Lando Norris veroverde gisteren de pole position op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Britse McLaren-coureur was een klasse apart, en reed zijn rivalen naar huis. Norris had zelf niet door dat hij een goed rondje had gereden, hij heeft halverwege dit jaar zijn tactiek veranderd.

Norris werd voorafgaand aan de kwalificatie al gezien als de grote favoriet voor de pole position in Mexico. De nummer twee uit het wereldkampioenschap zag hoe zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri niet in vorm was, en hoe Max Verstappen worstelde met zijn auto. Uiteindelijk kwamen alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc en Lewis Hamilton nog een beetje in de buurt van Norris, maar eigenlijk kwam zijn pole op geen enkel moment in gevaar.

De nieuwe tactiek

Na afloop van de kwalificatie legde Norris uit wat één van de belangrijkste oorzaken van zijn goede kwalificaties is. De Brit heeft namelijk de deltatijden op zijn stuurtje uitgezet. Hij wordt geciteerd door The Race: "Regelmatig zijn de rondjes waarvan ik niet weet wat er gebeurde, de beste rondjes."

"Ik zei het al over de radio tegen Will (Joseph, race-engineer, red.) en Jarv (Andrew Jarvis, performance-engineer, red.): hoe minder ik weet, hoe beter ik het normaal gesproken doe tijdens mijn rondjes in de kwalificatie. Dus dat was hier ook het geval."

Belangrijk hulpmiddel

Veel coureurs gebruiken de deltatijden op hun stuurtje om te zien hoe goed ze bezig zijn. Ook voor Norris kan dit een goed hulpmiddel zijn, maar hij stelt dat het hem rustiger maakt om zonder de deltatijden op zijn stuurtje te rijden.

Wat doet dit met Norris?

De Britse McLaren-coureur gaat verder met zijn uitleg: "Ik gebruik het niet meer sinds Monaco, en sindsdien heb ik nooit meer met deltatijden gereden tijdens de kwalificatie. Wie weet helpt het me, of misschien maakt het me slechter. Ik denk dat als ik het niet zie, ik sowieso moet pushen. Het maakt niet uit hoe de start was, of hoe ik de bochten aanval."

"Ik heb dan geen referentie, dus ik probeer altijd elke bocht optimaal te maximaliseren. Anders kijk ik er te veel naar, en dat is nooit goed. Het is gewoon fijn dat als je een goede rondetijd noteert, zoals vandaag, het een welkome verrassing is als je de rondetijd ziet verschijnen."