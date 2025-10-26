Jacques Villeneuve kijkt met spanning uit naar de ontknoping van de titelstrijd. Die strijd lijkt tussen Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen te gaan. De laatstgenoemde is sterk aan het inlopen op het McLaren-duo.

Van de afgelopen vier races won de Nederlander er drie. Dit is enorm sterk, maar in Mexico staat hij er iets minder goed voor. De Nederlander start als vijfde, terwijl concurrent Norris als eerste mag starten. Toch schrijft Villeneuve Verstappen niet af.

'Verstappen kan nog altijd winnen'

"Je kunt Max nooit afschrijven", vertelt de voormalig wereldkampioen aan Sky Sports. "Hij is echt de beste. Een harde vechter die nooit opgeeft, niet bezwijkt onder druk, en juist de anderen onder druk zet. De auto lijkt wat makkelijker te besturen, en dat stelt hem in staat om hem beter af te stellen."

De Canadees is erg nieuwsgierig naar de uitkomst van het gevecht om de titel. Villeneuve weet nog niet wie er gaat winnen, maar hij blijft vertrouwen hebben in Verstappen: "In plaats van te moeten wachten tot de kwalificatie om op snelheid te komen en uit dat moeilijke window te komen, zit hij nu voortdurend in het juiste window."

"Soms iets sneller, soms iets langzamer, maar altijd in de zone. En de andere twee coureurs (Piastri en Norris red.) weten dat hij er is: jagen, druk opvoeren en steeds dichterbij komen. Je voelt de spanning!"

Wereldtitel is in zicht

Waar Oscar Piastri momenteel nog het kampioenschap leidt, kan het na de Grand Prix van Mexico helemaal anders zijn. De Australiër staat veertien punten voor op Lando Norris, maar zijn teamgenoot start als eerste. Piastri mag vanaf de zevende plaats starten, waardoor hij zowel Verstappen als Norris voor zich heeft.

Mocht Norris meer dan veertien punten op Piastri inlopen, neemt hij opnieuw de leiding over in het wereldkampioenschap. Piastri leidt al sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hiervoor was het Lando Norris.