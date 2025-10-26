Lewis Hamilton start de Grand Prix van Mexico vandaag als derde en hoopt daarmee een kans te maken op de overwinning. Teamgenoot Charles Leclerc en McLaren-coureur Lando Norris zijn de enige coureurs die voor de Brit staan. Hamilton heeft daarom een strategie bedacht.

Hamilton wil de race agressief starten, want hij zegt dat hij toch niets te verliezen heeft. De Ferrari-coureur heeft zijn beste kwalificatie resultaat tot nu toe gehaald bij Ferrari. Hij ziet het dus als een kans om de overwinning te pakken.

Hamilton wil de race winnen

De Ferrari-coureur heeft dit seizoen nog geen podium behaald. Hij ziet de Grand Prix van Mexico als een buitenkansje om toch een goed resultaat te behalen dit jaar: "Ik wil morgen zeker snel rijden", zei Hamilton tegenover de internationale media. "Ik heb niets te verliezen, maar hij (Norris, red.) wel. We zullen behoorlijk agressief zijn, daar ben ik vrij zeker van, en hopelijk komen we dicht genoeg in de buurt om een goede strijd te leveren."

"Het is lang geleden dat ik hier stond, dus het voelt nieuw. En ja, ik ben het team erg dankbaar voor al het harde werk en de constante inzet gedurende het hele jaar", zo vertelt Hamilton over de persconferentie na de kwalificatie.

Hamilton hoopte dit eerder te behalen

"Ik bedoel, natuurlijk had ik liever gehad dat we deze ervaring eerder dit jaar hadden gehad, maar het feit is dat we ons blijven verbeteren en positief blijven, en dus is het geweldig om hier met deze twee te staan. Ons tempo was het hele weekend geweldig. Ik denk dat we het hele weekend goede stappen hebben gezet met de auto. Ik heb natuurlijk P1 gemist, wat ik niet zou zeggen dat het het weekend niet heeft belemmerd, maar je leert natuurlijk meer met meer ronden op het circuit."

"En ik denk dat ik de auto zo goed mogelijk heb gekregen. Het is zeker niet gemakkelijk om een ronde te rijden, maar ja, ik ben gewoon blij dat ik hier ben", zo eindigt Hamilton zijn verhaal.