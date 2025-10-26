George Russell had weinig reden tot lachen na de Grand Prix van Mexico. De Brit kwam niet verder dan de zevende plaats in Mexico-Stad en oogde zichtbaar gefrustreerd. Ook richting Max Verstappen had de Mercedes-coureur het nodige aan te merken.

De start van de race verliep bijzonder hectisch. Verstappen dook agressief naar binnen om beide Ferrari-coureurs te verschalken, maar kwam in de eerste bocht in het nauw met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De Nederlander sneed de bocht af, kwam even buiten de baan en gaf zijn positie daarna terug aan Hamilton. Daarmee leek de kous af, al dacht Russell daar anders over.

Russell niet te spreken over actie Verstappen

Volgens de Mercedes-man had Verstappen ook hem voorbij moeten laten. “Ik denk dat de eerste bochten uiteindelijk doorslaggevend waren”, reageerde hij tegenover Viaplay. “Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe drie coureurs de baan kunnen afsnijden en vervolgens gewoon door kunnen rijden zonder straf. In het leven zou je alles op het spel zetten als dat geen gevolgen had, maar uiteindelijk worden de coureurs die zich aan de regels houden gestraft.”

Russell beticht Verstappen van voordeel

Russell benadrukte dat hij zijn manoeuvre nog niet volledig had teruggekeken, maar zijn punt was duidelijk. “Ik zat aan de binnenkant en remde op tijd. Max reed waarschijnlijk over het gras. Wat als de Ferrari dat ook zou doen? Dan kun je net zo goed de bocht afsnijden als dat sneller is. Zo hoort het gewoon niet te gaan.”

Na de start ging het niet veel beter voor de Brit. Russell zat lange tijd vast achter teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en kreeg ook Oliver Bearman niet te pakken. De jonge Brit reed uiteindelijk naar een knappe vierde plaats, terwijl Russell bleef steken op P7. Een race om snel te vergeten voor de man die onlangs zijn contract bij Mercedes verlengde.