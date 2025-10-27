Oscar Piastri moest in Mexico genoegen nemen met de vijfde plaats en zag daarmee zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verloren gaan aan teamgenoot Lando Norris. De Australiër kende een moeizame race op het Autódromo Hermanos Rodríguez en gaf na afloop toe dat hij worstelde met balans, grip én een auto die anders aanvoelde dan hij gewend is.

De start van de Grand Prix van Mexico verliep meteen hectisch. In de eerste bocht raakte er volgens Piastri van alles mis. “Ja, het was een lastige bocht 1”, vertelde hij tegenover F1TV. “Ik denk dat de jongens voor me het gras of een stukje zand raakten en dat het de auto direct achter hen trof. Toen ik er tegenaan reed, verloor ik veel grip en gleed ik een beetje naar buiten. Daardoor verloor ik meteen een paar plaatsen. Dat was jammer.”

Piastri beleefde taaie race

Piastri wist zich daarna knap te herstellen, al bleef het volgens hem een taaie race. “Het herstel daarna was redelijk, maar inhalen was ongelooflijk moeilijk. Ik heb me teruggevochten naar P5 en de schade beperkt. Lando gaat natuurlijk voorop in het kampioenschap, dus dat is niet ideaal, maar het is wat het is.”

De Australiër benadrukte dat de afgelopen races lastig te verklaren zijn. “De laatste paar weekenden waren verrassend qua tempo”, zei hij. “We hebben wel wat aanwijzingen waar het probleem zit, maar ik moet de auto ineens heel anders besturen. Dat is vreemd, want de eerste achttien races werkte die stijl juist perfect voor me.”

Piastri blijft optimistisch

Ondanks de frustratie blijft Piastri optimistisch. “Ik heb vandaag een paar dingen geprobeerd en hopelijk was dat de richting die we zochten. We weten wat we moeten verbeteren richting de volgende races. Er is nog genoeg tijd om het kampioenschap terug te pakken.”

De vijfde plaats in Mexico voelde voor Piastri als een gemiste kans, maar de McLaren-coureur weet dat het verschil met Norris – één punt – nog allesbehalve beslissend is.