user icon
icon

Marko zoekt naar antwoorden na megateleurstelling voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko zoekt naar antwoorden na megateleurstelling voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 08:48
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie in Mexico. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, en na afloop was hij genadeloos voor Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko kwam na afloop met een verklaring voor de problemen.

Verstappen hoopte dit weekend in Mexico zijn jacht op de McLarens voort te kunnen zetten. Op de vrijdag oogde hij snel in de tweede vrije training, maar hij was niet tevreden. Die onvrede spoot na afloop van de kwalificatie weer uit zijn oren. Hij had slechts de vijfde tijd genoteerd op een straatlengte achterstand van polesitter en titelrivaal Lando Norris. Verstappen heeft een wonder nodig om de race te winnen, en bij Red Bull zaten ze ook met de handen in het haar.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Waar verloor Verstappen tijd?

Red Bull-adviseur Helmut Marko meldde zich na de teleurstellend verlopen kwalificatie bij de Duitse tak van Sky Sports. Daar sprak hij zich uit over Verstappens dag: "We hebben ons weliswaar verbeterd, maar in sector twee verloren we nog steeds twee tienden. En dat in relatief gezien slechts twee bochten. Dat wordt heel erg lastig tijdens de race. De slijtage van de banden zal hier ook doorslaggevend zijn."

Waarom ging het bijna mis?

Verstappen had in de kwalificatie in Mexico een paar momenten, waarbij hij de auto in de tweede sector bijna verloor. Het zorgde voor frustratie, en de vraag was dan ook wat er hier aan de hand was.

Marko werd gevraagd of deze momentjes misschien werden veroorzaakt door een compromis in de set-up vergeleken met de vrijdag: "De hoogte van de auto is bepalend en in de tweede sector zat men misschien net iets boven de limiet. Maar dat is ook iets voor de Grand Prix: als de tanks van de auto's vol zijn en we langzamer door de bochten rijden, dan zou dat in ieder geval verholpen moeten zijn."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.623

"Marko zoekt naar antwoorden na megateleurstelling van Verstappen"

"Max ging gisteren al kwaad de kwalificatie in met de woorden: "Als jullie mij de tijd niet gunnen om eens lekker te jannen met Kelly ga ik die kwalificatie boycotten en zorgen dat ik achter de top start....dat zal jullie leren".... [Lees verder]

  • 2
  • 26 okt 2025 - 09:21
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.623

    "Marko zoekt naar antwoorden na megateleurstelling van Verstappen"

    "Max ging gisteren al kwaad de kwalificatie in met de woorden: "Als jullie mij de tijd niet gunnen om eens lekker te jannen met Kelly ga ik die kwalificatie boycotten en zorgen dat ik achter de top start....dat zal jullie leren"....aldus 'n teleurgestelde en vermoeide ouwvriend Helmut.

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 09:21

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar