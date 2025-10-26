user icon
Russell niet te spreken over actie Verstappen: "Wat als Ferrari dat deed?"

Russell niet te spreken over actie Verstappen: "Wat als Ferrari dat deed?"
  26 okt 2025
  12
  Door: Jeroen Immink

George Russell had weinig reden tot lachen na de Grand Prix van Mexico. De Brit kwam niet verder dan de zevende plaats in Mexico-Stad en oogde zichtbaar gefrustreerd. Ook richting Max Verstappen had de Mercedes-coureur het nodige aan te merken.

De start van de race verliep bijzonder hectisch. Verstappen dook agressief naar binnen om beide Ferrari-coureurs te verschalken, maar kwam in de eerste bocht in het nauw met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De Nederlander sneed de bocht af, kwam even buiten de baan en gaf zijn positie daarna terug aan Hamilton. Daarmee leek de kous af, al dacht Russell daar anders over.

Russell niet te spreken over actie Verstappen

Volgens de Mercedes-man had Verstappen ook hem voorbij moeten laten. “Ik denk dat de eerste bochten uiteindelijk doorslaggevend waren”, reageerde hij tegenover Viaplay. “Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe drie coureurs de baan kunnen afsnijden en vervolgens gewoon door kunnen rijden zonder straf. In het leven zou je alles op het spel zetten als dat geen gevolgen had, maar uiteindelijk worden de coureurs die zich aan de regels houden gestraft.”

Russell beticht Verstappen van voordeel

Russell benadrukte dat hij zijn manoeuvre nog niet volledig had teruggekeken, maar zijn punt was duidelijk. “Ik zat aan de binnenkant en remde op tijd. Max reed waarschijnlijk over het gras. Wat als de Ferrari dat ook zou doen? Dan kun je net zo goed de bocht afsnijden als dat sneller is. Zo hoort het gewoon niet te gaan.”

Na de start ging het niet veel beter voor de Brit. Russell zat lange tijd vast achter teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en kreeg ook Oliver Bearman niet te pakken. De jonge Brit reed uiteindelijk naar een knappe vierde plaats, terwijl Russell bleef steken op P7. Een race om snel te vergeten voor de man die onlangs zijn contract bij Mercedes verlengde.

Kubica

Posts: 5.625

Daar is Jankbal weer …die zou een radiostilte opgelegd moeten krijgen ..

  • 1
  • 26 okt 2025 - 23:42
Reacties (12)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 616

    Russell kan zich beter concentreren op het inhalen van Anton

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:43
  • Wammes

    Posts: 246

    Vriend. Verstappen zat een aantal wagenlengtes voor je op de ideale lijn. Hij werd alleen op het gras gedrukt door 2 strijdende Ferrari's, dus moest wel door het gras. Het teruggeven van plek 3 vond ik al zeer twijfelachtig. En je had zelf niet de snelheid om je kwakkelende teamgenoot achter je te houden.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:44
  • F1jos

    Posts: 4.761

    Wat een onzin als je de beelden niet hebt gezien een conclusie trekt.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:46
  • snailer

    Posts: 30.495

    Wat als Russell dat deed? Ik heb hem bij een chicane op ik dacht Monza 5 auto's zien inhalen volgas de complete chicane af zien steken. Hij kwam met volgas het rechte stuk op op de racelijn en wist zo nog eens een auto in te halen.

    En als antwoord op de vraag "Wat als Russell dat deed?"
    => Het werd niet eens onderzocht.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:46
  • NicoS

    Posts: 19.543

    Heeft Max geleerd van de meester….;)
    Max gaf de plekken terug, hij was George al voorbij, en het was niet zo dat hij zich per ongeluk verremde, het was een wonder dat hij z’n auto nog onder controle kon houden op het gras.
    Veel Anders kon hij op dat moment ook niet doen, hij werd volledig op de cerbs gedwongen.
    Uiteraard klaagt Russell, dat is z’n vak. Net als over de boordradio roepen dat hij veel sneller is dan Kimi, maar als hij dan de kans krijgt, er niets mee doet.
    Maar de manier hoe hij over de radio naar z’n team communiceerde was gênant…..

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.638

    Over die bocht en wie wie inhaalde en waar waar ziet vriend het verkeerd volgens mij, maar bij Mercedes lieten ze hem wel veel te lang achter Kimi rijden zodat hij z'n banden naar de kloten reed.
    Bij Mercedes, of enig ander team moeten ze wel eerder ingrijpen vind ik.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:48
  • Wingleader

    Posts: 3.339

    Vreselijke jankerd, bek houden. Als ik Antonelli was kwam jij mij never nooit voorbij met je gejank. Verstappen gaf 2 plekken terug, die van jou was echt niet nodig.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:49
  • hupholland

    Posts: 9.330

    voor vandaag doe ik even mee, wat een zeurpiet. Ik snap zn onvrede wel, want hij verloor zn positie's wel erg ongelukkig, maar dat was vooral door de actie van Hamilton waardoor hij plekken verloor aan Bearman en Antonelli. En ronde 1, hij zat wel vrij ver achter het kopgroepje om aanspraak te maken op de positie van Max. Max ging echt niet vrijwillig rechtdoor daar.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:50
  • MustFeed

    Posts: 10.333

    Wat als Ferrari dat zou doen? Nou Leclerc deed dat ook en dat terwijl Leclerc daar wel degelijk voordeel pakte en eigenlijk gewoon Hamilton buiten de baan inhaalde.

    Russell zat niet eens in de buurt van Verstappen. Die zat voor het rempunt al meer dan 2 wagenlenges achter Verstappen, Antonelli zat er zelfs nog tussen. Dat Russel dan ook nog 7 ronden lang en zelfs na de race nog aan het janken is zegt wel veel over het karakter van Russell.

    Ook dat gegil dat hij veel sneller is en Antonelli hem voorbij moet laten en uiteindelijk rijdt Bearman gewoon weg van Russell. Wat een enorme aansteller blijkt Russell toch weer.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:52

