want de eerste achttien races werkte die stijl juist perfect voor me.”

Piastri blijft optimistisch

Ondanks de frustratie blijft Piastri optimistisch. “Ik heb vandaag een paar dingen geprobeerd en hopelijk was dat de richting die we zochten. We weten wat we moeten verbeteren richting de volgende races. Er is nog genoeg tijd om het kampioenschap terug te pakken.”

De vijfde plaats in Mexico voelde voor Piastri als een gemiste kans, maar de McLaren-coureur weet dat het verschil met Norris – één punt – nog allesbehalve beslissend is.

Schumi-NR1

Posts: 1.481

Nu die McLarens zo dicht staan zullen ze elkaar geen duim breed meer geven. En dat kan misschien dan nog wel eens ik tranen eindigen dit seizoen.

  • 1
  • 27 okt 2025 - 00:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Mexico 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Taures

    Posts: 1.514

    Het is de vraag of Lando de druk aankan voor de komende races?

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:07
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.482

    Nu die McLarens zo dicht staan zullen ze elkaar geen duim breed meer geven. En dat kan misschien dan nog wel eens ik tranen eindigen dit seizoen.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 00:10
  • mordor

    Posts: 2.075

    Papaya gloves are off..

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:16
  • SEN1

    Posts: 2.650

    Ik mist nog iets onderaan in dit artikel. Larry?

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:20

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 745
  • Podiums 24
  • Grand Prix 66
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar