user icon
icon

Norris uitgefloten na dominante zege in Mexico: "Focus op mijzelf"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris uitgefloten na dominante zege in Mexico: "Focus op mijzelf"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 22:54
  • comments 20
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris wist met overmacht de Grand Prix van Mexico te winnen. De Engelsman was ongrijpbaar in Mexico-Stad en wist in zijn McLaren - met een halve voorsprong op de rest - de race te winnen. Na afloop was Norris zeer te spreken over zijn eigen prestatie. 

Het was een superieur weekend voor Norris. De Brit veroverde met overmacht pole voor Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton en was niet bij te houden tijdens de race. Met maar liefst 30 seconden verschil op nummer twee Leclerc kwam Norris over de streep en was na afloop dan ook in euforische stemming. 

Meer over Lando Norris Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Norris in opperbeste stemming

Nadat Norris uit zijn auto was gestapt, oogde hij in opperbeste stemming. “Ik hou ervan, bedankt iedereen, wat een race”, zei Norris na afloop. “Ik kon gewoon vooruit blijven kijken en me concentreren op wat ik aan het doen was. Het was een vrij eenvoudige race voor mij, precies wat ik wilde. Een goede start, een goede eerste ronde, en vanaf daar kon ik verdergaan.” 

De start in Mexico was enorm chaotisch, maar Norris wist zich uit de problemen te houden. Van daaruit kon de Brit controleren. “Man, dit is geweldig hier. Dit is ongelooflijk. Dus ja, mijn eerste overwinning hier in Mexico, een prachtige overwinning, vooral hier in het stadion. Dus ja, heel erg bedankt aan alle fans.”

Norris uitgefloten door Mexicaanse fans

Door de dominante zege van Norris, is de Brit voor Oscar Piastri gekomen in de WK-stand. Het gat tussen de twee McLaren-coureurs is nog maar één punt verschil. “Het gaat van weekend tot weekend”, zei Norris daarover. “Ik ben blij en focus op mijzelf. Ik houd mijn hoofd naar beneden en ik blijf werken. Maar ik ben inderdaad heel erg blij”, aldus Norris die vervolgens kon rekenen op wat boegeroep.

Over twee weken wordt de Grand Prix van Brazilië gereden op Interlagos, waar Max Verstappen afgelopen seizoen wist te heersen in de regen. 

Erwinnaar

Posts: 5.194

Zeker triest. Maar nog veel triester, het enorme gat tussen Norris en Piastri de laatste races. Opvallend te noemen.

  • 9
  • 26 okt 2025 - 23:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Mexico 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.784

    Triest...

    • + 7
    • 26 okt 2025 - 22:57
    • Avb1

      Posts: 286

      Hoezo??? Karma

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 23:03
    • dutchiceman

      Posts: 5.459

      Heb je nou echt niet beters te doen dan alleen maar trollen?

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 23:08
  • Snork

    Posts: 22.006

    Toch vond Norris de sfeer geweldig in het stadion.

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 22:57
  • Snorremans

    Posts: 102

    Die had overduidelijk niet de gun factor...

    • + 4
    • 26 okt 2025 - 22:58
    • BenettonB194

      Posts: 1.438

      De gun factor heeft hij vorig jaar verloren na zijn houding tov de man die zijn eerste zege keihard met hem mee vierde!

      Desalniettemin, uitfluiten hoort er niet bij. Zonde. Maar van alle tijden. Feit dat hij word uitgefloten zonder controverse op de baan zegt overigens inderdaad wat over zijn gunfactor.

      Max en Lewis werden meer dan eens uitgefloten maar dat was omdat ze of te dominant waren of ze elkaars fanbase door controverse tegen hadden.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 23:27
  • Erwinnaar

    Posts: 5.194

    Zeker triest. Maar nog veel triester, het enorme gat tussen Norris en Piastri de laatste races. Opvallend te noemen.

    • + 9
    • 26 okt 2025 - 23:00
    • reespees

      Posts: 80

      This is being manipulated man...

      • + 3
      • 26 okt 2025 - 23:02
    • Avb1

      Posts: 286

      Illegale auto

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 23:03
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.934

    Zeer triest...

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:01
  • Avb1

    Posts: 286

    Niemand houdt van cheaters in een illegale auto

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:03
    • Brummbär

      Posts: 673

      Rustig Thiery

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 23:07
    • Smock

      Posts: 250

      Toegegeven, mensen zoals jij zijn de reden dat ik nog op deze site kom. Ik hoop dan altijd maar dat het een troll account is, maar ben altijd bang dat mensen echt zo verzuurd in het leven staan.

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 23:10
    • snailer

      Posts: 30.492

      He Avb1, ga ergens op een voetbal tribune zitten schijten.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:41
  • RH

    Posts: 705

    Ik dacht dat ze aan het juigen waren. Als dit is hoe ze iemand uitfluiten dan snap ik wel dat Norris niet onder de indruk is.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:05
    • schwantz34

      Posts: 41.174

      juigen doe je met ch

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 23:08
    • RH

      Posts: 705

      Een zin begin je met een hoofdletter en eindig je met een punt.

      • + 5
      • 26 okt 2025 - 23:19
    • Erwinnaar

      Posts: 5.194

      Met het Sauber team was vandaag weinig te juiCHen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:21
    • koppie toe

      Posts: 4.673

      .ag wat maakt het uit niemand is perfecT

      Ik dagt bechin met een pund en eindig met een hoofdletter. ;)

      • + 3
      • 26 okt 2025 - 23:25
  • snailer

    Posts: 30.492

    Het echte race publiek waardeert die slappe McLaren regels niet. Dat doen alleen een aantal McLaren fans.

    Maar gezien kwalificatie en gezien het grote gat naar p2 is dit zonder enoge twijfel een dik verdiende overwinning van Norris.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:39

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.364
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar