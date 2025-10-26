Het Mexicaanse publiek moet het dit weekend doen zonder hun grote held Sergio Perez. Hij staat dit jaar niet op de grid, en komt thuis bij van zijn laatste rampzalige jaar bij Red Bull. Perez wil niets negatiefs zeggen over zijn oude werkgever, maar laat wel doorschemeren dat het geen pretje was.

Het contract van Perez bij Red Bull werd eind vorig jaar ontbonden na een rampzalig seizoen. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez trok zich na zijn vertrek terug in zijn thuisland Mexico, en tekende voor 2026 een contract bij het nieuwe team van Cadillac. Sinds zijn vertrek bij Red Bull heeft Perez zijn gezicht niet meer laten zien in de paddock, en hij bereidt zich in de luwte voor op zijn comeback.

Arme knul

In een interview met Sky Sports voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix wordt Perez geconfronteerd met de vragen over zijn achterstand op Max Verstappen. Met een lach haakt hij hierop in: "Je hebt dat toch niet tegen de huidige coureurs gezegd, toch?"

"Maar nee, ik houd er ook niet van om coureurs te bekritiseren die daar hebben gezeten, omdat ik zelf in die positie heb gezeten. Ik weet precies wat ze doormaken. Op het moment dat ik mijn vertrek bij Red Bull had bekrachtigd en we een akkoord sloten, wist ik het al: 'Die arme knul als je mij moet gaan opvolgen'."

Wat was er aan de hand?

Perez wil geen bagger over zijn oude team uitstorten. Hij probeert echter wel uit te leggen waarom het niet altijd even lekker liep: "Het is echt een heel erg moeilijke plek. Natuurlijk is naast Max rijden al heel lastig, maar naast Max rijden bij Red Bull... Het is iets wat veel mensen niet begrijpen. Er is zoveel dat ik je zou kunnen vertellen, maar het is simpelweg een heel erg moeilijke baan voor een coureur."

'Zelfs Hamilton zou worstelen'

Volgens Perez is het voor veel coureurs gewoon niet mogelijk om het bij Red Bull vol te houden naast Verstappen. De Mexicaan suggereert dat zelfs de grootste namen zouden verdrinken: "Er is geen enkele coureur die daar kan overleven. Het maakt niet uit of je Lewis Hamilton, Charles Leclerc of wie dan ook daar neerzet. Ze zouden allemaal enorm worstelen."