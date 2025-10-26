Max Verstappen kwam vandaag als derde over de streep in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie had hij niet verwacht dat een podium mogelijk zou zijn, dus na afloop kon hij weer lachen. Over het kampioenschap wilde hij echter niet nadenken.

Verstappen had zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in de afgelopen weken flink verkleind. In Mexico moest alles goed gaan, zodat Verstappen zijn jacht kon voortzetten. De race werd uiteindelijk gewonnen door Norris, maar omdat Verstappen zelf derde werd en Piastri een slechte race reed, is het gat weer gekrompen.

'Safety Car heeft mij ook geholpen'

Verstappen had nog tweede kunnen worden, maar een Virtual Safety Car in de absolute slotfase zorgde ervoor dat hij Charles Leclerc niet echt kon aanvallen. Hij maakte zich daar niet te druk om toen hij zich uitsprak bij Viaplay: "Je wint soms en je verliest soms met een Safety Car. Ik denk dat de Safety Car mij in mijn loopbaan ook goed heeft geholpen! Dus soms moet je je verlies nemen."

Verstappen verwees hiermee naar zijn eerste wereldtitel in 2021, en werd daarna gevraagd of hij Leclerc had kunnen pakken in de laatste ronde: "Het had er wel om gehangen, denk ik. Mijn banden waren natuurlijk ook niet meer helemaal top, maar misschien we nog wel een kans, ja."

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Ondanks het feit dat Verstappen niet zijn beste weekend kende, deed hij wel weer goede zaken in het wereldkampioenschap. Hij staat nu nog maar 36 punten achter WK-leider Norris. Verstappen wijst erop dat Norris zelf wel is uitgelopen, en hij blijft voorzichtig: "Ja, dat is veel. En zoals ik zei, je moet perfecte weekenden hebben, en die hadden we hier niet. En daardoor wordt het nu een nog moeilijkere opgave."

De interviewer geeft niet op, en vraagt aan Verstappen of hij nog meedoet om de wereldtitel: "Ja, statistisch gezien wel ja. Maar we moeten vanaf nu gewoon alles winnen. En als we dat niet doen, dan gaat het sowieso niet gebeuren."

Over twee weken krijgt Verstappen een nieuwe kans in Brazilië, waar ook een sprintrace op het programma staat.