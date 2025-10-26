user icon
Verstappen verliest hoop in de titel: "We moeten nu elke race winnen"

Verstappen verliest hoop in de titel: "We moeten nu elke race winnen"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 23:50
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam vandaag als derde over de streep in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie had hij niet verwacht dat een podium mogelijk zou zijn, dus na afloop kon hij weer lachen. Over het kampioenschap wilde hij echter niet nadenken.

Verstappen had zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in de afgelopen weken flink verkleind. In Mexico moest alles goed gaan, zodat Verstappen zijn jacht kon voortzetten. De race werd uiteindelijk gewonnen door Norris, maar omdat Verstappen zelf derde werd en Piastri een slechte race reed, is het gat weer gekrompen.

'Safety Car heeft mij ook geholpen'

Verstappen had nog tweede kunnen worden, maar een Virtual Safety Car in de absolute slotfase zorgde ervoor dat hij Charles Leclerc niet echt kon aanvallen. Hij maakte zich daar niet te druk om toen hij zich uitsprak bij Viaplay: "Je wint soms en je verliest soms met een Safety Car. Ik denk dat de Safety Car mij in mijn loopbaan ook goed heeft geholpen! Dus soms moet je je verlies nemen."

Verstappen verwees hiermee naar zijn eerste wereldtitel in 2021, en werd daarna gevraagd of hij Leclerc had kunnen pakken in de laatste ronde: "Het had er wel om gehangen, denk ik. Mijn banden waren natuurlijk ook niet meer helemaal top, maar misschien we nog wel een kans, ja."

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Ondanks het feit dat Verstappen niet zijn beste weekend kende, deed hij wel weer goede zaken in het wereldkampioenschap. Hij staat nu nog maar 36 punten achter WK-leider Norris. Verstappen wijst erop dat Norris zelf wel is uitgelopen, en hij blijft voorzichtig: "Ja, dat is veel. En zoals ik zei, je moet perfecte weekenden hebben, en die hadden we hier niet. En daardoor wordt het nu een nog moeilijkere opgave."

De interviewer geeft niet op, en vraagt aan Verstappen of hij nog meedoet om de wereldtitel: "Ja, statistisch gezien wel ja. Maar we moeten vanaf nu gewoon alles winnen. En als we dat niet doen, dan gaat het sowieso niet gebeuren."

Over twee weken krijgt Verstappen een nieuwe kans in Brazilië, waar ook een sprintrace op het programma staat.

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.639

    Je kon gewoon niet winnen dit weekend. Je hebt tenslotte de vijfde wagen van de grid.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:54
    • NicoS

      Posts: 19.550

      Misschien wat meer concentreren op vriend, want na z’n bewierookte overwinning in Singapore, zijn z’n laatste twee optredens weer erg matig…..;)

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 00:06
    • Larry Perkins

      Posts: 60.996

      Ja, Antonelli liet weer eens zien waarom hij de nieuwe teamleider is...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 00:23
  • NicoS

    Posts: 19.550

    Zal inderdaad een moeilijk verhaal worden, maar net als Piastri kan Norris ook een keer een slecht weekend hebben.
    Het is nog steeds niet onmogelijk….

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:54
  • hupholland

    Posts: 9.331

    McLaren had het vorig jaar heel moeilijk in Las Vegas, dus misschien ligt daar nog een kans? En een kopie van Brazilië vorig jaar zou mooi zijn, maar normaal zou McLaren daar ook wel heel sterk moeten zijn (ook in de regen wel vrees ik). Op papier is er nog best een redelijke kans, alleen hebben we dit weekend wel weer gezien hoe snel die McLaren is. Als je de laatste race binnen 25 punten staat heb je altijd nog een kans.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 00:01
    • Q3FI

      Posts: 801

      McLaren is snel ja, maar Red Bull had vooral een soort van "off" weekend. Ik vlak ze echt nog niet uit, met Max on fire. IK vind het vooral heel leuk dat het echt spannend is. Van mij (als Ferrari fan) mag Max zijn 5e ophalen dit jaar, zo niet dan komt het vast nog wel. Als Max het niet wordt dan is het ook Lando of Oscar wel gegund, zij het niet van harte ;)

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 00:31
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.482

    Ja de druk ligt nu weer bij Norris nu die terug aan de leiding van het kampioenschap staat. We zullen zien hoe dit afloopt.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:08
  • Wingleader

    Posts: 3.342

    de crash Norris - piastri komt er nog wel, beide een nul score. Mark my words.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 00:11
  • Larry Perkins

    Posts: 60.996

    Breaking:

    Lando Norris heeft zojuist bij Sky Sports verklaard dat McLaren nu voor de rest van het seizoen een coureur de nummer 1-status moet geven. Volgens de man uit het Engelse Bristol zou die status logischerwijs moeten worden toebedeeld aan de huidige leider in de tussenstand.
    Teambaas Andrea Stella heeft aangegeven dat er bij McLaren serieus over wordt nagedacht maar dat het verder een interne aangelegenheid is.
    Noch McLaren-CEO Zak Brown, noch Oscar Piastri of zijn manager Mark Webber wilden op de zaak vooruit lopen.
    Brown: "Lando (Norris) heeft duidelijk het momentum, dat is zeker een pre maar maar dat maakt het nog niet helemaal definitief. (de Speld)

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 00:14
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.482

      Hahah nu Norris eerste staat zoude ze ze nr1 moeten kiezen wat lachwekkend.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 00:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.996

      joh

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 00:20
  • schwantz34

    Posts: 41.176

    "We moeten nu elke race winnen"

    Nou en? Als er iemand is die dat kan, dan ben jij dat Max!

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:16
  • Q3FI

    Posts: 801

    Max verliest helemaal geen hoop, maar is wel uitermate realistisch. Ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat hij het haalt, maar ik verwacht wél dat hij na Brazilië binnen 25 punten van de WK leider zal staan.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:28

