user icon
icon

Nieuwe tactiek helpt Norris aan pole in Mexico

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nieuwe tactiek helpt Norris aan pole in Mexico
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 14:09
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris veroverde gisteren de pole position op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Britse McLaren-coureur was een klasse apart, en reed zijn rivalen naar huis. Norris had zelf niet door dat hij een goed rondje had gereden, hij heeft halverwege dit jaar zijn tactiek veranderd.

Norris werd voorafgaand aan de kwalificatie al gezien als de grote favoriet voor de pole position in Mexico. De nummer twee uit het wereldkampioenschap zag hoe zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri niet in vorm was, en hoe Max Verstappen worstelde met zijn auto. Uiteindelijk kwamen alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc en Lewis Hamilton nog een beetje in de buurt van Norris, maar eigenlijk kwam zijn pole op geen enkel moment in gevaar.

Meer over Lando Norris Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

De nieuwe tactiek

Na afloop van de kwalificatie legde Norris uit wat één van de belangrijkste oorzaken van zijn goede kwalificaties is. De Brit heeft namelijk de deltatijden op zijn stuurtje uitgezet. Hij wordt geciteerd door The Race: "Regelmatig zijn de rondjes waarvan ik niet weet wat er gebeurde, de beste rondjes."

"Ik zei het al over de radio tegen Will (Joseph, race-engineer, red.) en Jarv (Andrew Jarvis, performance-engineer, red.): hoe minder ik weet, hoe beter ik het normaal gesproken doe tijdens mijn rondjes in de kwalificatie. Dus dat was hier ook het geval."

Belangrijk hulpmiddel

Veel coureurs gebruiken de deltatijden op hun stuurtje om te zien hoe goed ze bezig zijn. Ook voor Norris kan dit een goed hulpmiddel zijn, maar hij stelt dat het hem rustiger maakt om zonder de deltatijden op zijn stuurtje te rijden.

Wat doet dit met Norris?

De Britse McLaren-coureur gaat verder met zijn uitleg: "Ik gebruik het niet meer sinds Monaco, en sindsdien heb ik nooit meer met deltatijden gereden tijdens de kwalificatie. Wie weet helpt het me, of misschien maakt het me slechter. Ik denk dat als ik het niet zie, ik sowieso moet pushen. Het maakt niet uit hoe de start was, of hoe ik de bochten aanval."

"Ik heb dan geen referentie, dus ik probeer altijd elke bocht optimaal te maximaliseren. Anders kijk ik er te veel naar, en dat is nooit goed. Het is gewoon fijn dat als je een goede rondetijd noteert, zoals vandaag, het een welkome verrassing is als je de rondetijd ziet verschijnen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Mexico 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar