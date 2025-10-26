user icon
icon

Norris deelt opmerkelijke sneer uit naar Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris deelt opmerkelijke sneer uit naar Ferrari
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 19:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris gaat er vandaag in Mexico alles aan doen om de zege over de streep te trekken. De Brit start de Grand Prix vanaf de pole position, en hij zal te maken krijgen met de twee jagende Ferrari's. Norris kan het echter niet laten om even een sneertje uit te delen.

Norris reed een geweldige rondetijd in de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De McLaren-coureur pakte de pole, maar in Mexico is dat niet altijd gunstig. De run naar de eerste bocht is lang, en dat kan betekenen dat de achtervolgende Ferrari's van de slipstream kunnen gaan profiteren. Norris moet dus in zijn spiegels gaan kijken, en hij weet dat het geen makkelijke middag gaat worden.

Meer over Ferrari Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 Hamilton schrijft Verstappen af en sluit nieuwe stunt uit

Hamilton schrijft Verstappen af en sluit nieuwe stunt uit

26 okt

Hoe reageert Norris?

Norris maakt zich echter weinig zorgen over Ferrari. Toen hij na de kwalificatie tijdens de persconferentie van de FIA werd gevraagd naar of hij vreesde voor lift en coasten, wees hij lachend naar de Ferrari's: "Vraag het maar aan deze twee gasten, zij zijn daarin echt de professionals!"

De LiCo-zaak

Norris wijst naar de bekende LiCo-problemen van Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kregen in de afgelopen weken vaak te horen dat ze hierop moeten letten, en dat zorgde voor hilariteit bij de fans op de sociale media.

Norris gaat met een grijns verder met zijn verhaal: "Ze doen het eigenlijk elke race. Ja, ik verwacht dat ik af en toe mijn banden zal moeten gaan sparen, maar nooit zoveel als deze jongens die hier naast me zitten!"

Leclerc komt met reactie

Vanzelfsprekend kwam Leclerc daarna aan het woord. De Monegask stelde eerlijk dat hij er rekening mee houdt dat hij ergens tijdens de race van vandaag van zijn gas moet gaan: "Laten we zeggen dat ik hier klaar voor ben. Dit is een circuit waar je altijd lift en coast moet doen. Al helemaal als je vanaf de tweede plaats moet starten. Daarom is de start gewoon cruciaal: als je hier in vrije lucht rijdt, dan gaat alles gewoon veel makkelijker."

Pietje Bell

Posts: 31.635

De run naar de eerste bocht wordt iig zeer spannend!!

Ik hoop dat Leclerc wint en Lewis 2e. Gewoon omdat het kan.

  • 3
  • 26 okt 2025 - 19:43
F1 Nieuws Lando Norris Ferrari McLaren GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.985

    Wordt zo meteen een toprace, kunnen we nog ergens een politiek debat bekijken?

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 19:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.635

      De run naar de eerste bocht wordt iig zeer spannend!!

      Ik hoop dat Leclerc wint en Lewis 2e. Gewoon omdat het kan.

      • + 3
      • 26 okt 2025 - 19:43
    • Golf-GTI

      Posts: 1.561

      Ja wordt spannend naar de 1e bocht zeker met Verstappen op de 5e plaats.

      Ow wacht ik reageer inhoudelijk, dat doe ik niet volgens Mariootje

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 19:52
    • Larry Perkins

      Posts: 60.985

      Gun Geniale George ook een podiumplaats...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 19:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.630

      Jokken Larry?
      Dat mag niet hè.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:50
    • Avb1

      Posts: 282

      Wie kijkt daarna?? Naar mensen die alleen schreeuwen??

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.985

      Je liegt @Ouw.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:59
  • Larry Perkins

    Posts: 60.985

    Lando is wel de grote sneermaker in Mexico!

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 20:36

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar