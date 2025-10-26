user icon
Perez doet geheimzinnige uitspraak over interne situatie bij Red Bull

Perez doet geheimzinnige uitspraak over interne situatie bij Red Bull
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 14:47
  comments 6
  Door: Bob Plaizier

Het Mexicaanse publiek moet het dit weekend doen zonder hun grote held Sergio Perez. Hij staat dit jaar niet op de grid, en komt thuis bij van zijn laatste rampzalige jaar bij Red Bull. Perez wil niets negatiefs zeggen over zijn oude werkgever, maar laat wel doorschemeren dat het geen pretje was.

Het contract van Perez bij Red Bull werd eind vorig jaar ontbonden na een rampzalig seizoen. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez trok zich na zijn vertrek terug in zijn thuisland Mexico, en tekende voor 2026 een contract bij het nieuwe team van Cadillac. Sinds zijn vertrek bij Red Bull heeft Perez zijn gezicht niet meer laten zien in de paddock, en hij bereidt zich in de luwte voor op zijn comeback.

Arme knul

In een interview met Sky Sports voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix wordt Perez geconfronteerd met de vragen over zijn achterstand op Max Verstappen. Met een lach haakt hij hierop in: "Je hebt dat toch niet tegen de huidige coureurs gezegd, toch?"

"Maar nee, ik houd er ook niet van om coureurs te bekritiseren die daar hebben gezeten, omdat ik zelf in die positie heb gezeten. Ik weet precies wat ze doormaken. Op het moment dat ik mijn vertrek bij Red Bull had bekrachtigd en we een akkoord sloten, wist ik het al: 'Die arme knul als je mij moet gaan opvolgen'."

Wat was er aan de hand?

Perez wil geen bagger over zijn oude team uitstorten. Hij probeert echter wel uit te leggen waarom het niet altijd even lekker liep: "Het is echt een heel erg moeilijke plek. Natuurlijk is naast Max rijden al heel lastig, maar naast Max rijden bij Red Bull... Het is iets wat veel mensen niet begrijpen. Er is zoveel dat ik je zou kunnen vertellen, maar het is simpelweg een heel erg moeilijke baan voor een coureur."

'Zelfs Hamilton zou worstelen'

Volgens Perez is het voor veel coureurs gewoon niet mogelijk om het bij Red Bull vol te houden naast Verstappen. De Mexicaan suggereert dat zelfs de grootste namen zouden verdrinken: "Er is geen enkele coureur die daar kan overleven. Het maakt niet uit of je Lewis Hamilton, Charles Leclerc of wie dan ook daar neerzet. Ze zouden allemaal enorm worstelen."

SennaS

Posts: 10.685

Perez doelt op het 2e zitje van rbr en waterdrager beleid

  • 3
  • 26 okt 2025 - 16:38
Reacties (6)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 614

    Checo duidt het verschil tussen veldvulling en wereldkampioen zijn

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 15:06
    • SennaS

      Posts: 10.685

      Lewis is zelfs 7 v wk

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 16:39
  • Knalpijp

    Posts: 2.156

    Perez wil die helm.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 16:07
  • Golf-GTI

    Posts: 1.555

    We zullen het beter begrijpen als Verstappen echt bij RBR weg is.....

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 16:25
  • SennaS

    Posts: 10.685

    Perez doelt op het 2e zitje van rbr en waterdrager beleid

    • + 3
    • 26 okt 2025 - 16:38
    • monzaron

      Posts: 657

      Hetzelfde beleid toen met Hamilton (7X WK) bij Mercedes.?

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 17:49

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

