user icon
icon

Mekies trekt aan de bel na dramatische kwalificatie Verstappen: "Hebben kansen gemist"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies trekt aan de bel na dramatische kwalificatie Verstappen: "Hebben kansen gemist"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 10:09
  • comments 20
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kende geen beste kwalificatie in Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez kwam de Nederlander niet verder dan een vijfde startplaats en lijkt hij weinig kans te maken op de overwinning. Na afloop gaf teambaas Laurent Mekies tekst en uitleg over de tegenvallende prestaties van Red Bull Racing.

Lando Norris was in Mexico-Stad een klasse apart. De McLaren-coureur greep met overtuiging pole position, voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plek, achter George Russell, en oogde gefrustreerd. Mekies gaf tegenover Viaplay aan dat Red Bull alles heeft geprobeerd, maar geen oplossing vond.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

"Red Bull heeft kans gemist"

“We hebben moeite gehad om de auto in de juiste balans te krijgen”, vertelde de Fransman. “Je hebt Max waarschijnlijk het hele weekend horen zeggen dat hij niet kon pushen zoals nodig is om snel te zijn. We hebben heel veel dingen geprobeerd, maar het is eerlijk om te zeggen dat we hier een beetje de kansen hebben gemist.”

Volgens Mekies lag het probleem niet aan inzet, maar aan uitvoering. “We hebben tot aan de kwalificatie alles geprobeerd. We waren ook niet tevreden met de racesnelheid van vrijdag, dus hebben we daar vanochtend nog tijd in gestoken. Alleen hebben we op korte termijn niet bereikt wat we wilden.”

Wat verwacht Mekies van Verstappen?

Verstappen gaf eerder al aan dat de balans in de RB21 grote problemen oplevert voor de race, en Mekies kon dat alleen maar beamen. “Het is moeilijk te voorspellen hoe het in de race zal verlopen. Het wordt een lange, zware wedstrijd. Alle teams zitten op de limiet qua koeling en remmen, dus er kan van alles gebeuren. Laten we afwachten wat er gebeurt,” besloot hij.

 

OrangeArrows

Posts: 3.286

Benieuwd de eerste run naar bocht 1. Gaat Norris hard verdedigen? Pole is hier niet ideaal.

  • 5
  • 26 okt 2025 - 10:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.286

    Benieuwd de eerste run naar bocht 1. Gaat Norris hard verdedigen? Pole is hier niet ideaal.

    • + 5
    • 26 okt 2025 - 10:16
    • schwantz34

      Posts: 41.167

      2 Ferrar's en een Mercedes in je nek die helemaal niks te verliezen hebben? Ik mot er niet aan denken als ik Norris was!

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 10:46
    • Snork

      Posts: 22.000

      Dragrace met daarna wedstrijdje wie het laatst durft te remmen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 12:28
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 442

      @Schwantz

      Toch vermoed ik dat Hamilton richting Norris/McLaren vergevingsgezinder zal racen in bocht 1 dan tegen Leclerc, die wil hij maar wat graag verslaan. Ik verwacht van hem dus geen gekke capriolen bij de start.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:13
  • Maximo

    Posts: 9.558

    Afgelopen GP's ging het zo goed omdat men Max de keuze lieten maken qua afstelling, hij liep nog net niet met vieze klauwen zelf te sleutelen aan de wagen maar het het zat er niet ver vanaf.

    Nu blijkt dat er toch wat kansen zijn gemist vraag ik mij af of dit mede komt door de coureur te veel invloed te geven.

    • + 3
    • 26 okt 2025 - 10:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.626

      Ze hadden na VT2 de aangepaste vloer moeten verwisselen voor de oude vloer, want Yuki had nergens problemen mee. Ze moeten die nieuwe vloer eerst leren kennen en daar was geen tijd voor. Zou er ook pas in Brazilië onder komen bij Max.

      En wat de invloed van Max is ..... daar is Mekies zeer blij mee.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 10:26
    • Snork

      Posts: 22.000

      Maximo, zo simpel gaat het echt niet. Bij elke race gaat de auto in VT1 de baan op met afstellingen uit de simulator. Dat is het vertrekpunt. Daarna komt de feedback van Max erbij om te gaan optimaliseren, of in extreem geval zaken echt anders aan te pakken. Mensen die denken dat alleen Max het nu helemaal bepaalt, denken te zwart-wit. En ook gedurende de aanloop naar kwalificatie wordt de simulator continue gebruikt om settings uit te proberen.
      Ik weet dit, omdat wij (bedrijf waar ik de verkoop leid), een leverancier is aan RBR voor een bepaald tamelijk belangrijk en bepalend subsysteem van die sim. De engineers van die sim waren bij ons twee weken terug, tijdens de lunch kwam dit ter sprake.
      Ik weet meer dan ik opschrijf, maar als bedrijf zitten we onder geheimhouding.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 12:36
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 442

      @Snork
      Verstappen schijnt inmiddels wel meer bepalende inspraak te hebben, althans dat schrijven de media. Ik denk eerlijk gezegd dat het, zoals jij ook al schrijft, een combinatie van factoren is, waarvan Verstappen er een is en de ene keer wellicht meer inbreng heeft dan andere. Bovendien denk ik dat Mekies daarin een betere balans heeft gevonden. Wellicht dekt men daardoor dat Verstappen het nu allemaal wel ff regelt, wat natuurlijk niet zo is.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:23
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.478

    Die vloer updates zitten die enkel op wagen van Verstappen want Tsunoda kon de kloof toch ook kleiner houden als we meestal gewend zijn.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 10:26
  • monzaron

    Posts: 655

    Laten ze bij Red Bull maar even nadenken over de update , waarom updates als de wagen de laatste periode op verschillende circuits goed functioneert .

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 10:27
    • Cicero

      Posts: 1.559

      Omdat ze denken dat de nieuwe nog beter werkt. Niet dus

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 10:45
    • Snork

      Posts: 22.000

      Dat weet jij helemaal niet Cicero. Je roept maar wat vanuit jouw aanname. Denk even logisch na: als die vloer niet werkt, hadden ze die vloer er wel weer onderuit gehaald en de vorige gemonteerd. Hebben ze niet gedaan, om een reden die wij niet kennen, zij wel.
      Ze gaan in de huidige strijd om WDC echt niet met minder werkende onderdelen racen. Er is een reden waarom Max met die vloer de kwalificatie inging en niet met de oude.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 12:40
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 442

      Snap je redenatie, @Snork, maar zo simpel als jij het beschrijft lijkt het mij ook weer niet. Ja, er is met een bepaald doel gekozen voor die gemodificeerde vloer. Daar is ook alles vanuit de diverse afdelingen op geënt geweest en dus moet ook alles geprobeerd worden. Wellicht vertrouwende op de ervaring dat er meestal uiteindelijk tóch een goede afstelling gevonden wordt. Echter bleef die dit keer uit. Maar ze hadden zich gecommitteerd.

      Feit dat Tsunoda zo veel dichterbij zat, geeft natuurlijk ook aan dat het géén goede keuze is gebleken. De reden, die wij inderdaad niet kennen en zij wel, lijkt mij te vinden in de factor tijd.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:35
  • schwantz34

    Posts: 41.167

    Liever te dik in de kist
    dan weer een kansje gemist.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 10:34
    • Maximo

      Posts: 9.558

      Als iemand met een gezonde BMI kan ik mij niet voorstellen dat dikke mensen een gelukkig leven leiden, tenminste als je ze ziet puffen en steunen bij alles wat een lichamelijke inspanning vereist.

      En uiteindelijk liggen dikke mensen vooral ook vele jaren eerder in een kist.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 10:45
    • Sauber

      Posts: 435

      De kisten moeten ook nog groter, zijn onhandelbaar en niet te tillen. Reden genoeg om niet te zwaar te worden

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 12:50
  • Knalpijp

    Posts: 2.155

    Hamilton ramt Norris en Leclerc eruit, Antonelli crashes met Russelll. Piastri ziet dat en denkt dan ram ik Verstappen eruit. Hadjar wint de race voor Bearman en Hulkenberg wordt derde.

    • + 3
    • 26 okt 2025 - 11:35
    • nr 76

      Posts: 7.083

      Ik mis Stroll in het hele verhaal?

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 12:12
    • Snork

      Posts: 22.000

      Die wordt Driver of the Day.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 12:41

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar