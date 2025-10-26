Lando Norris gaat er vandaag in Mexico alles aan doen om de zege over de streep te trekken. De Brit start de Grand Prix vanaf de pole position, en hij zal te maken krijgen met de twee jagende Ferrari's. Norris kan het echter niet laten om even een sneertje uit te delen.

Norris reed een geweldige rondetijd in de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De McLaren-coureur pakte de pole, maar in Mexico is dat niet altijd gunstig. De run naar de eerste bocht is lang, en dat kan betekenen dat de achtervolgende Ferrari's van de slipstream kunnen gaan profiteren. Norris moet dus in zijn spiegels gaan kijken, en hij weet dat het geen makkelijke middag gaat worden.

Hoe reageert Norris?

Norris maakt zich echter weinig zorgen over Ferrari. Toen hij na de kwalificatie tijdens de persconferentie van de FIA werd gevraagd naar of hij vreesde voor lift en coasten, wees hij lachend naar de Ferrari's: "Vraag het maar aan deze twee gasten, zij zijn daarin echt de professionals!"

De LiCo-zaak

Norris wijst naar de bekende LiCo-problemen van Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kregen in de afgelopen weken vaak te horen dat ze hierop moeten letten, en dat zorgde voor hilariteit bij de fans op de sociale media.

Norris gaat met een grijns verder met zijn verhaal: "Ze doen het eigenlijk elke race. Ja, ik verwacht dat ik af en toe mijn banden zal moeten gaan sparen, maar nooit zoveel als deze jongens die hier naast me zitten!"

Leclerc komt met reactie

Vanzelfsprekend kwam Leclerc daarna aan het woord. De Monegask stelde eerlijk dat hij er rekening mee houdt dat hij ergens tijdens de race van vandaag van zijn gas moet gaan: "Laten we zeggen dat ik hier klaar voor ben. Dit is een circuit waar je altijd lift en coast moet doen. Al helemaal als je vanaf de tweede plaats moet starten. Daarom is de start gewoon cruciaal: als je hier in vrije lucht rijdt, dan gaat alles gewoon veel makkelijker."