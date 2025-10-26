Max Verstappen kende geen beste kwalificatie in Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez kwam de Nederlander niet verder dan een vijfde startplaats en lijkt hij weinig kans te maken op de overwinning. Na afloop gaf teambaas Laurent Mekies tekst en uitleg over de tegenvallende prestaties van Red Bull Racing.

Lando Norris was in Mexico-Stad een klasse apart. De McLaren-coureur greep met overtuiging pole position, voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plek, achter George Russell, en oogde gefrustreerd. Mekies gaf tegenover Viaplay aan dat Red Bull alles heeft geprobeerd, maar geen oplossing vond.

"Red Bull heeft kans gemist"

“We hebben moeite gehad om de auto in de juiste balans te krijgen”, vertelde de Fransman. “Je hebt Max waarschijnlijk het hele weekend horen zeggen dat hij niet kon pushen zoals nodig is om snel te zijn. We hebben heel veel dingen geprobeerd, maar het is eerlijk om te zeggen dat we hier een beetje de kansen hebben gemist.”

Volgens Mekies lag het probleem niet aan inzet, maar aan uitvoering. “We hebben tot aan de kwalificatie alles geprobeerd. We waren ook niet tevreden met de racesnelheid van vrijdag, dus hebben we daar vanochtend nog tijd in gestoken. Alleen hebben we op korte termijn niet bereikt wat we wilden.”

Wat verwacht Mekies van Verstappen?

Verstappen gaf eerder al aan dat de balans in de RB21 grote problemen oplevert voor de race, en Mekies kon dat alleen maar beamen. “Het is moeilijk te voorspellen hoe het in de race zal verlopen. Het wordt een lange, zware wedstrijd. Alle teams zitten op de limiet qua koeling en remmen, dus er kan van alles gebeuren. Laten we afwachten wat er gebeurt,” besloot hij.