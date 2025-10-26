user icon
Agressieve Hamilton wil Norris aanvallen: "Ik heb niets te verliezen!"

Agressieve Hamilton wil Norris aanvallen: "Ik heb niets te verliezen!"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 18:46
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton start de Grand Prix van Mexico vandaag als derde en hoopt daarmee een kans te maken op de overwinning. Teamgenoot Charles Leclerc en McLaren-coureur Lando Norris zijn de enige coureurs die voor de Brit staan. Hamilton heeft daarom een strategie bedacht. 

Hamilton wil de race agressief starten, want hij zegt dat hij toch niets te verliezen heeft. De Ferrari-coureur heeft zijn beste kwalificatie resultaat tot nu toe gehaald bij Ferrari. Hij ziet het dus als een kans om de overwinning te pakken. 

Hamilton wil de race winnen

De Ferrari-coureur heeft dit seizoen nog geen podium behaald. Hij ziet de Grand Prix van Mexico als een buitenkansje om toch een goed resultaat te behalen dit jaar: "Ik wil morgen zeker snel rijden", zei Hamilton tegenover de internationale media. "Ik heb niets te verliezen, maar hij (Norris, red.) wel. We zullen behoorlijk agressief zijn, daar ben ik vrij zeker van, en hopelijk komen we dicht genoeg in de buurt om een goede strijd te leveren."

"Het is lang geleden dat ik hier stond, dus het voelt nieuw. En ja, ik ben het team erg dankbaar voor al het harde werk en de constante inzet gedurende het hele jaar", zo vertelt Hamilton over de persconferentie na de kwalificatie. 

Hamilton hoopte dit eerder te behalen

"Ik bedoel, natuurlijk had ik liever gehad dat we deze ervaring eerder dit jaar hadden gehad, maar het feit is dat we ons blijven verbeteren en positief blijven, en dus is het geweldig om hier met deze twee te staan. Ons tempo was het hele weekend geweldig. Ik denk dat we het hele weekend goede stappen hebben gezet met de auto. Ik heb natuurlijk P1 gemist, wat ik niet zou zeggen dat het het weekend niet heeft belemmerd, maar je leert natuurlijk meer met meer ronden op het circuit."

"En ik denk dat ik de auto zo goed mogelijk heb gekregen. Het is zeker niet gemakkelijk om een ronde te rijden, maar ja, ik ben gewoon blij dat ik hier ben", zo eindigt Hamilton zijn verhaal.

Redcarsmatter

Posts: 5.505

Waar bleef het...

  • 4
  • 26 okt 2025 - 20:43
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.918

    Go for it

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 19:02
    • Larry Perkins

      Posts: 60.983

      "Achterwieltjes here ei kum", aldus de raketmotorkampioen van vroeger...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:40
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 447

    Ik gun het Hamilton, hoor. Zou een mooie aanloop naar de afsprong van het seizoen zijn.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 19:13
    • Golf-GTI

      Posts: 1.561

      Dat wel maar er dreigt helaas een LiCotje dan wordt het lastig...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 19:53
  • hupholland

    Posts: 9.325

    nou, hij heeft ook zeker wel wat te verliezen, hij zal toch ook graag eens naar het podium willen. Ook al verschalk je Norris in bocht 1 is de kans nog best groot dat Norris er weer voorbij komt. Dus hij zal zeker met beleid bocht 1 ingaan. Hamilton is overigens vaak vooral sterk in bocht 2 en 3 als ik zo de starts van de afgelopen jaren terug kijk. Dus misschien laat ie het eerst Leclerc en Norris wel uitvechten en gaat hij er dan als derde mee vandoor.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 19:15
    • Golf-GTI

      Posts: 1.561

      Ik denk eerder das Max er als derde er mee heen gaat....

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 19:54
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.174

    Je bekende tikke op het rechter achterwiel. Kom maar door.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 20:12

