Lando Norris wist met overmacht de Grand Prix van Mexico te winnen. De Engelsman was ongrijpbaar in Mexico-Stad en wist in zijn McLaren - met een halve voorsprong op de rest - de race te winnen. Na afloop was Norris zeer te spreken over zijn eigen prestatie.

Het was een superieur weekend voor Norris. De Brit veroverde met overmacht pole voor Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton en was niet bij te houden tijdens de race. Met maar liefst 30 seconden verschil op nummer twee Leclerc kwam Norris over de streep en was na afloop dan ook in euforische stemming.

Norris in opperbeste stemming

Nadat Norris uit zijn auto was gestapt, oogde hij in opperbeste stemming. “Ik hou ervan, bedankt iedereen, wat een race”, zei Norris na afloop. “Ik kon gewoon vooruit blijven kijken en me concentreren op wat ik aan het doen was. Het was een vrij eenvoudige race voor mij, precies wat ik wilde. Een goede start, een goede eerste ronde, en vanaf daar kon ik verdergaan.”

De start in Mexico was enorm chaotisch, maar Norris wist zich uit de problemen te houden. Van daaruit kon de Brit controleren. “Man, dit is geweldig hier. Dit is ongelooflijk. Dus ja, mijn eerste overwinning hier in Mexico, een prachtige overwinning, vooral hier in het stadion. Dus ja, heel erg bedankt aan alle fans.”

Norris uitgefloten door Mexicaanse fans

Door de dominante zege van Norris, is de Brit voor Oscar Piastri gekomen in de WK-stand. Het gat tussen de twee McLaren-coureurs is nog maar één punt verschil. “Het gaat van weekend tot weekend”, zei Norris daarover. “Ik ben blij en focus op mijzelf. Ik houd mijn hoofd naar beneden en ik blijf werken. Maar ik ben inderdaad heel erg blij”, aldus Norris die vervolgens kon rekenen op wat boegeroep.

Over twee weken wordt de Grand Prix van Brazilië gereden op Interlagos, waar Max Verstappen afgelopen seizoen wist te heersen in de regen.