Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie in Mexico. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, en na afloop was hij genadeloos voor Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko kwam na afloop met een verklaring voor de problemen.

Verstappen hoopte dit weekend in Mexico zijn jacht op de McLarens voort te kunnen zetten. Op de vrijdag oogde hij snel in de tweede vrije training, maar hij was niet tevreden. Die onvrede spoot na afloop van de kwalificatie weer uit zijn oren. Hij had slechts de vijfde tijd genoteerd op een straatlengte achterstand van polesitter en titelrivaal Lando Norris. Verstappen heeft een wonder nodig om de race te winnen, en bij Red Bull zaten ze ook met de handen in het haar.

Waar verloor Verstappen tijd?

Red Bull-adviseur Helmut Marko meldde zich na de teleurstellend verlopen kwalificatie bij de Duitse tak van Sky Sports. Daar sprak hij zich uit over Verstappens dag: "We hebben ons weliswaar verbeterd, maar in sector twee verloren we nog steeds twee tienden. En dat in relatief gezien slechts twee bochten. Dat wordt heel erg lastig tijdens de race. De slijtage van de banden zal hier ook doorslaggevend zijn."

Waarom ging het bijna mis?

Verstappen had in de kwalificatie in Mexico een paar momenten, waarbij hij de auto in de tweede sector bijna verloor. Het zorgde voor frustratie, en de vraag was dan ook wat er hier aan de hand was.

Marko werd gevraagd of deze momentjes misschien werden veroorzaakt door een compromis in de set-up vergeleken met de vrijdag: "De hoogte van de auto is bepalend en in de tweede sector zat men misschien net iets boven de limiet. Maar dat is ook iets voor de Grand Prix: als de tanks van de auto's vol zijn en we langzamer door de bochten rijden, dan zou dat in ieder geval verholpen moeten zijn."